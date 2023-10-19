Проект Китая «Один пояс — один путь» в $1 трлн угасает: сможет ли Пекин его оживить

Глобальный китайский проект «Один пояс — один путь» все чаще подвергается критике. Причина в неэффективном использовании кредитов, волне дефолтов и сомнительных выгодах для партнеров. Есть ли перспективы у проекта, на который уже ушел $1 трлн, разбирался Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

Когда в 2017 году президент Си Цзиньпин впервые собрал мировых лидеров, чтобы наметить свое видение расширения китайской «мягкой силы» посредством сети инфраструктурных инвестиций, он назвал «Один пояс — один путь» (BRI) «проектом века».

Поскольку китайский государственный деятель открыл на этой неделе третий форум «Один пояс — один путь», будущее его детища выглядит неопределенным. По оценкам аналитического центра Green Finance & Development Center, хотя за первое десятилетие проект стоил $1 трлн, в последние годы этот импульс замедлился.

Общая активность Китая в странах BRI снизилась примерно на 40%, по сравнению с пиком 2018 года, поскольку вторая по величине экономика мира замедляется. Пекин сталкивается с обвинениями в том, что он является безответственным кредитором, доводящим страны до дефолта. Разрыв связей с США сделал сотрудничество с любимым проектом Си Цзиньпина все более спорным: Италия, его единственный член «Большой семерки», собирается выйти из него к концу года.

Один китайский чиновник считал, что инициатива «Один пояс — один путь» мертва, и приняла двойной удар из-за Covid и экономических проблем Китая. Чиновник, который попросил не называть его имени, обсуждая деликатную тему, сказал, что правительство надеется, что этот саммит, посвященный 10-летию BRI, придаст новый импульс проекту.

По мнению высокопоставленного американского чиновника, который попросил не называть его имени, США считают, что BRI столкнулся с серьезной проблемой. У Пекина меньше капитала для кредитования, и давление, требующее вернуть непогашенные деньги, которые он предоставил взаймы, растет, — сказал чиновник.

У Си будет возможность ответить своим критикам, когда на этой неделе прибудет множество лидеров Глобального Юга, чтобы пообещать поддержать программу и проверить готовность Пекина к новым сделкам, среди которых будет президент россии. В мероприятии также примут участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Аргентины Альберто Фернандес и премьер-министр Таиланда Сретта Тависин.

Денег стало меньше

Вспышка Covid затормозила инфраструктурную и торговую инициативу Китая, поскольку глобальный спад поставил под угрозу способность должников погасить свои кредиты. Замбия стала первой африканской страной, объявившей дефолт во время пандемии в конце 2020 года, что поставило Китай, крупнейшего кредитора этой страны, в центр внимания.

Поскольку другие страны, включая Эфиопию, Шри-Ланку и Пакистан, погрузились в долговой кризис, ежегодное участие в рамках BRI упало до $63,7 млрд в первый год глобального кризиса в области здравоохранения. Для сравнения: пик в более чем $120 млрд отмечен в 2018 году.

Этот откат поддерживается геополитической напряженностью и внутренними проблемами, от которых страдает китайская экономика, и которые не проявляют никаких признаков ослабления.

«Внешние потрясения, такие как война в Украине и, возможно, в ближайшие недели новая война на Ближнем Востоке, усугубляют долговое и инфляционное бремя», — сказал Майкл Кугельман, директор Института Южной Азии в Центре Вильсона.

Китай отреагировал переходом к так называемым «маленьким, но красивым» проектам, которые приносят пользу людям. Государственная газета People's Daily в этом месяце привела в качестве примера водоочистную станцию ​​в Ботсване, модернизированную китайской фирмой, и технологическое партнерство с семеноводческой компанией в Коста-Рике.

Согласно отчету Fudan, средняя инвестиционная сделка BRI снизилась на 48% с пика 2018 года до примерно $392 млн в первой половине этого года.

Частные компании Китая также становятся более активными в пространстве, где когда-то доминировали банки и государственные компании. Это привело к крупным инвестициям, ориентированным больше на глобальные рынки, чем на создание инфраструктуры. Китайская компания Contemporary Amperex Technology Co. и Mercedes-Benz Group AG, например, планируют инвестировать более $7 млрд в завод в Венгрии, что станет крупнейшим проектом в стране BRI с момента его запуска в 2013 году.

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Тем не менее, инициатива «Один пояс — один путь» всегда имела расплывчатое определение, и этот термин часто применялся к любым проектам в странах, у которых есть дружественные связи с Китаем.

Политические проблемы

Тем не менее, Италия сомневается в том, что флагманская инициатива Си вообще приносит экономические выгоды.

«Мы экспортировали партию апельсинов в Китай, а они утроили свой экспорт в Италию за три года», — заявил в июле министр обороны Италии Гвидо Крозетто. «Париж, не подписывая никаких договоров, в те времена продавал Пекину самолеты на десятки миллиардов».

После того, как Италия подписала соглашение о сотрудничестве в рамках BRI в 2019 году, ее импорт из Китая ускорился, но в обратном направлении поток товаров не увеличился. В прошлом году итальянский экспорт в Китай вырос всего на 5%, отставая от экспорта Германии и Франции.

Удастся ли оживить проект

Для стран Глобального Юга усилия Си Цзиньпина представить свою страну, в качестве лидера развивающегося мира, стали жизненно важным источником финансирования. Согласно исследованию Бостонского университета, Китай выделил $114 млрд на финансирование развития только Африки с 2013 по 2021 год.

Эти расходы побудили правительства США и Европы расширить взаимодействие с некоторыми развивающимися странами, чтобы противостоять влиянию Китая. Но хотя западные конкуренты пообещали выделить миллиарды долларов, многие из их проектов так и не сдвинулись с мертвой точки.

Кредитные линии Китая будут проверены на этой неделе, когда лидер Кении Уильям Руто, как ожидается, попросит $1 млрд для финансирования застопорившихся инфраструктурных проектов. У Пэн, директор департамента по делам Африки Министерства иностранных дел Китая, заявил, что в этом месяце скоро будет объявлено о «большом кредите» для нового железнодорожного проекта в Африке.

Этого будет недостаточно, чтобы обратить вспять общую тенденцию сокращения BRI, но это может сигнализировать о постоянной приверженности Си программе, как стержню его внешней политики.

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По мнению Рафаэлло Пантуччи, старшего научного сотрудника Школы международных исследований имени С. Раджаратнама в Сингапуре, даже несмотря на более медленные темпы инвестиций, влияние Си Цзиньпина означает, что BRI будет жить.