Евро не смог потеснить доллар, несмотря на торговый хаос в США

Вопреки надеждам в Европе, нестабильность американской торговой политики не помогла евро потеснить доллар на мировом рынке в 2025 году, пишет Reuters со ссылкой на отчет Европейского центрального банка (ЕЦБ).

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Доля евро в международной валютной системе

По сводному индексу, на конец 2025 года доля евро в международной валютной системе составила около 20%, что лишь немногим выше уровня предыдущего года и все еще примерно на 4 процентных пункта (п.п.) ниже, чем на пике в середине нулевых.

Как отмечает Reuters, глава ЕЦБ Кристин Лагард уже долгое время утверждает, что евро может стать жизнеспособной альтернативой доллару, особенно в условиях, когда непредсказуемая политика США создала «глобальный момент для евро». Однако для этого, по ее мнению, европейским политикам нужно провести финансовые реформы, пересказывает ее позицию агентство.

Из статистики ЕЦБ следует, что в глобальных валютных резервах доля евро по постоянному обменному курсу даже снизилась на 0,5 п.п., до 20,2%. Из-за роста геополитической напряженности центробанки и частные инвесторы в 2025 году предпочитали покупать золото. С учетом роста цены на драгметалл, доля золота в резервах превысила доли евро и казначейских облигаций США.

«Изменения в глобальной геополитической обстановке подчеркивают важность усиления международной роли евро. У евро есть возможность повысить свою привлекательность на глобальном уровне — при условии, что европейские политики создадут необходимые условия и перейдут от слов к делу», — заявила Лагард в преамбуле к докладу. В частности, она призвала завершить создание единого рынка капитала, чтобы «раскрыть полный потенциал Европы».

В 2025 году президентом США стал Дональд Трамп, который выступает за протекционистскую политику. В частности, в апреле прошлого года он анонсировал значительное повышение тарифов на импортные товары из большинства стран мира, что вызвало беспокойство на рынках. Впоследствии введенные Трампом пошлины были признаны незаконными и отменены американскими судами. На этом фоне курс доллара падал относительно других валют.

В начале июня 2026 года шесть крупнейших экономик ЕС договорились о создании централизованного надзора за рынком капитала, что приблизило момент его объединения.

Экология и ИИ повысили роль евро на долговом рынке

Тем не менее в других сегментах евро улучшило показатели. Так, выдачи кредитов и выпуски облигаций, номинированных в евро, достигли исторического максимума с момента создания валюты — в сумме более $1,1 трлн за год или около 30% от общего объема.

Как объясняет ЕЦБ, корпорации активно занимали в евро из-за исторически низких спредов и инвестиционного бума, вызванного искусственным интеллектом. Так, лишь одна материнская компания Google, Alphabet, в рамках двух сделок привлекла около 13 млрд евро. Это был ее первый выпуск, номинированный в европейской валюте, отметил ЕЦБ.

Кроме того, объем бумаг в евро впервые превысил объем долларовых на рынке облигаций на проекты в области экологии и устойчивого развития («зеленые облигации»). Лидерство Европы на этом рынке ЕЦБ считает возможностью для дальнейшей экспансии евро.

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