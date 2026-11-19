К восьмой годовщине WhiteBIT и первой годовщине W Group бизнес расширяет свою деятельность за пределы криптотрейдинга — в блокчейн, искусственный интеллект и другие отрасли

За восемь лет криптовалютная биржа WhiteBIT превратилась в международную бизнес-экосистему из 11 бизнесов. Восьмую годовщину WhiteBIT и первую годовщину W Group компании отмечают на фоне трансформации от отдельной торговой платформы к диверсифицированному бизнесу, который объединяет традиционные финансы, цифровые активы и новейшие технологии.

Масштаб развития отражают и показатели WhiteBIT: объем торгов на бирже в 2026 году достиг $2,8 трлн, а количество институциональных клиентов превысило 5500. За год W Group выросла с восьми до 11 бизнесов, а совокупная аудитория увеличилась с 35 млн до примерно 40 млн пользователей.

От одной биржи к глобальной бизнес-экосистеме

Основанная в 2025 году W Group за год существенно расширила деятельность за пределы финансового сектора. В июне к группе присоединился нидерландский производитель спортивных автомобилей Spyker. А в октябре W Group объявила об инвестиционных обязательствах на $400 млн в SignSplit — стартап, который создает инфраструктуру для ИИ-данных.

В банковском секторе в экосистему входит грузинский hashbank — полностью лицензированный цифровой банк, который с октября 2026 года позволяет клиентам управлять фиатными и цифровыми активами в одном приложении.

В совокупности эти бизнесы отражают стратегию W Group — объединять финансовые услуги, технологии и продукты для конечных потребителей, чтобы компании экосистемы дополняли и усиливали друг друга.

WhiteBIT на восьмом году: развитие международной торговой инфраструктуры

WhiteBIT остается одним из ключевых бизнесов W Group и обеспечивает торговую инфраструктуру и услуги с цифровыми активами для розничных и институциональных клиентов.

В 2026 году объем торгов на бирже достиг $2,8 трлн, а ежедневный объем торгов деривативами составлял около $3,5 млрд. Платформа предлагает почти 1200 торговых рынков. Более 5500 институциональных клиентов, среди которых инвестиционные фонды, брокеры и платежные компании, пользуются более чем 20 специализированными продуктами WhiteBIT.

Развитие экосистемы отражается и в динамике нативной монеты WhiteBIT — WBT. В сентябре 2026 года ее цена достигла исторического максимума — почти $88 по сравнению со стартовой ценой $1,62 в 2022 году*. Этот рост происходил параллельно с расширением WhiteBIT и всей экосистемы.

Важный год для международного регуляторного развития

Восьмой год работы WhiteBIT ознаменовался важными регуляторными достижениями, которые усиливают международное присутствие компании и отражают ее подход к комплаенсу.

В июне 2026 года WhiteBIT EU получила разрешение на деятельность в соответствии с европейским регламентом MiCA, что открывает возможность обслуживать клиентов в странах ЕС на основании единой лицензии.

В мае WhiteBIT запустила отдельную платформу для пользователей в Великобритании и расширила присутствие еще на одном крупном финансовом рынке с высокими регуляторными требованиями. В марте компания присоединилась к регуляторной «песочнице» Республики Гана и включилась в разработку правил для местного рынка цифровых активов. Кроме того, эксперты WhiteBIT активно участвуют в работе над законопроектом о регулировании рынка виртуальных активов Украины.

Поддержка Украины

Важной частью деятельности WhiteBIT остается поддержка Украины. За более чем четыре года полномасштабной войны компания передала более 500 млн грн собственных средств на помощь украинским военным и гражданским. Только за последний год было реализовано несколько важных социальных инициатив. В частности, в феврале 2026 года компания передала 500 WBT стоимостью 1,088 млн грн украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу после его дисквалификации на Олимпийских играх в Милане из-за «шлема памяти», посвященного украинским спортсменам, погибшим в результате войны. В октябре 2026 года при поддержке почетного консула Украины в Испании Владимира Носова в сотрудничестве с общественной организацией «Тризуб» был организован W Camp — благотворительный лагерь психологического восстановления для детей украинских военнослужащих, которые погибли или пропали без вести. В рамках инициативы 20 детей из семей военных 2-го корпуса НГУ «Хартия» уже прошли программу восстановления на Майорке.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения в 2022 году WhiteBIT заблокировала пользователей из России и Беларуси и прекратила торговлю парами с российским рублем. В январе 2026 года Генеральная прокуратура РФ признала деятельность WhiteBIT нежелательной на территории России.

Развитие финансовых сервисов нового поколения

Дальнейшее развитие W Group предполагает тесное взаимодействие между компаниями экосистемы и создание новых продуктов и услуг на основе их общих возможностей.

«Восемь лет назад мы начинали с одной криптовалютной биржи. Сегодня мы выросли в международную группу из 11 бизнесов с 40 млн пользователей по всему миру. Но наша цель никогда не сводилась к тому, чтобы просто создавать больше бизнесов. Мы стремимся объединять их так, чтобы это создавало реальную ценность: интегрировать традиционные финансы и цифровые активы, делать новые технологии доступнее и открывать возможности в разных отраслях», — отмечает Владимир Носов, основатель и президент W Group.

В будущем W Group планирует усиливать присутствие на регулируемых рынках, развивать финансовые услуги для институциональных клиентов и ускорять развитие блокчейн-инфраструктуры. Долгосрочная цель — создать взаимосвязанную экосистему, в которой финансовые услуги, платежи, цифровые активы и новейшие технологии будут работать вместе и сделают финансовые сервисы доступнее для людей и бизнеса во всем мире.

* Результаты в прошлом не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Рынок криптовалют характеризуется высокой волатильностью, а инвестиции в цифровые активы связаны с риском финансовых потерь.