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4 октября 2023, 12:43 Читати українською

Украина может получить 186 миллиардов евро после вступления в ЕС — FT

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Вступление Украины в ЕС, согласно внутренним оценкам совместного бюджета Евросоюза, даст Украине право на получение около 186 млрд евро в течение семи лет.
Фото: depositphotos
Вступление Украины в ЕС, согласно внутренним оценкам совместного бюджета Евросоюза, даст Украине право на получение около 186 млрд евро в течение семи лет. Об этом пишет Financial Times .

Финансовый результат присоединения Украины, Молдовы, Грузии и шести балканских государств к существующему бюджету ЕС на 2021−2027 годы составит 256,8 миллиарда евро. Последствия для существующих стран-членов будут включать сокращение субсидий на сельское хозяйство примерно на пятую часть.

Согласно оценкам, с девятью новыми странами-членами текущий бюджет увеличится на 21% до 1,47 трлн евро.

Применяя нынешние правила, Украина получит право на получение 96,5 млрд евро в рамках Совместной аграрной политики ЕС на протяжении семи лет. Такое финансовое изменение приведет к сокращению сельскохозяйственных субсидий для стран-членов примерно на 20%.

Читайте: Европарламент одобрил пересмотр бюджета ЕС с €50 млрд для Украины

Украина также получит право на 61 млрд евро из фондов сплоченности ЕС, направленных на улучшение инфраструктуры в более бедных странах-членах. После присоединения девяти новых стран-членов, Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта больше не будут иметь права на финансирование из фондов сплоченности.

Украина станет крупнейшим получателем субсидий в ЕС с 41,1 млн га сельскохозяйственных угодий, оттеснив Францию на второе место. Это означает, что выплаты для существующих получателей снизятся на 20,3% на гектар соответствующих сельскохозяйственных угодий.

Кроме Украины, присоединение других восьми стран обойдется в общей сложности в 29,9 млрд евро выплат.

«Эти цифры никого не устроят. Они ясно дают понять, что для вступления Украины в ЕС необходима коренная реформа бюджета ЕС и его основных политик или что весь украинский вопрос должен решаться инновационно и вне существующих бюджетных структур ЕС», — сказал управляющий директор по вопросам Европы в Eurasia Group Муджтаба Рахман.

В документе Секретариата Совета Е С определяются возможности для ЕС от расширения, включая усиление геополитического влияния ЕС, увеличение размера внутреннего рынка блока на 66 млн человек до 517 млн человек и решение проблемы нехватки рабочей силы.

Введение девяти стран приведет к ряду «дальновидных» корректировок, которые могут включать значительное увеличение чистых бюджетных взносов со стороны более богатых стран, таких как Германия, Франция и Нидерланды. В документе говорится о необходимости «переходных периодов и защитных мер».

«Все государства-члены должны будут платить больше в бюджет ЕС и получать меньше из него; многие страны-члены, которые сейчас являются чистыми реципиентами, станут чистыми плательщиками», — говорится в заключении документа Секретариата Совета Е С.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+43
StraightEdge
StraightEdge
4 октября 2023, 13:07
#
Морковка
+
+15
Riojas
Riojas
4 октября 2023, 13:13
#
Так и вижу, как поляки например с этим соглашаются
+
+15
Oligarh
Oligarh
4 октября 2023, 13:13
#
Думаю реально получить фигуру из одного пальца которая будет стоять на площади где ниб
+
0
Vlad98
Vlad98
4 октября 2023, 14:11
#
Скільки можна писати казочки про ЄС? Тим більше після останньої заяви від ЄС про в кращому випадку 2030 рік і виконання невиконуваних умов?
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