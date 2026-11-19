Картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Цветущие каштаны» продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные $190,4 млн. Это самая высокая цена, которую когда-либо платили за работу художника на открытых торгах. Об этом сообщает The Guardian .

Картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Цветущие каштаны» продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные $190,4 млн.

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Новый рекорд Ван Гога

Торги прошли 18 ноября 2026 года. Картина «Цветущие каштаны» (Châtaigniers en fleurs), написанная в 1890 году во французском городке Овер-сюр-Уаз, стала самой дорогой работой Ван Гога, проданной на аукционе.

Стоимость полотна без аукционных сборов составила $165 млн, а окончательная цена — $190,4 млн.

Предыдущий рекорд принадлежал картине Фруктовый сад с кипарисами, которую в ноябре 2022 года продали на Christie's за $117,2 млн.

Таким образом, новый рекорд превысил предыдущий примерно на $73 млн или на 62%.

По информации The New York Times, покупателем стал артдилер Уильям Аквавелла, владелец галереи Acquavella Galleries.

Скандал вокруг картины

Продажи предшествовал спор между нынешними владельцами полотна и наследниками немецкого издателя еврейского происхождения Самуэля Фишера.

Фишер получил картину в Париже в 1909 году. В 1936 году его семья продала холст во время правления нацистов в Германии.

Потомки издателя утверждали, что продажа могла быть вынужденной из-за преследования евреев и финансовых потерь семьи.

Представитель наследников, берлинский адвокат Гуннар Шнабель, потребовал подтверждений того, что картину продали по справедливой рыночной цене, а решение о продаже не было связано с политическим давлением.

Как удалось урегулировать спор

По данным Sotheby's, с 1975 года картина находилась в собственности семьи Блакьер-Арриета, приобретшей ее для частной коллекции.

17 ноября, накануне аукциона, Sotheby's сообщил о достижении договоренности между семьей Блакьер-Арриета и всеми законными наследниками Гедвиг и Самуэля Фишеров.

Соглашение позволило провести продажу картины.

Наследники Фишеров поблагодарили сторон за переговоры и подчеркнули, что достигнутая договоренность позволила признать страдания семьи во времена нацистского режима.

Условия финансового урегулирования стороны публично не раскрыли.

Одна из самых дорогих работ Sotheby's

Продажа «Цветящихся каштанов» стала не только рекордной для Ван Гога, но и второй по стоимости в истории аукционного дома Sotheby's.

Более дорого на его торгах продавали только «Портрет Элизабет Ледерер» Густава Климта, который в ноябре 2025 года приобрели за $236,4 млн.

Цветущие каштаны также стали самым дорогим произведением искусства, проданным на аукционах текущего сезона.