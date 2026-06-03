Mastercard делает ставку на стейблкоины и расширяет блокчейн-расчеты

Платежный гигант Mastercard расширяет свою расчетную сеть для поддержки регулируемых стейблкоинов. Этот шаг может помочь интегрировать блокчейн-платежи еще глубже во внутреннюю архитектуру глобальной финансовой системы, сообщает CoinDesk.

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В среду, 3 июня, Mastercard анонсировала запуск новых вариантов взаиморасчетов для банков, выпускающих карты, и компаний, принимающих платежи. Теперь финансовые учреждения смогут переводить средства между собой круглосуточно даже в выходные или праздничные дни. Для этого они смогут использовать не только обычную валюту, но и цифровые стейблкоины через блокчейн-сети.

Новые инструменты будут работать параллельно традиционным процессам фиатных расчетов и призваны придать финансовым учреждениям больше гибкости в управлении ликвидностью.

На начальном этапе Mastercard будет поддерживать транзакции с использованием таких стейблкоинов, как

USDC от Circle,

PYUSD, USDG и USDP от Paxos,

RLUSD от Ripple,

SoFiUSD от SoFi.

Эти цифровые активы будут доступны в различных блокчейн-сетях, включая Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polygon (POL), Base, Arbitrum (ARB) и XRPL.

Хотя это объявление может показаться чисто техническим, оно отражает более масштабные изменения на финансовых рынках. Обычно карточные транзакции авторизуются мгновенно, но окончательные расчеты между банками и платежными провайдерами часто происходят позже, пакетами и ограниченными часами работы банков. Новая модель Mastercard приближает сеть к концепции «всегда включенных» финансов, где передача и расчет стоимости могут осуществляться круглосуточно.

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«Следующий этап внедрения стейблкоинов связан с их реальными пользами для бизнеса. Особенно в области финансовых расчетов, где скорость и ликвидность имеют решающее значение», — отметил в своем заявлении Радж Дхамодхаран, исполнительный вице-президент Mastercard по блокчейну и цифровым активам.

Долгое время стейблкоины использовались преимущественно для торговли криптовалютой. Однако сейчас банки, платежные фирмы и инвестиционные менеджеры все чаще рассматривают их как полноценные расчетные активы, способные мгновенно переводить деньги через границу в обход традиционных банковских графиков.

Этот запуск происходит на фоне обострения конкуренции между платежными сетями и финансовыми институтами, стремящимися модернизировать инфраструктуру взаиморасчетов.

Компании Circle, Ripple, Paxos и другие эмитенты стейблкоинов все активнее позиционируют свои продукты как альтернативу устаревшим системам корреспондентских банковских связей для трансграничных переводов и казначейских операций.

Ожидается, что среди первых финансовых учреждений, которые поддержат расчеты в стейблокинах в США и Латинской Америке, будут такие компании, как Cross River, Lead Bank, CBW Bank, ARQ и Nuvei.