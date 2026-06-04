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4 июня 2026, 12:17 Читати українською

В НБУ рассказали, что происходит с ценами и когда инфляция пойдет на убыль

После понижения во второй половине 2025 года инфляция в Украине снова начала расти. Среди основных причин — последствия зимних атак россии на энергетическую инфраструктуру, удорожание энергоресурсов и горючего, а также влияние геополитического напряжения на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Национальный банк Украины в телеграмм-канале.

После понижения во второй половине 2025 года инфляция в Украине снова начала расти.

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Что происходит с ценами

По данным НБУ, с июня 2025 года по январь 2026 года инфляция постепенно замедлялась. Однако в дальнейшем ценовое давление усилилось из-за роста расходов бизнеса на энергоресурсы, газ, горючее и оплату труда. Это вынудило компании повышать цены на собственную продукцию и услуги.

Еще одним фактором, повлиявшим на динамику цен, стало ослабление курса гривны в предыдущие периоды.

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В то же время в Нацбанке отмечают, что темпы роста потребительских цен остаются умеренными. В апреле инфляция составила 8,6% в годовом исчислении.

По прогнозу НБУ, из-за влияния более дорогих энергоресурсов инфляция может ускориться до конца года, однако не стремительно — до 9,4% в годовом исчислении.

В дальнейшем регулятор ожидает возврата инфляции к понижению. Этому могут способствовать снижение цен на энергоресурсы при завершении войны на Ближнем Востоке, а также наращивание урожаев, что должно сдержать цены на продовольствие.

В Нацбанке также отмечают, что продолжат противодействовать ценовому давлению, в частности, не будут допускать чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке.

Прогноз на 2027 год

Согласно прогнозу НБУ, инфляция может снизиться до 6,5% в 2027 году и возвратиться к цели Национального банка на уровне 5% в 2028 году.

Напомним

Как писал «Минфин», после продолжительного периода стабилизации потребительские цены в Украине вернулись к росту. По данным Национального банка, продолжавшийся с июня 2025 года цикл замедления инфляции завершился в январе 2026-го. Главным фактором усиления ценового давления стало существенное удорожание энергоресурсов. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 30 апреля.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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