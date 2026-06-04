Курс валют на 4 июня: евро в банках подешевел на 10 копеек

В четверг, 4 июня, на наличном рынке средний курс доллара в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах в покупке не изменился, а в продаже вырос на 5 копеек. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 1 копейку.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,05−44,55 грн. Евро покупают за 51,20 грн, а продают за 51,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,25−44,30, евро — 51,65−51,76 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,34−44,37 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,48−51,50 грн/евро.

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