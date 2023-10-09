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9 октября 2023, 8:40 Читати українською

Официальные переговоры — формальность: что на самом деле ЕС потребует за вступление Украины

В одном из ведущих международных изданий Politico на прошлой неделе был опубликован ряд статей о трудностях на пути Украины к ЕС, в частности, о высокой коррупции и росте недовольства возможным вступлением Украины в Союз. О чем сигнализируют такие публикации и к чему следует готовиться нашему государству, рассказала экс-замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

В одном из ведущих международных изданий Politico на прошлой неделе был опубликован ряд статей о трудностях на пути Украины к ЕС, в частности, о высокой коррупции и росте недовольства возможным вступлением Украины в Союз.

Свежие заголовки в Politico — отличная иллюстрация начавшихся в ЕС процессов после того, как наше вступление в Евросоюз стало вполне реальным. Саммит в испанской Гранаде поднял на поверхность суть внутриевропейских дискуссий. За ними нужно следить, потому что их содержание уже в ближайшее время превратится в жесткую переговорную позицию ЕС.

Эта переговорная позиция отнюдь не будет касаться исключительно внедрения норм законодательства ЕС в Украине, как мы к этому привыкли ранее. Она будет жесткой и циничной, и на нее никак не будут влиять наши «европейские амбиции» и уже традиционная мегаломания в планах.

Почему я так в этом уверена?

Ибо утверждение Юнкера о коррупции, безусловно, превратится в требование проверки: «А как Украина применяет требования ЕС в своем законодательстве? Не обходит их бизнес порой, просто давая взятки?»

История с расчетами сумм из бюджета ЕС, необходимых после вступления Украины, приводит к вопросу: «А как государства ЕС, которые потеряют миллиардные дотации, компенсируют их себе?». Или: «Каким будет вклад Украины в экономику этих стран?». Ответа на этот вопрос нет, но он уже поставлен очень четко и не исчезнет после переговоров. Один из вариантов ответа — это возможность компаниям из этих государств зарабатывать в Украине. И об этом придется говорить.

Классическая структура переговоров, выработанная ЕС за годы, будет, скорее, формальным фасадом. Самыми интересными будут требования, которые будут предъявляться на «техническом уровне». Речь идет о ставках налогов, которые нужно выводить на уровень ЕС, о структуре собственности крупных компаний с пожеланиями иметь акционеров из ЕС и т.д…

Очевидно, что мы способны одобрить все необходимые законы и формально выполнить требования за 2 года, как это определено на данный момент. Но пока ЕС не получит ответа на более глубокие вопросы, наше вступление в Евросоюз будет либо тормозиться, либо происходить на условиях, которые окончательно «положат на лопатки» остатки украинского бизнеса.

Читайте также: Украина может получить 186 миллиардов евро после вступления в ЕС — FT

И даже формула «сначала реформа ЕС, а затем вступление Украины» — это тоже о требованиях к нам. Речь идет не просто об изменении правил, по которым решение о вступлении Украины можно ускорить. Речь идет именно об определении нашего места и вклада в ЕС.

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Комментарии - 9

+
+29
Rubi0
Rubi0
9 октября 2023, 9:01
#
Признание украинских дипломов будет хороший шаг показать серьезность намерений ЕС по интеграции Украины, а не бла бла бла. Миллионы наших беженцев там не могут реализоваться профессионально по этой причине, хотя европейская боллонская система образования действует в Украине уже почти 20 лет. Я честно не понимаю зачем тогда ее водили делали все эти модные реформы, если ЕС не признает дипломы хотябы топ 5 — 10 вузов Украины.
+
+57
neverice
neverice
9 октября 2023, 9:18
#
Та визнають в ЄС наші дипломи без проблем. Принаймні, на законодавчому рівні питань немає. І тисячі працюючих лікарів в Німеччині тому підтвердження. Бо диплом лікаря — один з найскладніших в плані відповідальності.
Питання стоїть зазвичай лише у знанні мови. Плюс ще може бути актуальність професії. Бо, наприклад, юрист навряд чи добре знає законодавство всіх інших країн.
+
+30
yarg
yarg
9 октября 2023, 9:25
#
«Один із варіантів відповіді — це можливість компаніям із цих держав заробляти в Україні. І про це доведеться говорити.»

да. видимо придется разрешить немецким компаниям строить у нас заводы…
+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 октября 2023, 10:25
#
Не про дозволи німцям… а про дозволи на підключення до мереж, про свавілля місцевих князьків звиділенням земель.
+
0
yarg
yarg
9 октября 2023, 11:34
#
Забуваємо про «виділення земель»
державна земля закінчилась. Кому треба — будуть купавати , а не випрошувати у місцевих депутатів.
+
+15
Riojas
Riojas
9 октября 2023, 10:40
#
Радует, что подход «нас должны принять в ЕС потому, что мы этого 10 лет добивались и вообще сейчас защищаем всех кругом» сменился на более реалистичный «а с чем мы вообще приходим к столу?» и что мы можем предложить ЕС.
+
0
Ranet
Ranet
9 октября 2023, 11:04
#
Любому здравомыслящему политику, уже не говоря о предпринимателях, это было понятно, изначально. Но как она пела, будучи в МИДе 😂
Интересно, в скольки наблюдательных советах сейчас эта дама харчуется? И что ее там уже не устраивает?
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
9 октября 2023, 11:47
#
Я не можу зрозуміти чому вони про чиновників кажуть корупціонери але залюбки продають їм будинки на крадені гроші. В нас вже фінмоніторінг не дозволяє і блокує картки за поповнення на 50 грн, а там на міліони крадених грошей купується нерухомість і нічого. Хто більша Європа ми чи вони?
+
0
yarg
yarg
9 октября 2023, 12:15
#
У них поповнення карток не існує взагалі - заборонили відразу. Тому і проблем таких немає.
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