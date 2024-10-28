Прогноз курса доллара и евро на неделю: почему напряженность на валютном рынке растет

Конец октября на валютном рынке Украины пройдет очень напряженно. Слишком уж сейчас много факторов, способных существенно влиять на поведение всех рынков в мире и в нашей стране.

Из внутренних факторов стоит отметить завершение отчетного периода, а также последующей за этим «эффект первого дня нового месяца». До конца октября остается всего 4 рабочих дня, и бизнесу придется активизировать свои хозяйственные расчеты с украинскими и внешними контрагентами до окончания месяца.

Это традиционно увеличит активность на валютном межбанке. Экспортеры увеличат объемы продаваемой валютной выручки, чтобы закрыть свои финансовые операции в гривне. А импортерам потребуется больше валюты, чтобы оплатить свои контракты с иностранными поставщиками.

Поскольку на нашем межбанке ощущается стабильный дефицит валютного предложения, то всю разницу придется закрывать Нацбанку за счет интервенций. В итоге усилится зависимость официального и рыночного курса доллара от ценников таких нацбанковских интервенций, так как они будут составлять, по моему прогнозу, до 45−70% от ежедневных объемов торгов.

После завершения отчетного периода, в первый рабочий день ноября, активность на межбанке традиционно снизится, так как клиентам банков необходимо будет подвести первые итоги завершившегося периода и определиться с планами и задачами на новый период. Это уменьшает активность экспортеров и импортеров в первый день любого отчетного периода. Но уже на следующий рабочий день валютный рынок войдет в свой обычный ритм.

Из других внутренних и внешних факторов, которые влияют на настроения валютного рынка, стоит отметить:

обстановку на фронтах,

новости от наших международных партнеров в части финансовой помощи, ее графиков и объемов,

вводные по размерам ЗВР Украины,

статистику валютного рынка и другие экономические показатели нашей экономики, которые Госстат, Минфин и Нацбанк обычно публикуют в первой декаде каждого месяца.

Несмотря на то, что в октябре Нацбанку приходится массированно распродавать доллар для поддержания курса гривны на межбанке, поступления от МВФ и других западных партнеров могут в ближайшее время перекрыть все эти траты ЗВР.

Напомню, что Украина 23 октября получила очередной транш финансирования на сумму $1,1 млрд (834,9 млн СДР) от МВФ. Кроме этого, часть финансирования (общую сумму опубликует в начале ноября Нацбанк) нам предоставлена другими западными партнерами.

В целом это позволит удерживать золотовалютные резервы на достаточном уровне, что в итоге облегчит Нацбанку задачу в части подстраховки гривны на межбанке.

Сдвинулся «с мертвой точки» и перешел в практическую плоскость процесс получения Украиной средств от Европы и США за счет «замороженных» российских активов.

Напомню, что Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов США Джанет Йеллен 23 октября в Вашингтоне подписали совместное заявление, которым зафиксировали договоренность о предоставлении Украине $20 млрд. Выделение этих средств является частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7. Причем появилась и долгожданная конкретика в графике получения этих средств. Ожидается, что США профинансируют займ не позднее 31 декабря 2024 года.

Важно также и то, что общий объем финансирования, который Украина получит в рамках ERA, составит $50 млрд. Учитывая предложенный правительством США объем финансирования в $20 млрд, макрофинансовая помощь от ЕС будет меньше ранее озвученных Европой 35 млрд евро.

Сумма будет согласована, учитывая предложенное финансирование остальными странами G7. По словам министра финансов Германии Кристиана Линднера, при таком финансировании со стороны США, поддержка со стороны ЕС составит порядка 18 млрд евро (примерный эквивалент $20 млрд). При этом для подстраховки ЕС утвердил возможность выделения кредита в рамках ERA в размере до 35 млрд евро.

То есть со стороны европейцев у финансовой поддержки Украине есть запасные варианты, которые могут быть задействованы в случае необходимости. Дополнительно наша страна получит финансирование от Канады, Великобритании и Японии в объеме до $10 млрд.

Все эти вливания позволят Нацбанку достаточно спокойно закрывать дефицит валюты на межбанке и, таким образом, удерживать курс гривны относительно доллара на приемлемом для НБУ и Минфина уровне. А это очень важный посыл всему нашему валютному рынку в части стабильности курса гривны.

Опосредованно на поведение всех участников валютного рынка влияют и наши законодатели. Последние решения Верховной Рады по увеличению налогов и сборов (документ до сих пор находится на подписи у Президента) затронут почти весь отечественный бизнес — от банковского и промышленного до торговли и агросектора.

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Украинскому бизнесу придется перегруппировать свои финансовые ресурсы, чтобы обеспечивать гривной предстоящие выросшие бюджетные платежи. Накопить такие ресурсы для предстоящих налоговых проплат быстро смогут далеко не все компании. Это заставит их перегруппировывать свои финансовые потоки заранее и накапливать гривну для этих операций. В итоге повышенная потребность в гривне под предстоящие бюджетные платежи у бизнеса подстрахует курс нацвалюты на валютном рынке уже с конца октября и в ноябре.

Кроме того, 31 октября пройдет заседание Правления НБУ по учетной ставке и денежно-кредитной политике. На фоне растущей инфляции от Нацбанка в этот раз не ждут снижения учетной ставки. А вот внести изменения в валютные послабления чиновники в этот раз могут. Возможные изменения в правилах работы на валютном рынке — сейчас главный вопрос для всех участников валютного и финансового рынков Украины.

По евро добавит напряженности на украинском валютном рынке ситуация вокруг пары евро/доллар на внешних площадках по мере приближения к финишу президентской гонки в США (5 ноября) и последующему сразу за выборами заседанию Федрезерва США (7 ноября). На фоне таких событий валютные ралли по паре евро/доллар и, соответственно, повышенная волатильность евро относительно гривны гарантированы.

С учетом всех вышеперечисленных внутренних и внешних факторов, эта неделя в Украине на валютном рынке будет отличаться повышенной турбулентностью как по курсу доллара, так и по курсу евро. При этом у Нацбанка сейчас есть все механизмы и возможности для сглаживания потенциальных курсовых колебаний за счет более активного и оперативного проведения необходимых интервенций на рынке.

Если же Нацбанк будет игнорировать зарождающиеся в течение торговых сессий этой недели взлеты котировок и не станет своевременно гасить рост колебаний на межбанке по доллару, это приведет к существенной волатильности рынка уже с 29 по 31 октября, когда активность клиентов перед концом месяца будет максимальной.

Прогноз курса доллара и евро на 28 октября — 1 ноября

Межбанк

Нацбанк останется основным продавцом доллара на межбанке, закрывая ежедневно от 45% до 70% от общего объема торгов. По моим расчетам, на этой неделе он потратит на это от $620 млн до $810 млн.

Наиболее активными днями на межбанке будет период с 29 по 31 октября, когда клиенты банков станут закрывать свои основные объемы расчетов по завершению месяца с внутренними и внешними контрагентами. Наиболее «тихим» днем будет 1 ноября за счет эффекта первого дня месяца.

На период с 28 октября по 1 ноября я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,077 до 1,089 доллара за евро.

Котировки доллара на межбанке на этой неделе, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,10 до 41,55 грн. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах будет находиться в пределах коридора от 44,26 до 45,25 грн.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек и по евро — в пределах от 20 до 30 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 40,85 до 41,70 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,10 до 41,65 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 44,10 до 45,55 грн. А в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 44,25 до 45,45 грн.