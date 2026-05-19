Национальный банк Украины установил на 20 мая 2026 официальный курс гривны на уровне 44,1530 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны меньше чем на копейку (-0,0061 грн).
НБУ установил курс валют на среду: евро подешевел на 11 копеек
Курс доллара
На среду НБУ установил курс доллара: 44,15 грн.
Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).
Курс евро
В то же время, курс евро на среду установлен на отметке — 51,30 грн, что на 11 копеек меньше, чем во вторник (51,41 грн).
Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).
Источник: Минфин
