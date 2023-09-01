Португалия: как живет и на чем на самом деле зарабатывает страна, которая едва не развалила ЕС

Еще десять лет назад Португалия вместе с другими странами южной Европы представляла угрозу финансовому благополучию ЕС, а жителей страны обвиняли в проедании кредитов . Однако, с тех пор Португалия демонстрирует один из самых быстрых темпов роста на континенте, привлекает криптоинвесторов, а ее «облачные» стартапы стоят по $10 млрд. Что на самом деле происходит в стране, есть ли у нее потенциал для развития, и стоит ли в нее инвестировать, разбирался «Минфин».

В начале 2010-х годов одним из самых популярных слов во всех финансовых СМИ мира была аббревиатура PIGS. Так пренебрежительно принято было называть четыре страны Европейского Союза: Португалию, Италию, Грецию и Испанию, намекая на их «свиную» финансовую политику. После введения евро эти страны стремительно нарастили свои заимствования, что привело к проблемам с обслуживанием долгов.

Самые существенные проблемы оказались у Греции, которая в 2010 году попросила о помощи ЕС, а в 2015 году — объявила дефолт. В то же время, многие экономисты склонялись к тому, что подобным путем пойдут и остальные страны южной Европы. Самые пессимистические прогнозисты даже заявляли, что еврозона и ЕС изо дня на день развалятся.

В тот период соотношение госдолга к ВВП Португалии с запасом превышало 130% (для сравнения: в прошлом году на фоне катастрофического падения экономики это соотношение в Украине составило 78,5%, а до полномасштабного вторжения — 43%). Пик этого показателя почти на 140% пришелся на 2020 год и был вызван проблемами периода пандемии.

В то же время, сейчас Португалии удалось усмирить госдолг. По итогам прошлого года, его соотношение к ВВП сократилось до 116% и, по прогнозам аналитиков, будет продолжать сокращаться: в этом году до 112%, а в 2028 году — до 96,5%.

Соотношение государственного долга к ВВП Португалии

Экономика Португалии сегодня

Своего пика экономика Португалии достигла в 2008 году, когда ВВП страны превысил $264 млрд, и после этого несколько раз проваливалась в рецессию. Сначала вместе со значительной частью мира в 2008 году, затем — из-за финансовых проблем в 2011—2013 годах, и, наконец, — в результате пандемии в 2020 году. В настоящее время ВВП страны составляет $252 млрд.

Хотя к своему пику экономика Португалии еще не вернулась, последние два года она стремительно растет. В 2021 году прибавила 5,5%, а в 2022 — 6,7%, продемонстрировав лучшие темпы роста за последние 35 лет. В первую очередь, росту способствуют высокий внутренний спрос и возобновление туризма.

По оценкам местного центробанка, в этом году экономика страны прибавит еще 2,7%, а Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует рост ВВП страны в следующем году на 1,8%, благодаря чему он вплотную приблизится к историческому максимуму.

Уровень безработицы в стране в последние годы колеблется в пределах 6−6,7%. Сейчас составляет 6,4%, а к 2024 году ожидается, что немного снизится — до 6,3%. В то же время, важно, что растет уровень активности, то есть среднее количество часов в неделю, когда работают португальцы. Также вверх идут реальные заработные платы, компенсируя инфляционные потери прошлого года.

Страна взяла под контроль дефицит бюджета, который в этом году будет составлять скромные 0,4% ВВП, хотя на своем пике в 2010 году достигал 11,4%, а годом ранее — почти 10%. Для сравнения: в Польше дефицит бюджета сейчас составляет 5% ВВП.

Существует стереотип, что у Португалии (как и у большинства южных стран) слабая промышленность, а живут из туризма и сельского хозяйства. Это не так, поскольку на промышленность приходится около 20% ВВП страны. Это ненамного меньше, чем в Германии, где промышленность (за исключением строительства) составляет 23,5% экономики.

Сельское же хозяйство Португалии — это лишь 2,2% ВВП, а самая большая его доля — сектор услуг, который является общим для всех развитых стран.

