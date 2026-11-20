В пятницу, 20 ноября, средний курс доллара потерял 7 копеек в покупке и 8 копеек в продаже. Курс евро потерял 6 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,94−45,58 грн. Евро покупают за 49,41 грн., а продают за 50,24 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,30−45,50 грн, евро — 50,00−50,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,93−45,00 грн. Торги по евро проходят на уровне 49,37−49,43 грн.

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