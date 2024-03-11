Прогноз курса на неделю: на что обратить особое внимание, чтобы не потерять деньги

Середина марта на валютном рынке Украины пройдет динамично. Причем поведение межбанка и наличного рынка будут несколько отличаться, в силу психологических и экономических факторов. Какие факторы повлияют на курс в период с 11 по 15 марта — в свежем прогнозе «Минфина».

Кто и что будет основным «законодателем» курсового тренда

1. НБУ, его интервенции и их ценники

Тут особенно ничего не меняется: объемы торгов существенно не растут, что позволяет Нацбанку суммами интервенций $20−70 млн в день практически «управлять» официальным и межбанковским курсом.

2. Перекос объемов спроса и предложения из-за 8 марта

Несмотря на то, что в военное время праздники в Украине практически отменены, значительная часть компаний в прошлую пятницу были малоактивными. В том числе как экспортеры, так и импортеры.

Они еще в конце прошлой недели перенесли свои основные операции сразу на понедельник и вторник. Такие действия клиентов приведут к увеличению объемов торгов и росту активности на межбанке 11−12 марта с активным превышением спроса над предложением.

3. Мировые экономические новости. Поведение пары евро/доллар на внешних рынках и предстоящее 20 марта заседание ФРС США

ЕЦБ 7 марта оставил свои ставки на том же уровне: базовая ставка по кредитам — 4,5% годовых, ставка по депозитам — 4%, ставка по маржинальным кредитам — 4,75% годовых.

И, по заявлениям руководства европейского регулятора, он готов их держать такими высокими еще достаточно долго — до достижения уровня инфляции в 2% годовых, то есть, как минимум, до лета этого года, а то и дольше. Сейчас уровень инфляции в еврозоне снижается, но не так быстро и контролируемо, как того хотелось бы ЕЦБ.

Теперь слово за Федрезервом США. Его ставки пока также очень высокие и находятся на уровне 5,25−5,5% годовых — то есть выше, нежели в еврозоне. Это поддерживает прирост вложений в американские активы и усиливает доллар.

Если 20 марта ФРС пойдет по сценарию ЕЦБ и не изменит свои ставки, то определенный статус-кво между долларом и евро сохранится. Но если что-то пойдет «не так» как относительно показателей экономики США, так и по данным из ЕС — новых ралли по евро/доллар в ближайшее время не избежать.

Тем более, что еще не так давно был уже как кратковременный период проседания евро даже до уровня ниже 1:1 к евро, так и достаточно быстрый уход евро к уровням и в 1,12 доллара и значительно выше:

Поэтому пару евро/доллар будет лихорадить до 20 марта на любых экономических новостях как из Европы, так и из США, что немедленно будет отражаться и на курсе межбанка по евро в Украине.

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Как будет работать наличный рынок

Наличный рынок же продолжит работать с оглядкой на межбанк, но с рядом оговорок:

1. Ключевым для наличного рынка останется объем платежеспособного спроса на валюту со стороны населения

Пока тенденция по превышению покупки валюты над ее сдачей гражданами сохраняется. И это, в итоге, стимулирует завоз банками иностранной валюты в Украину в рекордных объемах более $1 млрд в месяц уже с середины осени 2023 года.

Причем с каждым месяцем эти суммы только растут, и объем завоза в $2 млрд в эквиваленте за месяц — уже почти достигнут. В этих условиях бесперебойное обеспечение обменников необходимыми суммами как наличной гривны, так и валюты, так же как и оперативное выставление конкурентоспособных курсов — становятся главными «головными болями» для обменников финкомпаний и части банков.

Тем более, после огромных штрафов, которые получили в феврале от НБУ многие ведущие сети обменников именно за проблемы с гражданами из-за банкнот, их качества и конфликтов с кассирами при валютообмене.

