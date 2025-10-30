Прогноз курса доллара и евро на ноябрь: как долго еще может падать гривна

Ноябрь не принесет спокойствия на валютные и сырьевые рынки. Традиционно, перед началом нового месяца проанализирую основные финансовые тренды в мире и в Украине, а также покажу, как можно диверсифицировать свои сбережения, чтобы уберечь их от обесценивания.

Мировой валютный и сырьевой рынки

На заседании ФРС США по процентным ставкам 29 октября американский регулятор ожидаемо снизил свои ставки на 0,25% годовых — до уровней 3,75−4% годовых, а ЕЦБ 30 октября, скорее всего, сохранит свои ставки в пределах 2−2,4% годовых.

Таким образом, разрыв между доходностями американского и европейского рынков в ноябре сокращается до менее 2% годовых, что при всех прочих равных условиях потенциально снижает интерес инвесторов к доллару и увеличивает к евро. Но это только в теории.

На практике инвесторов больше интересует текущее состояние экономик ЕС и США, их перспективы. Но, что не менее важно для них, так это предсказуемость. А с последним пунктом у Америки снова будет все очень сложно: шатдаун продолжается, каденция нынешнего главы Федрезерва Джерома Пауэлла заканчивается уже в 2026 году, и, из 5 наиболее вероятных кандидатов на этот пост, как минимум 3 уже дают месседжи Дональду Трампу о своей абсолютной лояльности.

Это действующие члены совета управляющих ФРС — Мишель Боуман и Кристофер Уоллер, а также экономический советник Белого дома Кевин Хассетт. Двое других претендентов — Кевин Уорш, который входил в совет ФРС во времена администрации президента США Джорджа Буша, и пугающий поклонников конспирологии инвестиционный директор BlackRock Рик Ридер. Инвесторы опасаются, что импульсивность Дональда Трампа в сочетании с навыками таких «акул» финансового мира, как тот же Рик Ридер, могут поставить с ног на голову все расклады на финансовом мировом рынке.

Окончательный список кандидатов министр финансов США Скотт Бессент хочет представить Трампу сразу после Дня благодарения (27 ноября). Пока же борьба за пост главы ФРС разгорается нешуточная, и любые новости по данном вопросу будут влиять на финансовые рынки весь ноябрь.

На этом фоне ЕЦБ с его большей прогнозируемостью, хотя и несколько ухудшившимися европейскими показателями экономики, выглядят для инвесторов достаточно привлекательно.

Уровень годовой инфляции в ЕС вырос до 2,6% в сентябре, по сравнению с 2,4% в августе 2025 года. Но это ниже, по сравнению с динамикой потребительских цен в США. К тому же инфляция еще может резко ускориться из за-действия новых, более высоких пошлин на импорт, которые хаотично вводит Трамп.

Индекс инфляции в ЕС

Индекс инфляции в США

Если добавить к этому явную перегретость американского фондового рынка и угрозы его обвала, растущий госдолг США и потенциальное принятие налоговых изменений, которые могут быстро довести госдолг Америки до рекордного уровня в $40 трлн, инвесторы в ноябре будут идти в своих финансовых операциях «по минному полю».

Все это означает, что, даже несмотря на недавнее падение цен на золото и один из основных экспортных сортов российской нефти, ценовая ситуация по ним в ноябре останется нестабильной.

Это также будет сразу же отражаться на всех других сегментах мирового финансового и сырьевого рынков, а также и на поведении пары евро/доллар в мире, и как следствие — на курсе евро относительно гривны в Украине.

График золота

По моему прогнозу, цена на золото в ноябре будет находиться в коридоре $3 850−4 300 за унцию с ситуативными ежедневными колебаниями в пределах $25−130 на унции на действиях центробанков ведущих стран мира, развитии ситуации вокруг торговых пошлин и геополитических новостях.

По нефти BRENT в ноябре я бы ориентировался на коридор от $60 до $71 за баррель, а цены на российскую нефть Urals, с учетом действий американских и европейских санкций, могут колебаться в пределах от $52 до $63 за баррель.

Стоимость нефти BRENT

Для Украины любое снижение цен на нефть всегда позитив, как с точки зрения нашей зависимости от поставок энергоносителей и их стоимости на мировых рынках, так и с точки зрения снижения возможностей россии финансировать войну.

Что касается пары евро/доллар, то, по моему прогнозу, в ноябре коридор по ней будет находиться в пределах от 1,151 до 1,183 доллара за евро.

График пары евро/доллар

Наименьшая активность по доллару на международном и украинском валютном рынке будет наблюдаться 11 ноября (День ветеранов) и 27 ноября (День благодарения) в США, когда рынки по американской валюте будут работать на условиях ТОМ.

