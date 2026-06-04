єОселя дешевле аренды: в каких городах ипотека стала выгоднее

В части городов Украины ежемесячный платеж по программе ипотеки «єОселя» уже ниже или сопоставим со стоимостью аренды жилья. В прифронтовых регионах аренда при этом остается значительно дешевле из-за более низкого спроса и риска безопасности. Об этом говорится в исследовании «OLX Недвижимость».

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Что сравнивали аналитики

Аналитики сравнили медианную стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в областных центрах с ориентировочными ежемесячными платежами по ипотеке в рамках программы «єОселя» со ставкой 7% годовых на 20 лет. В расчетах использованы данные за апрель 2026 года и оценки платежей от Ощадбанка.

По итогам анализа, в большинстве относительно безопасных регионов выплаты по кредиту либо примерно равны аренде, либо превышают ее в среднем на 10−20%.

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Разница между арендой и ипотекой

В то же время в ряде городов Западной Украины разница между арендой и ипотекой меньше или в пользу покупки жилья:

Платеж «єОсели» во Львовской области — 17100 грн, аренда во Львове — 19395 грн

Платеж «єОсели» в Ивано-Франковской области — 14700 грн, аренда в Ивано-Франковске — 17203 грн

Платеж «еОсели» в Волынской — 14000 грн, аренда в Луцке — 15000 грн

Платеж «еОсели» в Киеве — 18300 грн, аренда — 16000 грн

Обратим внимание, что цена указана за однокомнатную квартиру. Подобная ситуация фиксируется и в других крупных городах, где кредитные платежи преимущественно превышают арендные расходы.

А в прифронтовых городах аренда остается существенно дешевле ипотечных платежей:

Платеж «еОсели» в Харькове — 10600 грн, аренда — 6500 грн

Платеж «еОсели» в Сумах — 11500 грн, аренда — 6800 грн

Платеж «еОсели» в Николаеве — 11110 грн, аренда — 6200 грн

В «OLX Недвижимость» отмечают, что во многих регионах расходы на покупку жилья уже приблизились к стоимости аренды, а в отдельных случаях могут быть даже более выгодными в долгосрочной перспективе при наличии первоначального взноса.