После закрытия межбанка в четверг, 19 ноября, курс доллара подешевел на 14 копеек в покупке и на 12 в продаже. В то время как курс евро снизился на 11 копеек в покупке и на 10 — в продаже.
Доллар и евро продолжают дешеветь на межбанке, опустившись нижепсихологического уровня
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Валютный рынок
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Открытие 19 ноября
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Закрытие 19 ноября
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Изменения
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45,07/45,12
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44,93/45,00
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14/12
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49,51/49,56
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49,40/49,46
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11/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,03−45,67 грн. Евро покупают за 49,49 грн., а продают за 50,30 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,30−45,50, евро — 50,00−50,30 грн.
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Источник: Минфин
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