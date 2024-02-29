Обменники против банков: как сражаются за клиента, креативят и делят рынок

В 2023 году пункты обмена валют уплатили в бюджеты всех уровней 384,7 млн грн. Это почти в 55 раз больше, чем в довоенном 2021 году. Такая статистика стала возможной благодаря законодательным новациям, которые изменили налоговые правила для этого бизнеса. Но дело не только в этом. Даже в условиях войны и уменьшения клиентуры из-за выехавших беженцев валютообмен наращивает обороты. Разберем, как он работает и развивается.

Обменники, как экономический барометр

Большинство наших сограждан даже в условиях войны продолжают оценивать ситуацию в стране и экономические шаги правительства по курсам обменных пунктов. Избавить население от этой привычки не смогли и запреты НБУ на выставление котировок на табло обменников финкомпаний.

СКВ остается главным убежищем для сохранения сбережений, особенно в периоды нестабильной и непредсказуемой ситуации, как сейчас. При этом людей не останавливают инфляционные процессы в Штатах и Европе, которые обесценивают накопления в долларах и евро.

Для конвертации имеющейся гривны в СКВ физлица пользуются всеми возможными сейчас инструментами — от покупки себе на карты в пределах разрешенного ежемесячного эквивалента в 50 тысяч гривен и открытия валютных конверсионных депозитов на 3 месяца в сумме до 200 тысяч гривен в эквиваленте до традиционного приобретения валютного кеша в банках и обменниках финкомпаний.

Это поддерживает высокий уровень статистики по валютообменным операциям населения, а объемы покупаемой людьми валюты стабильно превышают суммы долларов и евро, сдаваемых в обменники финкомпаний и кассы банков.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (12 месяцев)

Источник: НБУ

Последние данные ввоза наличной валюты банками в Украину впечатляют, а главное, по ним можно четко проследить самые напряженные периоды в экономической, политической и военной жизни нашей страны.

Источник: НБУ

Например, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2024 года, составил $1,864 млрд, что является максимумом с февраля 2014 года (тогда завезли $3,208 млрд).

С октября 2023 года ежемесячные объемы ввоза наличной валюты стабильно превышают $1 млрд. Подобная ситуация наблюдалась только перед самой войной, в феврале 2022 года, когда клиенты банков активно «затаривались» СКВ.

Тут надо учитывать, что значительная часть ввозимой валюты шла не только на подкрепление касс самих банков, но и на удовлетворение потребностей финкомпаний — владельцев обменников, которые тоже являются клиентурой банков.

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Как обменный бизнес изменила война

Если учесть, что, по данным НБУ, около 70% объемов операций с наличной валютой приходится на долю обменников финкомпаний, можно понять, какие объемы валюты через них проходят. Довоенный рынок валютообмена в разные периоды оценивался экспертами в пределах $14 млрд — $20 млрд в год.

Несмотря на войну и выезд более 6,5 млн человек, большинство из которых периодически пользовались услугами обменников, этот рынок, по наблюдениям экспертов, быстро восстанавливается. Хотя и не такими быстрыми темпами, как хотелось бы финансистам.

Рост объемов операций происходит, даже с учетом сокращения разницы между межбанковскими, наличными курсами банков и рыночными ценниками обменников. Ведь не секрет, что когда разница между курсами по валютному конверсионному 3-месячному депозиту и курсами приема обменников составляла 3−4 гривны, многие граждане на этом зарабатывали.

Они сдавали наличную валюту, полученную по окончании срока вклада в банках, в обменники финкомпаний, что повышало статистику операций именно сетей обменников. Сейчас такого притока валюты в обменники в рамках описанной схемы почти нет. Но при этом объемы операций обменников все равно постепенно растут.

Ведь главная причина притока клиентов осталась неизменной — желание граждан обезопасить свои накопления с помощью покупки СКВ. Тот же НБУ недавно сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков за 2023 год на $11,8 млрд. Этот объем включает наличную валюту как населения, так и бизнеса.

Безусловно, такая ситуация дает отличный шанс для расширения бизнеса присутствующим на рынке игрокам. По информации главы Комитета BP по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, по состоянию на 1 февраля 2024 года в реестре пунктов обмена валют значилась 3 851 «точка», что на 84 больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Кроме этого, важно, что все зарегистрированные обменники принадлежат всего 55 юридическим лицам, которые уже только за январь 2024 года уплатили налогов на сумму 64,2 миллиона гривен.

То есть Нацбанку, который сейчас контролирует работу 63 банков, проконтролировать работу еще 55 владельцев сетей обменников не так уж и трудно. Особенно, если есть желание и задача.

Где-то НБУ умышленно изменил нормативную базу под банки. И по факту — в последнее время усилил их позиции, по сравнению с обменниками финкомпаний. А где-то — совместно с налоговой и другими проверяющими заставил обменники более аккуратно и «в белую» работать по валютообмену.

