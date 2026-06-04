США ввели санкции в отношении крупнейшей криптовалютной биржи Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейшей криптовалютной биржи Ирана Nobitex, сообщается на сайте министерства финансов США во вторник, 2 июня.

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Что известно

Утверждается, что эта биржа помогает иранскому правительству и государственным учреждениям обходить западные санкции.

«Пока экономика Ирана находится в свободном падении, режим решил использовать технологии цифровых активов для собственной коррупционной повестки дня, включая избежание санкций и вывод богатства из страны», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

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Как Nobitex помогает режиму

По данным минфина США, в 2025 году биржа Nobitex обработала свыше 50 процентов всех поступлений цифровых активов из Ирана, способствовала платежам, связанным с террористической деятельностью Ирана, усилиям по уклонению от санкций и транзакциям, связанным с Корпусом вартовых.

Кроме того, сообщается, что Nobitex помогла центральному банку Ирана получить доступ к сотням миллионов долларов в стейблкоинах, которые использовались для поддержания резкого падения стоимости иранского риала.

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«После начала боевых операций США в Иране Nobitex сыграла определенную роль в защите и выводе активов и средств из Ирана для защиты богатства режима, несмотря на отключение Интернета», — отметили в министерстве.

В санкционный список внесены председатель правления, соучредитель и бывший генеральный директор Nobitex Амир Хоссейн Советов, соучредители Nobitex Мохаммад Али Агамир Мохаммад Али и Сеид Мохаммад Агамир Мохаммад Али, действующий генеральный директор Сеид Али Хои.

Также в список санкций США попали другие иранские криптовалютные биржи — Wallex, Bitpin и Ramzinex.