Украина готовит изменения в госбюджет: Свириденко провела встречу с миссией МВФ

Юлия Свириденко и члены миссии МВФ во главе с Гевином Греем обсудили в Киеве состояние выполнения программы в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). Об этом премьер-министр сообщила в Телеграмме , напомнив, что общий объем программы составляет $8,1 млрд.

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О чем говорили

Глава Кабмина проинформировала представителей миссии о совместной работе правительства и парламента Украины о выполнении структурных маяков программы.

По словам Свириденко, на следующей неделе ожидается голосование за изменения в государственный бюджет на 2026 год, которые должны учесть ключевые потребности обороноспособности, а также экономическую, энергетическую и социальную устойчивость государства.

«Мы должны быть максимально готовы к следующему зимнему периоду», — акцентировала Премьер-министр.

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Представители миссии МВФ приветствовали прогресс на пути к внедрению реформ, в отношении которых у нашей страны есть обязательства перед партнерами. Украина подтвердила готовность продолжать детенизацию экономики и работу по повышению своей инвестиционной привлекательности.

Параметры новой кредитной программы

Напомним, что 26 февраля 2026 года МВФ утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) на общую сумму 8,1 млрд долларов .

Из-за затягивания войны это соглашение заменило предыдущую программу (открыта в марте 2023 года на 15,6 млрд долларов), по которой Киев успел получить девять траншей на 10,6 млрд долларов. Первый безусловный транш новой программы в размере 1,5 млрд долларов уже поступил в государственный бюджет. Однако получение следующего транша в размере 0,69 млрд. долларов зависело именно от успешного выполнения налоговых и институциональных условий первого квартала.