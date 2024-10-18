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18 жовтня 2024, 9:30

Україна отримає новий транш за програмою Ukraine Facility до кінця року — фон дер Ляєн

Наступний транш у рамках програми Ukraine Facility, який передбачає виділення Україні до 50 млрд євро на період 2024−2027 років, буде виділено Києву до кінця цього року. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Наступний транш у рамках програми Ukraine Facility, який передбачає виділення Україні до 50 млрд євро на період 2024−2027 років, буде виділено Києву до кінця цього року.
Фото: facebook.com/EuropeanCommission

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«Ми допоможемо Україні відновитися і будемо з Україною на її шляху до членства. Перша міжурядова конференція відбулася в червні. Україна зробила величезний крок уперед, двосторонніх процес скринінгу триває, і паралельно в нас є Український план, який включає важливі реформи для цього шляху вступу.

І він підтримується 50 млрд євро, які виділяються на підставі досягнень у реформах. Це 50 млрд євро на чотири роки — 2024−2027. Ми бачимо значний прогрес і завдяки цьому прогресу ми вже виділили близько 12 млрд євро і очікуємо, що наступний транш буде виділено до кінця року. Є хороший прогрес", — сказала фон дер Ляєн в четвер у Брюсселі на прес-конференції після закінчення засідання Європейської ради.

При цьому розмір траншу вона не назвала.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у серпні 2024 року Україна отримала 4,2 млрд євро від ЄС в межах програми Ukraine Facility. Транш складається з пільгового фінансування — 2,7 млрд євро, гранту — 1,5 млрд євро.

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Ukraine Facility

Протягом 2024−2027 років 50 млрд євро від ЄС буде спрямовано на фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій, а також технічну підтримку в реалізації програми.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

  • пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);
  • спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);
  • технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
18 жовтня 2024, 11:07
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Слідчі Європейської прокуратури (EPPO) розслідують звинувачення у кримінальних правопорушеннях у зв’язку з переговорами щодо вакцин між президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і генеральним директором Pfizer.
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