Это добавило поступлений в казну, но при этом увеличило расходы самих обменников и снизило маржинальность этого бизнеса. Благодаря жестким требованиям Нацбанка выросла также безопасность работы обменников, поскольку регулятор ужесточил требования как к самому персоналу, так и к оборудованию пунктов валютообмена.

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Почему проблема «некрасивых» долларов скоро решится сама

Но позитив есть не всегда. Та же история с «некрасивыми белыми» и «красивыми синими» долларами уже почти стихла в столице, где проверок Нацбанка было предостаточно. Но, судя по отзывам на сайте «Минфин», эта проблема еще не решена во многих регионах.

Хотя и там, скорее всего, постепенно она разрешится сама собой. В последние месяцы 2023 года и уже в этом году, когда банки ежемесячно наличными завозят более $1 млрд в эквиваленте, в страну доставляется, в основном, так называемая эмиссионная банкнота. Или, как теперь принято называть, «синие» доллары, что увеличивает их предложение на рынке валютообмена и снимает искусственно раздутую отдельными игроками рынка «проблему» долларовых банкнот.

Стало значительно меньше жалоб от граждан и на истории с попытками всучить им купюры со штампами арабских банков, надорванные, клееные или частично исписанные авторучками. И если раньше кассиры обменников финкомпаний откровенно хамили клиентам в случае их требований поменять отдельные банкноты, то сейчас страх обращения клиентов на «горячую» линию Нацбанка сдерживает накал страстей между кассирами обменников и клиентами. Значительно снизилось также и число нелегальных обменников, а также используемых ими мошеннических схем.

А вот проблема персонала, а точнее квалифицированных и опытных кассиров у обменников финкомпаний сохраняется и является их «ахиллесовой» пятой. Особенно — в оптовых обменниках, где через кассира за день проходят сотни тысяч долларов и евро, а также миллионы гривен.

И тут опыт — незаменимая вещь, так как профессиональный кассир отличает подделку даже «на ощупь», чего часто не могут уловить даже многие модели детекторов валют. А уровень подделок растет, что увеличивает для оптовых обменников риск «поймать» фальшивку при росте объемов операций, и ведет к потерям как самих владельцев обменников, их клиентов, да и самих кассиров, которые являются материально ответственными лицами.

В итоге, негласная конкуренция между банками и сетями обменников за профессиональных кассиров только усиливается. А зарплатам опытных кассиров могут позавидовать даже некоторые руководители банковских отделений.

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Основные тенденции рынка валютообмена весной

Постепенное укрупнение основных игроков наличного валютного рынка продолжится. Доминирование обменников финкомпаний сохранится: на их долю приходится 65−70% рынка валютообмена и банки еще нескоро смогут их подвинуть. Хотя последние, благодаря некоторым послаблениям НБУ, уже начали наращивать конкурентные возможности в части курсообразования.

В районах с высоким уровнем конкуренции между обменниками спред между покупкой и продажей валюты будет значительно ниже, чем в тех регионах, где одна-три сети обменников занимают практически монопольное положение. По доллару наиболее распространенным «рабочим» спредом для обычных обменников будет 20−25 копеек, для оптовых — от 10 до 17 копеек. По евро — для обычных обменников спред составит 20−35 копеек, а для оптовых — 15−25 копеек. В регионах с низкой конкуренцией спред по доллару и евро может достигать 1 гривны и даже больше.

Обменники финкомпаний будут более оперативно, по сравнению с банками, реагировать на политическую, военную и экономическую ситуацию в Украине и в мире. Также владельцам обменников будет легче, по сравнению с банкирами, играть как «на повышение», так и «на понижение». При этом основной формой их работы останется формат «с оборота».

Сохранится тенденция превышения покупки валюты населением над объемами ее сдачи в обменники. При этом в погоне за платежеспособными клиентами обменники финкомпаний будут предлагать клиентам дополнительные услуги, которые пока мало распространены в большинстве банков (сопровождение крупных сделок, бронирование валюты по указанному курсу, доставка купленной валюты и т. д. ). Банки уже начали движение в этом направлении, но обменники финкомпаний пока более креативные и более оперативно реагируют на потребности клиента.

История с «красивыми синими» и «некрасивыми старыми белыми» долларами будет все менее популярной и массовой среди обменников финкоманий. Конкуренция — вещь жестокая, а штрафы и жалобы клиентов в НБУ вообще для них могут закончиться и закрытием прибыльного бизнеса.

Ввоз больших ежемесячных объемов наличной валюты банками (в пределах $650 млн — $1,9 млрд) сохранится. Значительная часть этих сумм наличной валюты потом, так или иначе, будет проходить и по статистике операций обменников финкомпаний. Это может быть как подкрепление банками касс самих обменников финкомпаний, так и опосредованно — через сдачу валюты населением, которое получит ее из банков в виде возврата валютных депозитов или при снятии со своих валютных карт.