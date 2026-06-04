В Германии растет число людей, живущих в бедности

Число людей, живущих в бедности в Германии, растет, свидетельствует новое исследование. Около 13,3 млн человек в ФРГ живут в нужде, уровень бедности поднялся до 16,1 процента, говорится в докладе Немецкого паритетного союза благотворительных организаций, опубликованном во вторник, 2 июня, пишет DW.

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Уровень бедности растет

Как следует из доклада, почти каждый пятый житель Германии старше 65 лет живет в бедности — уровень бедности в этой группе достиг 19,5%, среди женщин старше 75 лет он составляет 21,3%. Особенно высок риск бедности у одиноких людей — 30,3%, и у одиноких родителей — 28,9%. Бедность растет во всех группах населения, но особенно заметна среди пожилых, женщин и одиноких родителей.

Существенные материальные лишения

Последствия бедности давно проявляются в повседневной жизни — за кухонным столом, в магазине, в вопросе о том, можно ли позволить себе полноценное питание, заявил исполнительный директор союза Йоахим Рок.

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По его словам, 4,6 млн человек живут в условиях существенных материальных лишений, миллионы не могут позволить себе непредвиденные расходы, экономят на отоплении и отказываются от участия в общественной жизни.

Региональные различия

Социальное расслоение усиливается и в региональном разрезе: в Баварии в бедности живет примерно каждый восьмой, в Саксонии-Анхальте — каждый пятый, а в Бремене — каждый четвертый. Бедность, таким образом, «давно стала вопросом места жительства», отмечается в докладе.

«Тот, кто в кризис продолжает демонтировать социальное государство, тот углубляет кризис. Федеральное правительство обязано остановить этот курс и, наконец, проводить политику, которая борется с бедностью, а не управляет ею», — подчеркнул глава Немецкого паритетного союза благотворительных организаций, комментируя планы радикальных реформ систем социального обеспечения Германии, которые обсуждаются в настоящее время в правительстве ФРГ.

Для сравнения: в 2025 году союз оценивал общий уровень бедности в Германии в 15,5%, а в 2024 — в 14,4%.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в ходе опроса, проведенного 10 января Немецким центром исследований интеграции и миграции (DEZIM) 21 процент респондентов в ФРГ заявили, что подумывают об эмиграции. Среди опрошенных без миграционного прошлого этот показатель составил 17 процентов.

Среди людей, переехавших в Германию из других стран, более трети — 34% — размышляют о том, чтобы ее покинуть. Среди их детей и внуков иммигрантов доля таких людей еще выше — 37 процентов. При этом лишь 2 процента опрошенных имеют конкретные планы, связанные с эмиграцией.