Средняя активность рынка будет наблюдаться в период с 1 по 15 ноября, когда в основном возмутителями спокойствия на рынках будут текущие экономические данные по США и ЕС.

А вот вторая половина ноября, до 25−26 ноября, перед Днем благодарения и после него (включая Черную пятницу, 28 ноября) пройдет очень активно. Этот период сопровождается значительным ростом активности потребителей, что отражается на общих объемах транзакций и сделок на всех сегментах финансовых рынков, обслуживающих эти потоки средств.

Например, расходы потребителей в «Черную пятницу» в 2024 году только в США достигли $10,8 млрд, а объем онлайн-продаж по всему миру составил рекордные $74,4 млрд.

Главным фактором нестабильности на мировом валютном рынке в ноябре 2025 года останется геополитика и торговые войны США, а глобальный риск усиления глобальной инфляции и рецессии мировой экономики останется высоким.

Именно это будет поддерживать интерес инвесторов к золоту, как защитному активу. А поскольку пара евро/доллар является самой востребованной из валютных пар на мировых рынках, все, что будет происходить в геополитике, немедленно будет провоцировать повышение волатильности евро/доллар в мире и отражаться на курсе евро в Украине.

График пары евро/доллар с марта 2025 года (с момента усиления тарифных войн)

Начиная с активных торговых войн Дональда Трампа, доллар постепенно снижается относительно евро.

Курс доллара и евро в Украине в ноябре

В условиях войны и жестких валютных ограничений со стороны НБУ у валютного курса гривны в ноябре есть три главных триггера:

состояние доходной и расходной части бюджета, размер бюджетного дефицита и источники его покрытия;

размеры ЗВР, поведение на рынке Нацбанка с его интервенциями и их объемами, ситуация с динамикой негативного сальдо торговли;

ход военных действий, настроения населения и бизнеса в части покупки и продажи валюты.

По прогнозам ЕБРР, дефицит бюджета Украины достигнет 22% ВВП в 2025 году, а внешнее финансирование составит минимум $40 млрд. Значительная его часть поступает от Европейского Союза, G7 (с использованием доходов от замороженных российских активов) и МВФ.

Негативным сигналом для всех участников рынка будет позиция Фонда, который уже убедил Украину увеличить прогноз дополнительного финансирования с почти $38 млрд до $65 млрд до 2027 года. То есть МВФ закладывает в свои расчеты продолжение войны как минимум на весь 2026 год.

На фоне роста негативного сальдо торговли Украины за январь-сентябрь 2025 года (оно уже достигло $30,6 млрд) большинство компаний постарается по максимуму закрывать свои внешнеэкономические обязательства на опасениях девальвации гривны.

Одновременно на гривну будут давить увеличение расходной части казны еще на 325 млрд гривен, начало отопительного сезона и усиление атак россии на объекты критической и гражданской инфраструктуры, а также приближающийся конец года, когда государство начинает закрывать свои обязательства перед получателями бюджетных средств.

Давление на курс гривны на межбанке наблюдается с конца октября, когда курс безналичного доллара пробил порог в 42 гривны, а евро — в 49 гривен. Рост межбанка будет периодически провоцировать и рост ценников наличного рынка. А это, в свою очередь, простимулирует увеличение спроса на валюту со стороны граждан.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

Украина останется очень зависимой от размеров международной помощи и графика ее поступлений. Благодаря стабильности ее поступлений у НБУ есть все механизмы и рычаги для сдерживания излишней девальвации гривны в ноябре 2025 года.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Кроме плановой финансовой помощи ЕС и сотрудничества с МВФ, Украина сможет получить еще средства по некоторым программам финансирования нашей оборонки от европейских партнеров, а также за счет доходов от «замороженных» российских активов. Хотя отложенное до декабря 2025 года решение Евросоюза о выдаче «репарационного» кредита в 140 млрд евро и вынудит правительство «зажимать» в ноябре часть необоронных бюджетных расходов.

Вырастут в ноябре и вынужденные траты резервов Нацбанка на поддержание курса гривны на межбанке. По моему прогнозу, в ноябре НБУ потратит по поддержку гривны не менее $3,5−3,9 млрд, по сравнению с менее $3 млрд в сентябре.

Валютные интервенции НБУ

Тем не менее валютные поступления от наших западных партнеров в ноябре перекроют основную часть трат резервов, а их размер на 1 декабря составит не менее $47−47,5 млрд. Этого будет достаточно как для поддержания финансирования критического импорта, так и для подстраховки курса гривны на валютном рынке.