В экспорте же страны самую большую долю занимают не вино или оливки, а автомобили и комплектующие к ним (7%), уже дальше идет масло (6,1%) и бумага (5%). Интересно, что Португалия является крупнейшим в мире экспортером пробок, ежегодно их страна продает на 1 млрд евро.

По уровню ВВП на душу населения Португалия входит в четвертый десяток стран мира, опережая, в частности, Саудовскую Аравию, Польшу и Чехию.

Пути развития Португалии

Энергетическая сверхдержава

У Португалии нет значительных запасов собственного газа, нефти или угля, а потому, еще до полномасштабного вторжения россии в Украину, вместе с соседней Испанией она сделала ставку на LNG-терминалы. Именно на эти две страны приходится треть их мощностей в Европе.

Пока в ЕС шли поставки более дешевого трубопроводного российского газа, LNG мало кого интересовал, однако, сейчас проявились все преимущества этого способа доставки энергоносителей в Европу. При этом именно португальский терминал в Синеше ближе всего находится к США.

Еще один масштабный проект, который планируют реализовать Португалия и Испания, — производство «зеленого» водорода. Проблема была лишь в трудностях дальнейшего экспорта водорода — Франция решительно выступала против строительства трубопровода на ее территорию, чтобы не создавать конкуренцию собственному энергетическому сектору.

Ситуация изменилась из-за прошлогоднего энергетического кризиса в Европе. Страны договорились о строительстве подводного трубопровода из Барселоны в Марсель, а Португалия получит рынок сбыта своего водорода.

На этом фоне Португалия увеличивает производство зеленой энергии. Солнечная и ветреная страна и раньше была среди лидеров по этому показателю в ЕС, получая из возобновляемых источников 60% электроэнергии, а к 2030 году планирует нарастить этот показатель до 85%.

Рост туризма

Накануне пандемии туризм составлял более 8% ВВП Португалии, поэтому страна тяжело переживала локдауны и закрытие границ. В то же время, уже за первые 10 месяцев 2022 года страна смогла превзойти доходы от туризма, которые были в 2019 году.

В прошлом году страну посетили 22,3 млн туристов — это более чем в два раза больше населения Португалии. По количеству посетителей она занимает 15 место в мире и существенно опережает Хорватию, ОАЭ или Египет.

Страна сохраняет потенциал для дальнейшего роста. По оценкам Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), глобальный рынок туризма в следующем десятилетии будет ежегодно расти в среднем на 3,4%. Со своей стороны Португалия пытается увеличить свою долю от общего пирога. В настоящее время 90% туристов посещают ее побережье, а государственные программы направлены на увеличение путешествий внутрь страны.

Высокотехнологичное производство

По оценкам Евростата, высокотехнологичные отрасли (фармацевтика, оптические, электронные и компьютерные изделия, оборудование для авиационного или космического секторов) занимают почти 15% от общей промышленности ЕС. Однако, в Португалии этот показатель самый низкий в Союзе и составляет всего 4,7%.

Такие цифры говорят, с одной стороны, об отставании страны, а с другой — создают платформу для более быстрого развития в этом направлении. В стране действуют несколько государственных программ, направленных на развитие промышленного и оборонного секторов, цифровизацию, привлечение современных технологий.

В настоящее время оборонный технологический и промышленный секторы включают более 300 компаний, которые работают в 40 различных областях, включая аэронавтику, судостроение, робототехнику, программную инженерию, кибербезопасность, беспилотники и космос.

Больше не криптовалютная гавань

Португалия стала одной из первых стран, которая громко заявила о создании благоприятных условий для криптоинвесторов. Начиная с 2016 года, в ней сложилась практика, что доходы, полученные от криптовалют, не облагаются налогом. Страна исходила из того, что крипта — это не инвестиционный инструмент, а платежное средство. Поэтому при повышении ее курса платить налоги не нужно. Точно так же, как не было налогообложения долларов, которые могли подорожать к евро. Исключение составляли только профессиональные трейдеры, если активная торговля являлась основным источником их дохода.

