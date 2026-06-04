Венгрия отменила вето на вступление Украины в ЕС

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 июня 2026, 11:28 Читати українською

Венгрия отменила вето на вступление Украины в ЕС

Венгрия официально сняла свое 17-месячное вето, блокировавшее евроинтеграцию Украины. Решение нового венгерского премьера Петера Мадяра позволяет начать предметные переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС уже 15 июня, сообщает Financial Times.

Венгрия официально сняла свое 17-месячное вето, блокировавшее евроинтеграцию Украины.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

На первом этапе обе страны приступят к адаптации национального законодательства к нормам ЕС в рамках первого из шести переговорных кластеров, охватывающих 33 сферы политики.

По данным FT, Будапешт согласился поддержать евроинтеграцию Украины в обмен на заключение комплексного соглашения о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Договоренность стала результатом нескольких недель переговоров между Киевом, Будапештом и Брюсселем, а также дипломатических усилий других стран ЕС, призвавших новое венгерское правительство разблокировать процесс расширения.

Заместитель министра по делам Европы Кипра Марилена Раона назвала решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой историческим как для стран-кандидатов, так и для самого ЕС.

Параллельно новый глава венгерского правительства подтвердил эту позицию в своих соцсетях. Поздравляя соотечественников с Днем национального единства, Петер Мадяр написал в Facebook: «Боже, благослови каждого венгра… Рад, что в будущем наши соотечественники в Закарпатье также вернут свои языковые, образовательные, культурные и политические права».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил председательствующего в Совете Е С Кипра, а также государства-члены и европейские институты за поддержку продвижения Украины к членству в Евросоюзе.

Он отметил конструктивную позицию Венгрии и заявил о начале нового этапа в отношениях между Киевом и Будапештом.

Вечером 3 июня кипрское председательство сообщило, что в ближайшие дни в Совете Е С будут продолжаться консультации по формальному открытию первого переговорного кластера.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Олександр Савчук
Олександр Савчук
4 июня 2026, 12:22
#
В черзі помийок перша — рф.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
4 июня 2026, 13:06
#
Ага. Теперь Польша наложит вето
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Finjozik, PavloSV, TattiReuven и 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами