Евро не смог потеснить доллар, несмотря на торговый хаос в США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 июня 2026, 9:46 Читати українською

Евро не смог потеснить доллар, несмотря на торговый хаос в США

Вопреки надеждам в Европе, нестабильность американской торговой политики не помогла евро потеснить доллар на мировом рынке в 2025 году, пишет Reuters со ссылкой на отчет Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Вопреки надеждам в Европе, нестабильность американской торговой политики не помогла евро потеснить доллар на мировом рынке в 2025 году, пишет Reuters со ссылкой на отчет Европейского центрального банка (ЕЦБ).► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахДоля евро в международной валютной системеПо сводному индексу, на конец 2025 года доля евро в международной валютной системе составила около 20%, что лишь немногим выше уровня предыдущего года и все еще примерно на 4 процентных пункта (п.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Доля евро в международной валютной системе

По сводному индексу, на конец 2025 года доля евро в международной валютной системе составила около 20%, что лишь немногим выше уровня предыдущего года и все еще примерно на 4 процентных пункта (п.п.) ниже, чем на пике в середине нулевых.

Как отмечает Reuters, глава ЕЦБ Кристин Лагард уже долгое время утверждает, что евро может стать жизнеспособной альтернативой доллару, особенно в условиях, когда непредсказуемая политика США создала «глобальный момент для евро». Однако для этого, по ее мнению, европейским политикам нужно провести финансовые реформы, пересказывает ее позицию агентство.

Из статистики ЕЦБ следует, что в глобальных валютных резервах доля евро по постоянному обменному курсу даже снизилась на 0,5 п.п., до 20,2%. Из-за роста геополитической напряженности центробанки и частные инвесторы в 2025 году предпочитали покупать золото. С учетом роста цены на драгметалл, доля золота в резервах превысила доли евро и казначейских облигаций США.

«Изменения в глобальной геополитической обстановке подчеркивают важность усиления международной роли евро. У евро есть возможность повысить свою привлекательность на глобальном уровне — при условии, что европейские политики создадут необходимые условия и перейдут от слов к делу», — заявила Лагард в преамбуле к докладу. В частности, она призвала завершить создание единого рынка капитала, чтобы «раскрыть полный потенциал Европы».

  • В 2025 году президентом США стал Дональд Трамп, который выступает за протекционистскую политику. В частности, в апреле прошлого года он анонсировал значительное повышение тарифов на импортные товары из большинства стран мира, что вызвало беспокойство на рынках. Впоследствии введенные Трампом пошлины были признаны незаконными и отменены американскими судами. На этом фоне курс доллара падал относительно других валют.
  • В начале июня 2026 года шесть крупнейших экономик ЕС договорились о создании централизованного надзора за рынком капитала, что приблизило момент его объединения.

Экология и ИИ повысили роль евро на долговом рынке

Тем не менее в других сегментах евро улучшило показатели. Так, выдачи кредитов и выпуски облигаций, номинированных в евро, достигли исторического максимума с момента создания валюты — в сумме более $1,1 трлн за год или около 30% от общего объема.

Как объясняет ЕЦБ, корпорации активно занимали в евро из-за исторически низких спредов и инвестиционного бума, вызванного искусственным интеллектом. Так, лишь одна материнская компания Google, Alphabet, в рамках двух сделок привлекла около 13 млрд евро. Это был ее первый выпуск, номинированный в европейской валюте, отметил ЕЦБ.

Кроме того, объем бумаг в евро впервые превысил объем долларовых на рынке облигаций на проекты в области экологии и устойчивого развития («зеленые облигации»). Лидерство Европы на этом рынке ЕЦБ считает возможностью для дальнейшей экспансии евро.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
4 июня 2026, 10:23
#
Логічно, в кожній розвиненій країні за межами блоку ЄС, є власні валюти: канадський долар, австралійський долар, швейцарський франк, британський фунт, японська єна, китайський юань, ну, а в межах блоку ЄС курсує євро, в усіх же нерозвинених країнах за межами блоку ЄС звісно розраховують на долар, бо вони не є розвиненими економіками та/або не є членами ЄС, все просто.
+
+15
crowl
crowl
4 июня 2026, 11:19
#
А може тому шо євро зарегульована ??? А долар він усюди долар і не вводять цифровий долар як ті євронеадеквати
особисто я 0 збираюсь тримати в євро, а усі євро продам на гривні і куплю гривневих ОВДП
усі ринки показують ціни відносно долару, не євро, не єни, не юані
ну і за кордоном не треба мати єври, а прямо картою монобанку платити гривньою можна через термінали.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами