Венгрия отменила вето на вступление Украины в ЕС

Венгрия официально сняла свое 17-месячное вето, блокировавшее евроинтеграцию Украины. Решение нового венгерского премьера Петера Мадяра позволяет начать предметные переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС уже 15 июня, сообщает Financial Times .

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Что известно

На первом этапе обе страны приступят к адаптации национального законодательства к нормам ЕС в рамках первого из шести переговорных кластеров, охватывающих 33 сферы политики.

По данным FT, Будапешт согласился поддержать евроинтеграцию Украины в обмен на заключение комплексного соглашения о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Договоренность стала результатом нескольких недель переговоров между Киевом, Будапештом и Брюсселем, а также дипломатических усилий других стран ЕС, призвавших новое венгерское правительство разблокировать процесс расширения.

Заместитель министра по делам Европы Кипра Марилена Раона назвала решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой историческим как для стран-кандидатов, так и для самого ЕС.

Параллельно новый глава венгерского правительства подтвердил эту позицию в своих соцсетях. Поздравляя соотечественников с Днем национального единства, Петер Мадяр написал в Facebook: «Боже, благослови каждого венгра… Рад, что в будущем наши соотечественники в Закарпатье также вернут свои языковые, образовательные, культурные и политические права».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил председательствующего в Совете Е С Кипра , а также государства-члены и европейские институты за поддержку продвижения Украины к членству в Евросоюзе.

Он отметил конструктивную позицию Венгрии и заявил о начале нового этапа в отношениях между Киевом и Будапештом.