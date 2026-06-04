В Германии растет число людей, живущих в бедности

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 июня 2026, 8:22 Читати українською

В Германии растет число людей, живущих в бедности

Число людей, живущих в бедности в Германии, растет, свидетельствует новое исследование. Около 13,3 млн человек в ФРГ живут в нужде, уровень бедности поднялся до 16,1 процента, говорится в докладе Немецкого паритетного союза благотворительных организаций, опубликованном во вторник, 2 июня, пишет DW.

Число людей, живущих в бедности в Германии, растет, свидетельствует новое исследование.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Уровень бедности растет

Как следует из доклада, почти каждый пятый житель Германии старше 65 лет живет в бедности — уровень бедности в этой группе достиг 19,5%, среди женщин старше 75 лет он составляет 21,3%. Особенно высок риск бедности у одиноких людей — 30,3%, и у одиноких родителей — 28,9%. Бедность растет во всех группах населения, но особенно заметна среди пожилых, женщин и одиноких родителей.

Существенные материальные лишения

Последствия бедности давно проявляются в повседневной жизни — за кухонным столом, в магазине, в вопросе о том, можно ли позволить себе полноценное питание, заявил исполнительный директор союза Йоахим Рок.

Читайте также: Рекордные цены бьют по кошельку: американцы сокращают расходы на еду и отдых

По его словам, 4,6 млн человек живут в условиях существенных материальных лишений, миллионы не могут позволить себе непредвиденные расходы, экономят на отоплении и отказываются от участия в общественной жизни.

Региональные различия

Социальное расслоение усиливается и в региональном разрезе: в Баварии в бедности живет примерно каждый восьмой, в Саксонии-Анхальте — каждый пятый, а в Бремене — каждый четвертый. Бедность, таким образом, «давно стала вопросом места жительства», отмечается в докладе.

«Тот, кто в кризис продолжает демонтировать социальное государство, тот углубляет кризис. Федеральное правительство обязано остановить этот курс и, наконец, проводить политику, которая борется с бедностью, а не управляет ею», — подчеркнул глава Немецкого паритетного союза благотворительных организаций, комментируя планы радикальных реформ систем социального обеспечения Германии, которые обсуждаются в настоящее время в правительстве ФРГ.

Для сравнения: в 2025 году союз оценивал общий уровень бедности в Германии в 15,5%, а в 2024 — в 14,4%.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в ходе опроса, проведенного 10 января Немецким центром исследований интеграции и миграции (DEZIM) 21 процент респондентов в ФРГ заявили, что подумывают об эмиграции. Среди опрошенных без миграционного прошлого этот показатель составил 17 процентов.

Среди людей, переехавших в Германию из других стран, более трети — 34% — размышляют о том, чтобы ее покинуть. Среди их детей и внуков иммигрантов доля таких людей еще выше — 37 процентов. При этом лишь 2 процента опрошенных имеют конкретные планы, связанные с эмиграцией.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
4 июня 2026, 8:33
#
Цікаво скільки людей в Україні проживає в злиднях
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает GuitarHero и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами