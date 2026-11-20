Кабинет Министров принял Стратегию модернизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственном секторе до 2030 года. Реформа предусматривает обновление правил учета в соответствии с международными стандартами, цифровизацию отчетности бюджетных учреждений, повышение прозрачности использования государственных средств и подготовку к введению отчетности по устойчивому развитию.

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Документ разработало Министерство финансов в рамках реформы управления государственными финансами и евроинтеграционными обязательствами Украины. Вместе со стратегией правительство утвердило операционный план ее реализации, определяющий конкретные меры, сроки и показатели исполнения.

Что предполагает реформа

Стратегия включает несколько направлений, которые должны изменить не только правила работы бухгалтеров в бюджетных учреждениях, но и способ, которым государство собирает, обрабатывает и использует финансовые данные.

Обновление стандартов бухгалтерского учета. Украина будет адаптировать национальные правила к международным стандартам бухгалтерского учета для государственного сектора (IPSAS). Это должно сделать финансовую отчетность государственных учреждений более понятной, достоверной и сравнимой с показателями других стран.

Цифровизация бухгалтерского учета. Минфин планирует создать и внедрить информационно-аналитическую систему «Е-учет и отчетность». Она должна автоматизировать учетные процессы и формирование финансовой отчетности. Речь идет о постепенном переводе бухгалтерских операций и отчетности в цифровой формат, чтобы сократить ручную работу, систематизировать данные и упростить их обработку.

Повышение прозрачности и подотчетности. Правительство хочет улучшить качество информации о финансовом состоянии государственных учреждений, использовании бюджетных средств и результатах их деятельности. Это должно помочь руководителям принимать решения на основе более полных данных, а также усилить контроль над государственными ресурсами.

Подготовка отчетности по устойчивому развитию. Государство планирует изучить международные подходы к такой отчетности, сформировать нормативную базу и провести пилотный проект на определенных субъектах государственного сектора. Такая отчетность, в частности, может охватывать информацию об экологических и климатических рисках, влиянии деятельности учреждений и результатах соответствующих государственных политик.

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Зачем это нужно

Ключевая идея реформы — перейти от разрозненных бухгалтерских данных к более унифицированной, цифровой и прозрачной системе учета государственных финансов.

Пока бухгалтерская отчетность государственного сектора формируется по национальным правилам, которые уже модернизировались в рамках предыдущих реформ. Новая стратегия продолжает этот процесс, в частности, после завершения предыдущего стратегического периода до 2025 года.

В перспективе стандартизация и автоматизация должны облегчить объединение финансовых данных разных бюджетных учреждений, улучшить контроль над обязательствами и активами государства, а также сделать информацию об использовании ресурсов более доступной для управленческого анализа.

Реформа также связана с евроинтеграцией: Украина постепенно приближает систему управления государственными финансами к европейским подходам, в частности в сфере прозрачности, достоверности финансовой информации и подотчетности.

Минфин будет контролировать выполнение стратегии, обобщать информацию от ответственных органов и ежегодно будет отчитываться Кабмину о ее реализации.

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