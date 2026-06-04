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4 июня 2026, 9:25 Читати українською

єОселя дешевле аренды: в каких городах ипотека стала выгоднее

В части городов Украины ежемесячный платеж по программе ипотеки «єОселя» уже ниже или сопоставим со стоимостью аренды жилья. В прифронтовых регионах аренда при этом остается значительно дешевле из-за более низкого спроса и риска безопасности. Об этом говорится в исследовании «OLX Недвижимость».

В части городов Украины ежемесячный платеж по программе ипотеки «еселя «уже ниже или сопоставим со стоимостью аренды жилья.

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Что сравнивали аналитики

Аналитики сравнили медианную стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в областных центрах с ориентировочными ежемесячными платежами по ипотеке в рамках программы «єОселя» со ставкой 7% годовых на 20 лет. В расчетах использованы данные за апрель 2026 года и оценки платежей от Ощадбанка.

По итогам анализа, в большинстве относительно безопасных регионов выплаты по кредиту либо примерно равны аренде, либо превышают ее в среднем на 10−20%.

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Разница между арендой и ипотекой

В то же время в ряде городов Западной Украины разница между арендой и ипотекой меньше или в пользу покупки жилья:

  • Платеж «єОсели» во Львовской области — 17100 грн, аренда во Львове — 19395 грн
  • Платеж «єОсели» в Ивано-Франковской области — 14700 грн, аренда в Ивано-Франковске — 17203 грн
  • Платеж «еОсели» в Волынской — 14000 грн, аренда в Луцке — 15000 грн
  • Платеж «еОсели» в Киеве — 18300 грн, аренда — 16000 грн

Обратим внимание, что цена указана за однокомнатную квартиру. Подобная ситуация фиксируется и в других крупных городах, где кредитные платежи преимущественно превышают арендные расходы.

А в прифронтовых городах аренда остается существенно дешевле ипотечных платежей:

  • Платеж «еОсели» в Харькове — 10600 грн, аренда — 6500 грн
  • Платеж «еОсели» в Сумах — 11500 грн, аренда — 6800 грн
  • Платеж «еОсели» в Николаеве — 11110 грн, аренда — 6200 грн

В «OLX Недвижимость» отмечают, что во многих регионах расходы на покупку жилья уже приблизились к стоимости аренды, а в отдельных случаях могут быть даже более выгодными в долгосрочной перспективе при наличии первоначального взноса.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+8
DmitriySEM
DmitriySEM
4 июня 2026, 11:47
#
ЄОселя зазвичай це первинне житло «після будівельників» або взагалі майнові права на нерухомість що будується… нащо порівнювати червоне та кругле?
+
0
BigBend
BigBend
4 июня 2026, 11:53
#
А оренда — це завжди з ремонтом?
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