Такая политика вместе с достаточно простой практикой получения «золотых виз», дешевой жизнью и приятным климатом, привели к переезду в страну многих криптоэнтузиастов. Среди них, в частности, известная семья Тайхутту, которая продала все свое имущество и купила биткоины.

Однако, начиная с этого года, государство решило, что оно уже достаточно «прикормило» владельцев крипты и пришло время зарабатывать на них. С 2023 года Португалия ввела 28% налог на инвестиционные доходы по продаже криптовалюты. Сумма для налогообложения считается разницей между стоимостью купли и продажи актива.

Хорошая новость для долгосрочных инвесторов в крипту заключается в том, что облагается налогом продажа только той криптовалюты, которая была у человека меньше года. Если больше — налоги не взимаются.

Кроме этого, начиная с этого года, Португалия начала облагать налогом доходы от эмиссии криптовалют и майнинга. Под налогообложение также попадают криптовалютные транзакции.

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Как объясняет редактор португальского финансового портала Eco Флавио Нуньес, правительство избрало более мягкий вариант налогообложения криптодоходов, первоначально обсуждалось предложение ввести ставку до 50%. Кроме этого, по мнению эксперта, благодаря изменениям криптовалюта окончательно легализуется в стране, ведь к тому времени она хоть и обходилась без налогов, но находилась в серой зоне.

Как инвестировать в Португалию

Недвижимость

Ранее одним из преимуществ покупки недвижимости в Португалии была возможность получить так называемую «золотую визу», которая давала право проживать в стране. Стоимость недвижимости, которую нужно было приобрести для оформления такой визы, колебалась от 280 тыс. до 500 тыс. евро, в зависимости от региона покупки жилья (меньшая сумма касалась жилья в малозаселенных регионах страны).

В то же время, в начале этого года страна отменила «золотые визы». Официально это было сделано для того, чтобы умерить стремительный рост цен на недвижимость. Неофициально — было давление ЕС, ведь другие страны не готовы пускать на свою территорию всех, кто купит право жить в Португалии.

В то же время, нельзя сказать, что охотники за «золотыми визами» оказали особенно большое влияние на рынок недвижимости страны. За 10 лет существования программы ею воспользовалось 12 тыс. человек.

В целом, по итогам прошлого года из всех соглашений о покупке недвижимости на иностранцев приходилось 7,2%. По данным местного портала недвижимости Imovirtual, среди иностранцев чаще всего жилье в Португалии покупали граждане Бразилии (19,5%), далее следовали Франция (15,7%), Швейцария (10,9%) и США (9%).

Получить вид на жительство можно в стране и без «золотой визы». В стране действует целый ряд соответствующих программ. В частности, для работающих удаленно цифровых кочевников и для людей, живущих на пассивные доходы. Это делает страну привлекательной для переезда IТ-шников и инвесторов.

Для получения вида на жительство необходимо продемонстрировать наличие жилья. Правда, не обязательно собственного, оно может быть и арендованным.

По данным сайта о недвижимости Idealista, в последние годы стоимость жилья в Португалии демонстрировала стабильный рост. За последние 10 лет средняя цена квадратного метра в стране выросла на 49%. Особенно стремительный рост произошел в прошлом году, по данным аналитического портала Confidencial Imobiliário, — тогда жилье подорожало почти на 19%, что стало рекордом за последние 30 лет.

Правда, в этом году рынок стал тормозить. По сравнению с апрелем, стоимость «квадрата» выросла всего на 0,8%, а за июль он даже подешевел на 0,2%.

Основная причина замедления цен — повышение процентных ставок и, соответственно, более дорогая ипотека. «Исторически, в Португалии существует высокая корреляция между кредитованием и жильем. Если процентные ставки снижаются, покупки жилья (и его стоимость) вырастают. (…) Однако, сейчас данные свидетельствуют об уменьшении количества оценок банков и количестве операций с жильем», — говорит эксперт Iscte Executive Education Гонсало Родригес.

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По оценкам S&P Global Ratings, в этом году цены на недвижимость в Португалии снизятся на 4,4%, что станет самым большим падением в ЕС. Проседание цены могло бы быть и более существенным, но, как объясняет Гонсало Родригес, вместе со спросом падает и предложение, что поддерживает цены.

