«Альтернативы нет»: почему доллар укрепляется и это надолго

Доллар сейчас чуть не дотягивает до рекорда, достигнутого во время пандемии, и находится на пороге лучшего года с 2020-го. По отношению к валютам крупнейших торговых партнеров Америки его курс на 17% выше среднего значения за последние два десятилетия. В чем причина роста доллара, рассказывает Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

Широкий спектр показателей, свидетельствующих о продолжающемся росте экономики США, способствовал недавнему росту доллара. Экономическая устойчивость заставила трейдеров на всех рынках быстро отказаться от ожиданий скорого смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Теперь «медведи» по доллару вновь сталкиваются с перспективой сохранения высоких ставок на длительный срок, что должно поддержать американскую валюту. Однако, сила доллара не ограничивается только этим.

Ключевых факторов его поддержания много: начиная от роста производительности труда в США и экономического динамизма, до потоков капитала в американские активы и преимуществ технологического сектора в таких важных областях, как искусственный интеллект. Все они укрепляют доминирующую роль доллара, как мировой резервной валюты, несмотря на любые краткосрочные подъемы и спады. Эти фундаментальные факторы должны приглушить влияние снижения ставок ФРС, когда оно произойдет, и, удерживая экономику США впереди мировых аналогов, поддержать нарратив об «американской исключительности» в обозримом будущем.

«Альтернативы нет», — говорит Фемистоклис Фиотакис, глава отдела валютной стратегии Barclays Plc в Лондоне. «Укрепление доллара связано с долгосрочными макрофакторами. Это не цикл, а длительная тенденция».

В последние недели крупные игроки отказались от медвежьих ставок, сделанных в декабре. Некоммерческие трейдеры — группа, в которую входят хедж-фонды, управляющие активами, и спекулятивные инвесторы, — сократили короткие позиции по доллару до такой степени, что они фактически не изменились, согласно последним данным, опубликованным Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Переоценка ожиданий в отношении курса ФРС стала «огромной корректировкой», — говорит Кэндис Бангсунд, портфельный менеджер монреальской компании Fiera Capital. «Ожидания сильно изменились на рынке облигаций, что, очевидно, отразилось и на валютных рынках».

Влияние рынков и экономики

В этом месяце экономисты повысили прогноз роста экономики США на 2024 год до 2,1% и снизили вероятность грядущей рецессии до 40%, согласно последнему ежемесячному опросу экономических прогнозистов Bloomberg.

«Если темпы роста в США останутся самыми высокими среди основных развитых рынков, а процентные ставки по доллару не упадут настолько сильно (от ожидаемого), то причин для ослабления доллара точно нет», — сказал Киеси Ишигане, главный управляющий фондами Mitsubishi UFJ Asset Management Co. в Токио.

США пожинают плоды резкого роста производительности, который может защитить экономику от глобального спада. Но краткосрочные эффекты являются лишь побочными эффектами более мощной основной тенденции, считает Фиотакис из Barclays.

«США инвестировали и продолжают наращивать бизнес-модель, которая, в основном, направлена ​​на стимулирование внутренней экономики недооцененными способами», — считает Фиотакис. Он упомянул рост производства сырьевых товаров и глобальное присутствие американских крупных технологических компаний.

Укрепление доллара в этом году также произошло на фоне резкого роста американских акций — последним в этой серии стало ралли акций чипмейкера Nvidia Inc. после выхода его отчета о прибылях на прошлой неделе, что привело к стабильному притоку капитала в США. Такие потоки свидетельствуют о долгосрочной и стабильной доходности капитала, что также способствует укреплению доллара США.

В этом году доходность группы акций «Великолепной семерки», которая включает в себя Nvidia, а также Alphabet, Apple и Microsoft, составила около 13%, по сравнению с менее чем 5% для глобальных акций. С 2015 года «Великолепная семерка» во много раз превзошла по показателям более широкий рынок.

Перспективы высоких доходов от американских активов поддерживают доллар и «оказываются труднопреодолимой планкой», — написала группа валютных стратегов Goldman Sachs во главе с Камакшией Триведи в недавней записке для клиентов, хотя они добавили, что доллар уже достиг или «превысил» ближайшие прогнозы компании.

В отдельном отчете за прошлый год макростратеги Goldman подсчитали, что доля США в глобальных портфельных инвестиционных активах выросла примерно до 26% к 2022 году, по сравнению с примерно с 16% в 2005 году. Это опережение США происходит на фоне вялого роста в Европе.

Последние данные Евростата показали, что экономическая активность в Европе к концу 2023 года стагнировала. Кроме того, усиливаются опасения по поводу проблемного сектора недвижимости Китая. Согласно данным платежного баланса КНР за прошлый год, объем прямых иностранных инвестиций вырос на минимальную величину с начала 1990-х годов.

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«Трудно сказать, что укрепление доллара носит чисто циклический характер», — сказала в интервью Мера Чандан, соруководитель глобальной валютной стратегии в JPMorgan Chase. «Есть исключительная доходность, есть исключительный рост, и доходность рынка акций была исключительной, по сравнению с Европой и Китаем».

Риски сильного доллара

По мнению стратегов JPMorgan, к середине года евро ослабнет до 1,05 доллара с нынешних 1,08 доллара, а индекс доллара, рассчитываемый компанией, немного вырастет к июню, а затем опустится к концу года.

У доминирования доллара есть свои побочные эффекты. В США укрепление доллара может привести к снижению корпоративных прибылей за счет снижения продаж за рубежом, что является ключевым риском, на который недавно указала в своем годовом отчете международная инвестиционная компания Carlyle Group.

Для других стран дорожающий доллар — это не просто головная боль. Он повышает стоимость импорта, усиливает инфляционное давление и может загнать монетарных политиков в угол, заставляя повышать процентные ставки, чтобы остановить отток капитала.

«До тех пор, пока экономический ландшафт США снова не изменится — а мы ожидаем, что это произойдет после публикации февральских данных, — краткосрочная доходность казначейских обязательств может оставаться стабильной. Это позволит долларовым быкам оставаться в лучшей форме, по сравнению с 4 кварталом» — говорит Одри Чайлд-Фриман, главный валютный стратег G-10.

Кроме того, есть политика и политические вопросы, которые создают свои собственные риски. Некоторые стратеги с Уолл-Стрит считают, что растущая вероятность избрания Дональда Трампа кандидатом в президенты США в ближайшей перспективе будет положительным фактором для доллара, поскольку предлагаемая им политика — например, всеобщие 10-процентные тарифы на импортные товары, — может, в конечном итоге, поддержать торговый баланс США в ближайшем будущем. Однако, риск ответного удара может подорвать статус доллара, наряду с потенциально токсичным сочетанием ухудшения управления и резкого роста дефицита бюджета США.

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«Благодаря статусу доллара, как резервной валюты, США могут позволить себе большой дефицит», — написала в недавней заметке Джоанна Киркланд, главный инвестиционный директор и соруководитель инвестиционного отдела Schroders. «Однако, признаки фискальной расточительности со стороны кандидатов могут слишком далеко завести терпение рынков».

Пока что эти факторы не смогли подорвать глобальное превосходство американской валюты, или терпение рынков, которое ее поддерживает.