При этом для снижения уровня диспропорций во внешней торговле, стимулирования экспортеров и увеличения доходов бюджета от таможенных и других сборов, привязанных к официальному курсу, Нацбанк допустит в ноябре-начале декабря плавную девальвацию гривны к уровню до 42,50−43,2 гривен за доллар и, соответственно, до уровней 49,50−50,3 гривен за евро.

Это вписывается в прогнозный курс правительства, заложенный на 2025 год в бюджет (средний курс на уровне 45 грн/доллар и 45,6 грн/доллар) на декабрь. На наличном рынке ценники продажи валюты обменниками будут на 40−50 копеек выше, чем котировки межбанка. И этот коридор и по межбанку, и по наличному рынку будет достаточно комфортным для всего валютного рынка Украины.

Объемы ежедневных операций по системе Блумберг в течение ноября будут находиться в пределах от $155 млн до $290 млн. Пиковую статистику сделок на межбанке можно ожидать с 15 по 20 ноября, во время расчетов компаний с бюджетом, а также в конце ноября, когда бизнесу надо будет закрыть свои расчеты с иностранными контрагентами на отчетную дату.

Нацбанк вынужден будет ежедневно выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара в пределах от $45 млн до $130 млн. Этого будет полностью достаточно для контроля за курсом безналичного доллара на межбанке.

Основными покупателями валюты на торгах будут госструктуры (в том числе и оборонка), энергетики, торговцы энергоносителями и товарами народного потребления. Кроме того, Нафтогаз будет докупать газ в хранилища, а энергетики периодически импортировать электроэнергию, что тоже увеличит статистику торгов в отдельные дни ноября.

Основными продавцами на рынке останутся Нацбанк, аграрии и IT-сектор. Возможно, к ним уже в ноябре добавятся и некоторые оборонные предприятия, которые начнут экспортировать разрешенные для поставок на внешние рынки виды вооружений.

Значительная волатильность на внешних рынках по паре евро/доллар будет существенно влиять на цены по импортным товарам в Украине и провоцировать дополнительное инфляционное давление на нашем внутреннем рынке. Поэтому Нацбанк, по возможности, попытается сгладить на нашем межбанке не только колебания доллара, но и опосредованно скачки евро относительно гривны.

На наличном рынке в ноябре 2025 года тенденция превышения покупки населением валюты над объемами ее сдачи в обменники и кассы банков снова усилится. Объемы такого превышения покупки валюты на карты и в наличной форме над объемами ее сдачи составят, по моим расчетам, ежедневно от $25 млн до $95 млн, но среднедневное значение этого показателя вряд ли превысит $50−55 млн.

Во многом значение данного показателя будет зависеть от обстановки на фронтах, геополитической обстановки вокруг Украины и перспектив снижения интенсивности военных действий. А также косвенно — и от волатильности курсов. Если НБУ удастся оперативно сглаживать скачки курса доллара и опосредованно евро, ничего критичного в ноябре на наличном рынке не будет.

Рабочий спред по доллару в большинстве обменников финкомпаний и кассах банков составит в ноябре в пределах от 20 до 30 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 50 копеек.

Как диверсифицировать сбережения

Для живущих в Украине я бы рассмотрел такое соотношение инструментов:

до 40−45% в гривневых инструментах (ОВГЗ, депозиты, возможно некоторые облигации известных эмитентов).

до 55−60% в валютных инструментах (валютные ОВГЗ, депозиты, наличная валюта). Причем в долларе около 45% от суммы валютных сбережений, в евро — 45−50%, в швейцарских франках — до 10−15%, или в золоте.

Но тут следует учитывать следующее: поскольку швейцарский франк в Украине на наличном валютном рынке является валютой экзотической, котировки его приема/продажи у нас подвержены достаточно широкому разбросу. Поэтому нужно внимательно подходить ко времени покупки и продажи этих валют в украинских обменниках, чтобы подобрать оптимальный курс для совершения необходимых операций.

Для проживающих за границей и тех, кто не планирует в течение ближайшего года возвращаться в Украину, актуально такое соотношение:

до 60% — в национальной валюте страны текущего пребывания (в основном это могут быть депозиты в банках или облигации известных в этом регионе эмитентов, то есть инструменты с фиксированной доходностью, но номинированные в местной валюте).

до 40% — в валютных инструментах в долларе и евро (казначейские обязательства США, депозиты, возможно, акции мировых «голубых» фишек, номинированные в долларах США или в евро).

Кроме того, учитывая напряженную геополитическую обстановку в мире, необходимо пересматривать указанные пропорции своих денежных сбережений не реже раза в месяц.