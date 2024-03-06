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6 марта 2024, 7:30 Читати українською

Блокада польской границы продлится еще 2 месяца: как это отразится на курсе

Польская граница, которую в феврале заблокировали протестующие местные фермеры, будет стоять еще долго. Если сначала ожидалось, что акции продлятся до 10 марта, то теперь речь идет о конце апреля. «Минфин» разбирался, почему остановилась польская граница, и когда она снова поедет.

Польская граница, которую в феврале заблокировали протестующие местные фермеры, будет стоять еще долго.

«Такое впечатление, что ситуация только усложняется. Сейчас заблокированы все пограничные переходы, в очередях — более 2,5 тысяч грузовиков. И договориться с поляками пока не удается», — говорит глава Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

Посол Украины в Польше Василий Зварич в своем обращении к митингующим подсчитал, что Украина уже потеряла в результате блокады границы примерно 2 млрд злотых.

«Если считать потери за все время блокад (а они начались еще с прошлого года), то потери будут гораздо больше — речь идет о миллиардах долларов. В убытках не только украинские экспортеры, но и недополучающий налоги бюджет, а также польские компании-импортеры», — добавил заместитель главы Всеукраинского аграрного Совета Денис Марчук.

Дальше может быть еще хуже, потому что польская сторона заговорила уже о полном закрытии границы. Формально, причина в якобы «агрессивном» экспорте украинской аграрной продукции в Польшу, что «загоняет местных фермеров в убытки».

Но, на самом деле, как заметил Павел Коваль, все гораздо сложнее.

Чего на самом деле хотят польские фермеры

Блокировка украинско-польской границы началась еще осенью прошлого года. Сначала акции устраивали польские перевозчики. Они были недовольны длинными очередями на границе, недостаточно слаженной, на их взгляд, работой системы «е-Черга», и, главное, — чрезмерной активностью украинских транспортников. С начала войны им упростили доступ к европейскому рынку перевозок, и наши компании, по мнению поляков, начали его «ломать» своими низкими тарифами.

В ходе двусторонних переговоров конфликт удалось уладить. В частности, за счет упорядочения движения пустых грузовиков (их пустили через отдельный пропускной пункт вне общей очереди).

Но спокойствие на границе длилось недолго. Вместе с перевозчиками на акции с прошлого года выходили единичные фермеры. А в феврале этого года они организовали блокаду границы уже самостоятельно.

Поводом стало, якобы, засилье украинского экспорта. Интересно, что вопрос с зерном, массовой продажей которого в Польше фермеры были недовольны, сняли еще в 2023 году. По факту, продажу украинского зерна в Польше полностью запретили, оставили лишь транзит. И этот запрет действует по сей день.

Но у польских фермеров появились претензии уже к другой украинской продукции, в частности, к сахару, курятине и яйцам.

С начала войны для украинского агроэкспорта в ЕС сняли ограничения, в частности, квоты и пошлины. И наша еда массово поехала в Европу, в том числе и в Польшу.

По данным Украинского клуба аграрного экспорта (УКАБ) поставки украинской аграрной продукции в Польшу значительно превышают аналогичный польский импорт к нам. Например, в январе этого года польские импортеры завезли в Украину продукции на $20,6 млн (в основном, это мясо птицы, кофе, консервированные овощи, шоколад, спирт, сыры и т. п.). Украина же за этот период отгрузила в Польшу еды на $136,3 млн (в топ-10 соевое и рапсовое масло, сахар, соки, орехи и т. п.).

Аналогичная ситуация была и во втором полугодии прошлого года, когда уже действовал запрет на экспорт зерна. «Мы продали в Польшу агропродукции более чем на $800 млн, а поляки нам — на 138,6 млн», — отметили в УКАБ.

Но, если брать общий баланс украинско-польской торговли, то преимущество все равно будет на стороне Польши. Потому что в прошлом году наши экспортеры поставили в соседнюю страну товаров на $4,75 млрд (в основном, речь идет о металлургической продукции) а поляки к нам — более $6 млрд (в основном, это нефтепродукты, удобрения, бытовая химия, хотя в топ-10 есть сыры и шоколад).

Как видим, доля аграрной продукции в общем экспорте украинских товаров в Польшу достаточно незначительная. Но именно наша еда вызвала острое неприятие — вплоть до того, что польские потребители уже даже призывают «не покупать украинское».

Польские фермеры требуют, чтобы украинскому агроэкспорту вернули довоенные условия, то есть квотирование. Льготный период для наших товаров истекает 5 июня. Предварительно Еврокомиссия предложила его продлить, но учла претензии сельских жителей (кроме польских фермеров, украинской продукцией недовольны и аграрии других европейских стран, в частности, Франции, Германии, Венгрии и др.).