Венчурные инвестиции

Португалия — страна, которая редко ассоциируется с технологическим сектором. Несмотря на это, в ней насчитывается уже 6 единорогов (частных технологических компаний). Для сравнения: в Польше, где население в 3,5 раза больше, их 12.

Общая стоимость португальских единорогов составляет около $24 млрд. Крупнейшие среди таких компаний — Talkdesk и OutSystems, обе занимаются облачными технологиями, а цена каждой приближается к $10 млрд. Также среди крупнейших единорогов — Sword Health, который занимается цифровыми медицинскими технологиями и оценивается почти в $2 млрд.

Часто в рейтинг крупнейших технологических компаний португальского происхождения попадает также глобальный маркетплейс модной одежды Farfetch. Правда, он уже провел размещение на Нью-Йоркской фондовой бирже. На пиках 2021 года его капитализация превышала $25 млрд, но сейчас рухнула до $1,1 млрд.

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Всего в Португалии работает 2 200 стартапов и 165 инкубаторов. Также в стране существует несколько государственных программ поддержки технологических компаний, а общее количество фондов, занимающихся венчурными инвестициями, превышает 60.

Свои стартапы после начала полномасштабной войны развивают в Португалии и украинцы. Эта страна привлекательна для IТ-шников, прежде всего, программой NHR (Non-Habitual Residents), которая предусматривает нулевые налоги на зарубежные доходы для иностранцев в течение 10 лет, если они высококвалифицированные специалисты.

Как рассказал Forbes управляющий партнер фонда Hypra, сфокусированный на Web3-проектах, Игорь Перция, только в Лиссабоне находится, по меньшей мере, несколько сотен криптопредпринимателей и разработчиков из Украины.

В частности, стартап NEAR, сооснователем которого является украинец Илья Полосухин, решил открыть в Португалии европейский офис и, по возможности, перевозит туда людей из украинского центра разработки. Также в этой стране украинцы основали стартап CascataChuva, который ставит амбициозную цель производить электроэнергию из воздуха, продолжая идеи Николы Теслы.

В то же время, общее количество украинцев в Португалии невысокое — около 52 тыс., при этом половина приехала в страну до полномасштабного вторжения. Португалия, хотя и одна из самых дешевых стран Старой Европы, все же дороже Польши или Словакии, в ней достаточно дорогое жилье и найти его сложно.

Фондовый рынок

Фондовый рынок Португалии нельзя назвать динамичным. За последние 5 лет ключевой индекс страны PSI (состоит из 16 крупнейших компаний страны) вырос на довольно скромные 15%. Для сравнения: S&P 500 за этот же период прибавил 55%, а немецкий DAX — 31%.

По консенсус-прогнозу аналитиков, за этот год индекс должен был подорожать на 17%, хотя пока не оправдывает ожиданий — с начала года прибавил достаточно скромные 5%.

Среди крупнейших публичных компаний страны:

Energias de Portugal (капитализация — 17,8 млрд евро) — возобновляемая энергетика, водо- и газоснабжение, управление недвижимостью; консенсус-прогноз изменения цены акций за год +37%;

Jerónimo Martins (14,9 млрд евро) — продажа продуктов питания и бытовой химии, управляет почти 5 тыс. магазинов в ряде стран; консенсус-прогноз +6%;

Galp Energia (10,3 млрд евро) — электроэнергия, добыча и поставка нефти и газа; консенсус-прогноз +6%;

Banco Comercial Portugues (3,9 млрд евро) — финансы; консенсус-прогноз +33%;

The Navigator Company (2,4 млрд евро) — изготовление бумаги, консенсус-прогноз +21%.

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Фондовый рынок Португалии может быть интересен для частного инвестора, прежде всего, энергетическими компаниями, которые возлагают надежду на «зеленую революцию», и глобальными корпорациями, которые работают на мировом рынке. В то же время, поскольку большинство инвесторов не располагают достаточной информацией о компаниях страны, это повышает риски.