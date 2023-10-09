Официальные переговоры — формальность: что на самом деле ЕС потребует за вступление Украины

В одном из ведущих международных изданий Politico на прошлой неделе был опубликован ряд статей о трудностях на пути Украины к ЕС, в частности, о высокой коррупции и росте недовольства возможным вступлением Украины в Союз. О чем сигнализируют такие публикации и к чему следует готовиться нашему государству, рассказала экс-замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Свежие заголовки в Politico — отличная иллюстрация начавшихся в ЕС процессов после того, как наше вступление в Евросоюз стало вполне реальным. Саммит в испанской Гранаде поднял на поверхность суть внутриевропейских дискуссий. За ними нужно следить, потому что их содержание уже в ближайшее время превратится в жесткую переговорную позицию ЕС.

Эта переговорная позиция отнюдь не будет касаться исключительно внедрения норм законодательства ЕС в Украине, как мы к этому привыкли ранее. Она будет жесткой и циничной, и на нее никак не будут влиять наши «европейские амбиции» и уже традиционная мегаломания в планах.

Почему я так в этом уверена?

Ибо утверждение Юнкера о коррупции, безусловно, превратится в требование проверки: «А как Украина применяет требования ЕС в своем законодательстве? Не обходит их бизнес порой, просто давая взятки?»

История с расчетами сумм из бюджета ЕС, необходимых после вступления Украины, приводит к вопросу: «А как государства ЕС, которые потеряют миллиардные дотации, компенсируют их себе?». Или: «Каким будет вклад Украины в экономику этих стран?». Ответа на этот вопрос нет, но он уже поставлен очень четко и не исчезнет после переговоров. Один из вариантов ответа — это возможность компаниям из этих государств зарабатывать в Украине. И об этом придется говорить.

Классическая структура переговоров, выработанная ЕС за годы, будет, скорее, формальным фасадом. Самыми интересными будут требования, которые будут предъявляться на «техническом уровне». Речь идет о ставках налогов, которые нужно выводить на уровень ЕС, о структуре собственности крупных компаний с пожеланиями иметь акционеров из ЕС и т.д…

Очевидно, что мы способны одобрить все необходимые законы и формально выполнить требования за 2 года, как это определено на данный момент. Но пока ЕС не получит ответа на более глубокие вопросы, наше вступление в Евросоюз будет либо тормозиться, либо происходить на условиях, которые окончательно «положат на лопатки» остатки украинского бизнеса.

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И даже формула «сначала реформа ЕС, а затем вступление Украины» — это тоже о требованиях к нам. Речь идет не просто об изменении правил, по которым решение о вступлении Украины можно ускорить. Речь идет именно об определении нашего места и вклада в ЕС.