Еврокомиссия предлагает, чтобы украинский сахар, курятину на яйца пустили по отдельному списку — отслеживали объемы экспорта, и если они превысят аналогичные показатели 2022−2023 годов, то будут введены ограничения.

За это предложение еще должен проголосовать Европарламент, но многие фермерские ассоциации им недовольны. Одни предлагают добавить в этот список еще и мед, другие хотят, чтобы экспорт мерили по объемам 2021−2022 годов (они меньше, потому что вплоть до февраля 2022 года действовали квоты).

Но «украинский вопрос» — лишь часть требований польских фермеров. Другие — касаются сугубо польских реалий. Например, аграрии хотят, чтобы им отсрочили «зеленый переход» (потому что он ужесточает требования к агротехнологиям и нуждается в инвестициях), а также увеличили правительственные дотации.

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У политиков растет аппетит

Павел Коваль говорит, что украинская еда стала заложником польских выборов.

«В апреле в Польше должны пройти местные выборы. Восточные воеводства в этой стране самые богатые, там проживает больше всего фермеров. И этот электорат очень интересен польским политикам. В частности, за него соревнуются польские партии PIS и «Конфедерация». Последнюю давно подозревают в связях с россией, и именно от ее части бастующих фермеров мы услышали очень провокационные призывы о путине (с плакатом, на котором содержался призыв к путину «разобраться», на акцию выехал на тракторе один из фермеров — ред).

Правящая польская власть, судя по всему, опасается действовать решительно, потому что фермерский электорат и для нее очень важен. Поэтому мы видим массовые блокировки границ, а также силовые методы для нашего экспорта, например, рассыпание зерна. Хотя все это нарушает европейское законодательство. Ведь есть отдельное решение Еврокомиссии о том, что ни одна страна не должна препятствовать свободному движению товаров по Европе", — отметил Коваль.

Летом и в Польше, и во всей Европе пройдут выборы в Европарламент. По факту, предвыборная кампания уже идет, и это тоже подливает масла в огонь фермерских протестов.

«Нам очень трудно договариваться с теми же поляками, потому что пока мы прорабатываем их предыдущие требования и приходим на встречу со своими предложениями, оказывается, что за это время появились уже другие требования. То есть идут политические игры», — говорит Коваль.

«Ситуация постоянно обостряется, того диалога, который сейчас есть, не хватает. В свою очередь, украинское правительство и общественные организации готовы к коммуникации на любых уровнях. Еще в прошлом году УКАБ открыл представительство в Брюсселе для того, чтобы иметь еще один инструмент в коммуникации с политиками европейского уровня, и делать все возможное для постепенной успешной интеграции агросектора в ЕС», — рассказал генеральный директор УКАБ Олег Хоменко.

Денис Марчук возлагает надежды на крупные переговоры польской и украинской сторон с участием Брюсселя, которые должны пройти 28 марта.

«Как вариант, польским фермерам действительно могут смягчить условия по «зеленому переходу». Что касается украинского экспорта, то могут ввести лицензирование (которое уже действует в других странах Восточной Европы, в частности, в Болгарии). Модель такова: если польский бизнес хочет купить, скажем, украинский рапс, он должен обратиться в Минэкономики Польши и в наше ведомство, а уже оно дает отмашку на поставки лицензированным экспортерам.

Таким образом, можно будет нормировать экспорт и отслеживать цепочку поставки товара. Мы предлагали такой вариант еще в сентябре, но тогда польская сторона на это не приняла, считаю, по политическим мотивам, чтобы не терять «украинский козырь» в борьбе за фермерский электорат", — рассказал «Минфину» Денис Марчук.

Павел Коваль добавил: даже если в этот раз погасить «пожар» на границе удастся, «польский кейс» может снова повториться, в том числе, в других странах ЕС.

«Уже сейчас европейские фермеры учитывают тот факт, что Украина готовится стать членом ЕС. И боятся конкуренции. Европейская модель сельского хозяйства, ориентированная на дотации, нуждается в трансформациях. И мы должны тщательно проанализировать, с чем пойдем в Европу. Ведь логично, что местные производители не будут встречать нас там с пирогами. А наши схемы, уход от налогообложения и другие щели, позволяющие бизнесу зарабатывать больше, неприемлемы для европейцев. И они будут протестовать», — говорит Коваль.

