Банкиров могут заставить работать на налоговую: что это изменит для физлиц

Национальная стратегия доходов до 2030 года оговаривает введение прогрессивной шкалы налогообложения НДФЛ. Как будет высчитываться налог на доходы граждан и к чему еще готовиться украинцам, «Фокус» рассказал Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры». «Минфин» выбрал главное.

Как будет высчитываться налог

Планируется, что налоговики будут иметь доступ к банковской информации о движении средств на счетах налогоплательщиков. С помощью этой информации налоговая планирует противодействовать схемам по уклонению от налогообложения.

Однако, каким образом будет происходить учет доходов и что будет считаться таким налогооблагаемым доходом — Стратегия ответа не дает.

Например, если я занимаю деньги в долг и перечисляю их со своей карты на карту должника, а он мне их возвращает, будет ли это считаться налогооблагаемым доходом? Ответа на этот вопрос пока нет. Стратегия также не содержит положения по учету и администрированию таких налогов.

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Банковская тайна станет не тайной

В данном случае речь может идти исключительно о внесении изменений в действующее законодательство Украины, которые закрепят полномочия налоговой получать информацию о движении денежных средств физических лиц — налогоплательщиков. Другим способом налоговые органы не получат соответствующую информацию.

При таких условиях мы не можем говорить об отмене банковской тайны, ведь право доступа к движению денежных средств будет предоставлено только налоговым органам, другие лица такого права, по общему правилу, не будут иметь.

Как реализовать идею контроля за доходами и расходами физлиц через доступ к банкам

На мой взгляд, это вполне реально. При этом, скорее всего, будет установлен определенный порог по сумме. К примеру, если лицо в год получает на карту не более определенной суммы, — его не проверяют, если больше — проверяют.

Кстати, по такому принципу работает финансовый мониторинг (сумма полученных денежных средств, является одним из многочисленных маркеров, которые могут сигнализировать о нарушении положений финансового мониторинга). Поэтому можно говорить, что в определенной степени механизм такой проверки уже наработан.

В данном случае более важным будет вопрос определения денежных средств, полученных именно в качестве доходов, ведь не все то, что люди получают на карточку, является доходом физического лица.

На мой взгляд, должен быть разработан определенный соответствующий механизм. Вполне вероятно, что такой механизм будет иметь фискальный наклон, то есть налоговая будет определять суммы, как доход, а лицо-налогоплательщик будет опровергать, что соответствующие суммы, полученные на карточку, являются доходом.

Банки могут быть налоговыми агентами физлиц, которые подают декларации?

Такой механизм можно расценивать, как один из возможных вариантов. Пока это лишь наши догадки и предположения.

Когда подготовят соответствующие изменения в законодательство, будет уже виднее, как соответствующая процедура будет регламентирована. В целом, идея из доступа налоговой к счетам соответствует европейской модели налоговой системы.

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Надо ли будет физическим лицам подавать декларации

В Украине и сейчас есть обязательное декларирование, и сводится оно к тому, что плательщик налога на доходы физических лиц (НДФЛ), получающий доходы от лица, не являющегося налоговым агентом, и иностранные доходы, обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по результатам отчетного налогового года, а также уплатить НДФЛ с таких доходов (п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 НК Украины).

Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах подается за базовый отчетный (налоговый) период, равный календарному году для плательщиков НДФЛ — до 1 мая года, следующего за отчетным, кроме определенных случаев, предусмотренных Н К Украины (п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 НКУ).

Ставка НДФЛ составляет 18% базы налогообложения относительно доходов, начисленных (кроме случаев, определенных в подпунктах 167.2 — 167.5 ст. 167 НКУ) в том числе, но не исключительно в форме: заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам.

Учитывая вышеизложенное, физическое лицо, которое в течение отчетного календарного года получает доходы за предоставленные услуги от другого физического лица, обязано включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и представить годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по результатам отчетного налогового года, а также начислить и уплатить в бюджет НДФЛ по ставке 18% и 1,5% военного сбора.

Полезность декларирования заключается в том, что лицо, после декларирования и уплаты налогов, имеет легальный доход, которым оно может свободно распоряжаться по своему усмотрению. Государство при этом получает соответствующие налоги.