Биткоин опустился ниже $62 000, потеряв за последние 24 часа более 2% на фоне усиления распродажи криптовалют и рекордного оттока средств из биржевого фонда BlackRock. Инвесторы продолжают сокращать вложения в споте Bitcoin ETF, а криптовалюта опускается до минимумов за четыре месяца. Об этом пишет Bloomberg.

IBIT вывел более $541 млн в день

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Особо сильный отток зафиксировал iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock. По данным Bloomberg, фонд зафиксировал рекордное изъятие средств с момента запуска. В то же время, BTC продолжает терять позиции на фоне общего ухудшения настроений на рынках рисковых активов.

IBIT вывел более $541 млн в день

19 ноября американские спотовые Bitcoin ETF суммарно потеряли $582,3 млн. На фонд BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) пришлось $541,1 млн — самый однодневный отток среди фондов этого типа за соответствующий день, по данным Farside Investors.

Отток из IBIT стал рекордным для фонда за один день, что усилило отрицательный сигнал для крипторынка.

В то же время это не означает, что BlackRock самостоятельно решил продать биткоины. ETF отражает операции инвесторов с его акциями: когда участники рынка массово изымают средства, фонд производит соответствующие операции с активами для обеспечения погашений.

По данным профильных трекеров, отток средств из американских спотовых Bitcoin ETF в ноябре уже измеряется миллиардами долларов. В частности, через 19 ноября суммарные чистые изъятия из таких фондов за месяц достигли $3,468 млрд.

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Биткоин тестирует зону $62 000

BTC опустился ниже $62 000, а его цена достигла минимума более чем за четыре месяца.

По данным crypto.news, 20 ноября биткоин опускался до $61 273. К моменту публикации материала издания криптовалюта торговалась около $61 546, потеряв 2,89% за 24 часа и 10,8% за неделю.

Давление на криптовалюту усиливается не только из-за оттока средств из ETF. Рынок также реагирует на ухудшение настроений рисковых активов, слабость технологических акций, ожидания процентной политики ФРС и ликвидации позиций трейдеров, которые использовали кредитное плечо.

Дальнейшая динамика BTC будет зависеть, в частности, от того, сможет ли рынок удержаться в районе $61 000-$62 000, а также от того, вернется ли приток капитала в американские спотовые Bitcoin ETF.

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