2. Постепенный рост конкуренции между обменниками финкомпаний и банками

В целом, львиная доля объемов валютообменных операций (около 70%) — это обменники финкомпаний. После того, как Нацбанк снял ряд ограничений с банков по обмену валюты, многие банки (особенно малые и часть средних) стали достаточно достойными конкурентами сетям обменников. И эта конкуренция вынужденно сужает выгодность подобного бизнеса, а также влияет на спреды между покупкой и продажей валюты. Особенно по крупным платежеспособным клиентам.

3. Вопрос обеспечения безопасности работы

От обменников финкомпаний решение этого вопроса потребует серьезных дополнительных затрат, на что у многих из них средств нет. Банки тут в более выгодном положении, так как требования к безопасности их касс и хранилищ всегда были более жесткими, нежели к обменникам. И поэтому затраты на подобное оборудование банки уже сделали давно.

А вот сетям валютообмена финкомпаний они еще во многом предстоят. Причем сделать это им придется в достаточно быстром темпе, иначе, у них эти точки Нацбанк будет просто оперативно закрывать или отказывать в их регистрации, а то и отбирать лицензию на валютообменные операции, что грозит вообще потерей всего бизнеса.

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Пять факторов, которые также повлияют на курс

В целом, ситуация на валютном рынке в середине марта останется напряженной, но контролируемой НБУ. На настроения всего валютного рынка Украины на этой неделе будут влиять:

1. Продолжение неопределенности с объемами помощи от США на фоне еще и предстоящих уже скоро валютных ралли по паре евро/доллар перед заседанием Федрезерва по процентным ставкам.

2. Обстановка на фронтах. Обстановка сложная, но контролируемая. Любые успехи или неудачи ЗСУ не могут не влиять на поведение валютного рынка, что всегда психологически «управляет» ценниками обменников.

3. Сохранение блокировки экспорта и импорта на польской границе. Это снижает объемы нашего экспорта и негативно влияет на экономику Украины.

4. Приближение периода налоговых платежей у бизнеса. Этот фактор, обычно, работает в пользу укрепления позиций гривны, так как стимулирует распродажу валютной выручки экспортерами и снижает возможности импортеров по покупке валюты.

5. Достаточно успешные аукционы Минфина Украины по размещению ОВГЗ. 5 марта чиновники продали облигаций на 7,593 млрд гривен в эквиваленте. 12 марта будут предлагаться гривневые бумаги на сроки от 364 до 1 211 дней, которые пользуются спросом у инвесторов. Я прогнозирую продажу облигаций на сумму от 5,3 до 9,1 млрд гривен, что тоже будет дополнительной подстраховкой для стабильности гривны как на ресурсном, так и на валютном рынках.

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Прогноз курса доллара и евро на 11−15 марта

НБУ продолжит частые выходы с интервенциями по продаже доллара для поддержки курса гривны. По моим прогнозам, на этой неделе он потратит для этого от $290 млн до $570 млн. Рабочие ежедневные объемы торгов на межбанке не будут превышать в системе Блумберг уровни от $100 млн до $190 млн. Основная активность на межбанке будет наблюдаться в период с 11 по 14 марта.

Котировки межбанка:

Доллар. По моему прогнозу, в период с 11 по 15 марта котировки доллара на межбанке будут в пределах от 38,02 до 38,60 гривен.

Евро. Пара евро/доллар по моим расчетам на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 1,082 до 1,10 доллара за евро с периодическими активными колебаниями во время оглашения экономических новостей по европейской и американской экономике. По моему прогнозу, курс евро на украинском межбанке на этой неделе в таком случае будет в пределах от 41,13 до 42,46 гривен.

Наличный рынок:

Основная часть обменников продолжит работать со спредом в пределах 20−25 копеек по доллару и 20−35 копеек по евро.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,80 до 38,85 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 37,90 до 38,75 грн.

Наличный евро. В банках котировки евро при покупке-продаже будут в пределах коридора от 40,90 до 42,65 грн, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 40,80 до 42,55 грн.