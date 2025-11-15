Multi от Минфин
українська
15 ноября 2025, 0:40 Читати українською

Стоит ли ждать в ближайшее время доллар по 50 гривен

Середина ноября на международном и украинском финансовом и валютном рынках проходят под влиянием разнонаправденных факторов, что отражается на котировках золота и пары евро/доллар.

Середина ноября на международном и украинском финансовом и валютном рынках проходят под влиянием разнонаправденных факторов, что отражается на котировках золота и пары евро/доллар.

С одной стороны, несколько успокоило инвесторов завершение шатдауна в Штатах. Кроме того, ястребиные комментарии ряда спикеров ФРС побудили инвесторов резко снизить свои ожидания относительно снижения процентной ставки Федеральным резервом в декабре. По данным CME Fedwatch, сейчас рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре примерно в 50%, что намного ниже вероятности в 67,8%, наблюдавшейся на прошлой неделе.

Эти новости отражались на поведении золота, цена которого снизилась к уровням от $4000 до $4100 за унцию.

График золота

Кроме того, в последние дни Дональд Трамп сосредоточился вокруг ситуации с Венесуэлой и борьбой с наркотрафиком, что менее «опасно» для нервов инвесторов по сравнению с периодическими заявлениями руководства США о возможном усилении ядерного противостояния Америки и россии, ведь карту «атомной войны» так любит разыгрывать путин.

С другой стороны, в любой момент события в Венесуэле могут войти в «горячую фазу», а с появлением у ее берегов американского авианосца это вполне возможный сценарий. В этом случае очередной скачок золота на страхах инвестора и очередные ралли по паре евро/доллар гарантированы.

По моему мнению, относительное затишье на мировых рынках может предвещать новую бурю, что опасно для пары евро/доллар в мире и спровоцирует существенные ралли по курсу евро в Украине при обострении ситуации вокруг Венесуэлы. Особенно, если там начнется американское вторжение, о чем часто говорят власти этой страны.

График пары евро/доллар за последние дни

Что касается внутренних факторов, то на этой неделе к негативу можно точно отнести коррупционный скандал в высших эшелонах власти, уже приведший к отставке двух министров, и это явно только начало. Кроме того против гривны работают: усиление обстрелов россией мирной инфраструктуры Украины, давление на фронтах, рост спроса на валюту со стороны бизнеса и граждан на фоне приближающегося выхода на рынок бюджетной гривны перед окончанием года.

Операции физических лиц по покупке / продаже иностранной валюты

А вот новости о выделении Евросоюзом Украине очередного транша финансовой помощи в размере 6 млрд евро, замедление официальной инфляции до 10,9% и внушительные золотовалютные резервы Украины в размере $49,5 млрд служат весомым контраргументом для тех, кто опасается более глубокой, чем заложено в параметры бюджета- 2025 девальвации гривны.

Напомню, что в госбюджет на 2025 год правительство заложило средний курс на уровне 45 грн/доллар и 45,6 гривен за доллар — на декабрь. НБУ не обязан брать во внимание эти цифры при проведении валютной и монетарной политики, но и игнорировать совсем расчеты правительства Нацбанк тоже не может. То есть в ближайшее время «доллара по 50» ждать явно не стоит.

Динамикаофициальногокурсагривнык долларуСШАи евро

Считаю, что сейчас у Нацбанка есть все механизмы для удержания курса в нужных ему пределах, и регулятор будет их активно использовать для решения этой задачи. Более того, страна реально имеет все шансы закончить 2025 год в пределах курса доллара 42−44 гривны, то есть несколько ниже бюджетных ориентиров чиновников.

Пока же, за период с 10 по 14 ноября, курс продажи безналичного доллара на межбанке вырос почти на 20 копеек — с уровня 41,805/41,84 до 42,005/ 42,035 гривен за доллар. Вечером пятницы, 14 ноября, в обменниках наличный доллар продавался по 42,10 — 42,25 гривен.

Курс продажи евро на торгах за этот же период вырос сразу на 47 копеек — с 48,36 / 48,3879 до 48,8392/48,8572 гривен. Наличную евровалюту вечером 14 ноября обменники продавали по 49,15 — 49,30 гривен.

Несмотря на некоторое снижение напряженности на мировых рынках, пока нельзя сказать, что для гривны все оптимистично. Поэтому на фоне хорошей повышенного интереса к наличной валюте владельцам обменников в эти выходные снова нет необходимости особо менять свою тактику работы. Они сохранят спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро в пределах 20−25 копеек и проработают эти дни в формате «с оборота».

Прогноз курса наличного доллара и евро на 15−16 ноября

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 41,70 до 41,95 гривен и продажа от 42,10 до 42,40 гривен.

Курс наличного евро будет находиться в пределах коридора: прием от 48,50 до 48,95 гривен и продажа от 49,10 до 49,30 гривен.

Оптовые обменные пункты (от 1000 долларов или 1000 евро) будут готовы работать еще в пределах плюс-минус 3−5 копеек к вышеуказанным уровням котировок покупок и продаж, как по доллару, так и по евро.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
