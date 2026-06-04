Венгрия официально сняла свое 17-месячное вето, блокировавшее евроинтеграцию Украины. Решение нового венгерского премьера Петера Мадяра позволяет начать предметные переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС уже 15 июня, сообщает Financial Times.
Венгрия отменила вето на вступление Украины в ЕС
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Что известно
На первом этапе обе страны приступят к адаптации национального законодательства к нормам ЕС в рамках первого из шести переговорных кластеров, охватывающих 33 сферы политики.
По данным FT, Будапешт согласился поддержать евроинтеграцию Украины в обмен на заключение комплексного соглашения о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
Договоренность стала результатом нескольких недель переговоров между Киевом, Будапештом и Брюсселем, а также дипломатических усилий других стран ЕС, призвавших новое венгерское правительство разблокировать процесс расширения.
Заместитель министра по делам Европы Кипра Марилена Раона назвала решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой историческим как для стран-кандидатов, так и для самого ЕС.
Параллельно новый глава венгерского правительства подтвердил эту позицию в своих соцсетях. Поздравляя соотечественников с Днем национального единства, Петер Мадяр написал в Facebook: «Боже, благослови каждого венгра… Рад, что в будущем наши соотечественники в Закарпатье также вернут свои языковые, образовательные, культурные и политические права».
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил председательствующего в Совете
Он отметил конструктивную позицию Венгрии и заявил о начале нового этапа в отношениях между Киевом и Будапештом.
Вечером 3 июня кипрское председательство сообщило, что в ближайшие дни
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