Наступний транш у рамках програми Ukraine Facility, який передбачає виділення Україні до 50 млрд євро на період 2024−2027 років, буде виділено Києву до кінця цього року. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Україна отримає новий транш за програмою Ukraine Facility до кінця року — фон дер Ляєн
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«Ми допоможемо Україні відновитися і будемо з Україною на її шляху до членства. Перша міжурядова конференція відбулася в червні. Україна зробила величезний крок уперед, двосторонніх процес скринінгу триває, і паралельно в нас є Український план, який включає важливі реформи для цього шляху вступу.
І він підтримується 50 млрд євро, які виділяються на підставі досягнень у реформах. Це 50 млрд євро на чотири роки — 2024−2027. Ми бачимо значний прогрес і завдяки цьому прогресу ми вже виділили близько 12 млрд євро і очікуємо, що наступний транш буде виділено до кінця року. Є хороший прогрес", — сказала фон дер Ляєн в четвер у Брюсселі на прес-конференції після закінчення засідання Європейської ради.
При цьому розмір траншу вона не назвала.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у серпні 2024 року Україна отримала 4,2 млрд євро від ЄС в межах програми Ukraine Facility. Транш складається з пільгового фінансування — 2,7 млрд євро, гранту — 1,5 млрд євро.
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Ukraine Facility
Протягом 2024−2027 років 50 млрд євро від ЄС буде спрямовано на фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій, а також технічну підтримку в реалізації програми.
Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:
- пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);
- спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);
- технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).
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