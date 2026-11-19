Как сообщает The Block, Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию Custodia Bank, пытавшегося получить прямой доступ к платежной инфраструктуре Федеральной резервной системы (ФРС). Таким образом, суд оставил в силе решение низшей инстанции, подтверждающее право регулятора отказывать финансовым учреждениям в открытии так называемых master account, даже если они юридически отвечают требованиям для подачи заявки.

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Спор длился несколько лет и стал одним из важных судебных конфликтов между американскими регуляторами и криптовалютной индустрией, стремящейся получить доступ к традиционной банковской инфраструктуре без посредников.

Что такое master account ФРС и почему криптобанки его хотят

Master account — это счет денежного учреждения конкретно в Федеральном резервном банке. Он позволяет банкам получать доступ к платежной инфраструктуре центрального банка США, в частности, проводить расчеты, осуществлять платежи и хранить резервы без необходимости использовать для этого другой коммерческий банк.

Для традиционных банков такой доступ является одним из основных элементов финансовой инфраструктуры. Однако для криптовалютных компаний и финансовых учреждений с нестандартными бизнес-моделями он остается гораздо менее доступным.

Без master account криптобанк может работать через банки-партнеры, уже имеющие счета в ФРС. Такая схема позволяет производить платежи в долларах, но создает зависимость от постороннего посредника.

Наличие собственного master account дает финансовому учреждению возможность:

Проводить расчеты без банка-посредника. Учреждение может напрямую использовать платежную инфраструктуру ФРС, что уменьшает зависимость от партнерских банков.

Более оперативно перемещать долларовые средства. Прямой доступ к платежным системам центробанка позволяет производить расчеты без дополнительного этапа через постороннее финансовое учреждение.

Уменьшать операционные расходы и риски. Использование счета может сократить расходы на услуги посредников и снизить риск потери доступа к банковским сервисам в случае изменения политики партнерского банка.

Непосредственно работать с инфраструктурой центрального банка. Это особенно важно для компаний, обслуживающих криптовалютные операции, стейблкоины и цифровые активы, но стремящихся проводить расчеты в традиционной банковской системе.

Таким образом, master account — это не просто банковский счет, а доступ к ключевому уровню американской платежной инфраструктуры.

Почему Custodia Bank проиграл суд

Custodia Bank подал заявку на открытие master account в Федеральном резервном банке Канзас-Сити в октябре 2020 года. После продолжительного рассмотрения регулятор отказал в ее удовлетворении в январе 2023 года, ссылаясь на риски бизнес-модели, связанной с криптовалютами.

Банк обжаловал решение, утверждая, что законодательство США предусматривает право финансовых учреждений, отвечающих определенным требованиям, на доступ к счетам в ФРС.

Однако в октябре 2025 года апелляционный суд десятого округа США принял решение в пользу регулятора. Суд пришел к выводу, что соответствующие нормы не обязывают Федеральный резерв автоматически открывать master account всем учреждениям, имеющим юридическое право подавать заявки.

16 ноября 2026 г. Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию Custodia. Это не означает, что суд вынес новое решение по существу спора, но предыдущий вердикт остался в силе.

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Чем ограничен master account для криптокомпаний

На фоне судебного спора ФРС разрабатывает модель ограниченного доступа к платежной инфраструктуре для финансовых учреждений, не имеющих традиционного профиля банковской деятельности. Такие счета часто называют skinny master accounts или ограниченными платежными счетами.

Эта модель должна позволить определенным финансовым учреждениям получить доступ к расчетным сервисам ФРС, но без всех возможностей, доступных традиционным банкам.

В частности, предусмотренный ограниченный формат не позволяет получать процентный доход на остаток средств и пользоваться кредитованием через дисконтное окно ФРС. Кроме того, доступ к отдельным сервисам и инструментам центрального банка может быть ограничен в зависимости от категории учреждения.

Для Custodia такой вариант был недостаточным. Банк настаивал на полноценном доступе к master account, который, по его мнению, обеспечил более конкурентные условия работы по сравнению с финансовыми учреждениями, имеющими традиционные банковские счета в ФРС.

В то же время, ограниченный формат уже начал применяться на практике. В марте 2026 года банковское подразделение криптовалютной компании Kraken получило доступ к такому счету, что стало одним из первых примеров предоставления криптовалютной индустрии прямого, хотя и ограниченного, доступа к платежной инфраструктуре ФРС.

Решение Верховного суда по делу Custodia не закрывает возможность получения master account для всех криптовалютных компаний. Однако оно оставляет регулятору значительную свободу в определении того, какие финансовые учреждения могут получить прямой доступ к платежной системе центрального банка США.

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