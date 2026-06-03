К закрытию межбанка в среду, 3 июня, курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и продаже, евро подешевел на 3 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже.
Доллар на межбанке подорожал, евро — подешевел
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Открытие 3 июня
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Закрытие 3 июня
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Изменения
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44,32/44,35
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44,34/44,37
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2/2
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51,49/51,51
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51,46/51,47
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¾
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,10−44,55 грн. Евро покупают за 51,30 грн, а продают за 51,90 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,25−44,25, евро — 51,65−51,75 грн.
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Источник: Минфин
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