Читайте также: Блокировка границы: Почему протестуют польские фермеры и что делать украинцам

Удар по ценам и «звоночек» для валютного рынка

Безусловно, от блокировки границы теряют обе страны.

«Блокировку границы почувствуют как в Украине, так и в Польше. Польша рискует потерять украинский рынок: за прошлый год, согласно данным товарооборота между Польшей и Украиной, у Польши положительное сальдо — то есть их экспорт преобладает.

Кроме того, логистические вызовы влекут рост цен на транспортировку продукции. Еще одно последствие — увеличение стоимости производственных ресурсов для нашего агросектора. Семена, средства защиты, удобрения — все это направляется в Украину с ЕС в основном через польскую границу. Постепенно компании будут ориентироваться на объезд Польши, что скажется на цене продукции и увеличит сроки доставки. Подорожает украинская продукция с добавленной стоимостью в Польше и польская продукция в Украине, что почувствуют конечные потребители", — прогнозирует Хоменко.

Коммерческий директор Comfy Иван Павлик говорит, что у части поставщиков техники уже есть план «Б» на случай дальнейшей блокады границы. «Прорабатывают маршруты, или уже поставляют товары через Словакию, Венгрию, Румынию или используют морские пути Турции», — отметил он, добавив, что в настоящее время дефицита техники нет, потому что продавцы заранее запаслись товарами, готовясь к пиковому спросу на весенние праздники. «Поэтому мы не ожидаем ухудшения ситуации с доступностью товаров в течение следующих недель», — заверил Павлик.

Генеральный директор компании Global Ocean Link Павел Линник рассказал, что сейчас на границе с Польшей перевозчики стоят от 25 до 20 дней, на границах со Словакией и Венгрией — 7−9 дней, Румынией — 4−5 дней.

«Поэтому мы предлагаем клиентам доставку через Румынию. Это делает логистику более дорогой (плюс 200−400 евро к ставке), но экономит время», — говорит он.

В целом, если сравнивать с «доблокадными» временами, тарифы на перевозку, по его словам, выросли в 2−2,5 раза.

Понятно, что рано или поздно эти дополнительные расходы все потребители увидят в ценниках товаров.

Возможно влияние и на валютный рынок.

Читайте также: Польша грозится расширить эмбарго на украинские товары

Блокировка границы польскими протестующими уже косвенно сказывается на поведении и статистике валютного рынка. А также влияет и на поступления в бюджет таможенных пошлин и налогов, которые не уплачиваются из-за незавоза товаров в Украину.

Начиная с 1 января этого года, ежедневный объем межбанковских валютных торгов, зарегистрированных по системе Блумберг, находился в пределах от $82,8 до $230 млн. Сейчас эти объемы преимущественно не дотягивают за день и до $200 млн.

С одной стороны, такая ситуация «облегчает жизнь» Нацбанку, которому для контроля за межбанковским и, по факту, официальным курсом, при таких показателях рынка, достаточно проводить менее объемные интервенции по продаже доллара, и этим экономить ЗВР. Частично замедляют это и темпы роста отрицательного сальдо торговли Украины, поскольку «пробуксовывает» импорт.

Но, с другой стороны, отсутствие полноценно работающего грузо- и товарооборота через польскую границу в условиях войны снижает экономическую активность украинских компаний. Причем как экспортеров, так и импортеров. А это сказывается на поступлениях в бюджет, ВВП Украины, статистике рынка труда и т. д.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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financialGenius
financialGenius
6 марта 2024, 8:35
#
Где эти адепты что Польша ничего плохого этими акциями не делала и что она нам много помогает в войне против рашки … добавлю еще что много кто из украинцев не бедных ассимилировался в Польше — купил недвижимость , открыл бизнес (в Варшаве много заведений где одни украинцы сидят — мята, эскобар, ангегс , дискотека кайф, новая почта , львовские круассаны , много наших работают в Бьюти индустрии , а это все налоги с прямые инвестиции …). Почему там людей среднего класса с Украины больше и почему они так работать начали ответ простой — помощи там не дают и Польша ближе по пониманию языка . Ну и не стоит забывать за неимением помощи люди арендуют за свои средства — заработанные там или накопленные в Украине … Соответственно цены на аренду поднялись да и на покупку тоже хорошо поднялись . Ну и не будем ходить далеко Варшава один из немногих городов ров Европе где наши Украинцы купили недвижимость и я в том числе (под сдачу) . Плюс как в статье грвормтся они продают нам больше чем покупают … Хорошая такая «помощь» от брата нашего … Как говорится с такими друзьями и врагов не нужно …
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