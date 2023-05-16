Как вывозят из Украины чемоданы валюты и куда ее девают потом

Война спровоцировала серьезный отток наличной валюты и драгметаллов из нашей страны. В 2022 году люди увеличили вывоз валютных ценностей сразу в 2,2 раза, что подтверждается официальными данными Гостаможслужбы. Это то, что было письменно оформлено в декларациях физлиц и в чемоданах перевезено через границу. Часть средств впоследствии осела на счетах в Европе. «Минфин» расскажет, как вывозят деньги и какие процедуры украинцы впоследствии проходят для открытия иностранных счетов.

До $151 тыс. на человека

После начала полномасштабного вторжения украинцы в 2,5 раза чаще подавали письменные таможенные декларации при пересечении государственной границы. Это подтверждается данными, которые предоставил «Минфину» и.о. председателя Государственной таможенной службы Украины Сергей Звягинцев:

• 2021 год — 1 155 деклараций;

• 2022 год — 2 972 декларации;

• с 1 января по 17 апреля 2023 года — 545 деклараций.

Из этих цифр понятно, сколько граждан вывозили за рубеж свыше €10 тыс. До 10 тысяч евро на одно физлицо (любого возраста) из Украины можно вывозить в режиме устного декларирования — без подачи декларации. А уже с большими суммами требуется письменное оформление.

Серьезно увеличился объем вывезенных сумм. В ответ на запрос «Минфина», Гостаможслужба сообщила, что в 2022 году выезжающие физлица совокупно задекларировали и вывезли из Украины наличными эквивалент $379,2 млн. Это в 2,2 раза больше, чем в предвоенный 2021 год. Динамика следующая:

• 2021 год — $175,1 млн;

• 2022 год — $379,2 млн;

• с 1 января по 17 апреля 2023 года — $43,7 млн.

Общие объемы пересчитаны в единую валюту (американский доллар) для сравнения. По факту, средства вывозили в разных денежных единицах.

Например, в 2021 году из Украины официально вывезли 36 видов валют и один вид банковских металлов (золото), а уже в 2022-ом — 29 валют и 2 вида металлов (золото, серебро). Минимальное разнообразие пока наблюдается в 2023-м: 6 валют и золото.

Хотя общая сумма официально вывезенной из Украины валюты удвоилась, в расчете на одну декларацию произошло сокращение на 15,8%. Если в предвоенный 2021-й год на одного человека декларировалось в среднем $151,6 тыс. в эквиваленте, то уже в 2022-ом — $127,6 тыс. А в этом году в полтора раз меньше. Динамика такая:

• 2021 год — $151,6 тыс.;

• 2022 год — $127,6 тыс.;

• с 1 января по 17 апреля 2023 года — $80,2 тыс.

Какие валюты вывозят из Украины

Неизменными валютными лидерами таможенной статистики являются доллар и евро. В военный 2022 год доллара, например, задекларировали $244,8 млн, а евро — €118,4 млн. Годом ранее объемы были поменьше: $131,9 млн и €35,7 млн. Хотя встречались в таможенных декларациях людей и неожиданные данные.

Например, в 2021 году в тройку таможенных лидеров по номиналу (не по покупательской способности) попала экзотическая валюта — индонезийская рупия. Первые два места по вывозимым суммам заняли доллар и евро, а она оказалась на третьем месте с объемом 15 млн рупий. Международный код нацвалюты Индонезии — IDR, а символ — Rp. Единственное объяснение, которое валютчики нашли для вывоза такой суммы рупий — это туристические поездки из Украины и обратно на индонезийский остров Бали в Малайском архипелаге. В тоже время, надо отметить, что в долларовом эквиваленте 15 млн рупий — это лишь $1 018.

Из других экзотических валют, оказавшихся тогда в украинских декларациях, также можно выделить катарский и оманский риалы, сингапурский и белизский доллары, тайский бат, доллар Каймановых Островов.

Уже в 2022 году ТОП-5 задекларированных на украинской таможне валют выглядел иначе:

американский доллар — $244,8 млн; евро — €118,4 млн; гривна — ₴21,1 млн; российский рубль — ₽3,5 млн; фунт стерлингов — £1,5 млн.

Также в прошлом году вывозили норвежскую крону, швейцарский франк, дирхам ОАЭ, мексиканское песо и израильский шекель.

Валютная контрабанда усилилась

Высчитать и проанализировать можно лишь письменно задекларированную на таможне валюту. Исчерпывающей информации по устным декларациям, благодаря которым люди свободно вывозили до €10 тыс. и ничего не оформляли, просто нет. А таких случаев большинство. Достаточно вспомнить, что в 2022—2023 году физлица совокупно подали лишь 3,5 тыс. таможенных деклараций, а общее число украинцев, уехавших от войны к началу апреля-2023, ООН оценивал в 8,6 млн человек (из которых у 5 миллионов есть статус временной защиты в Евросоюзе).

Чтобы оформить декларацию на вывод валютных ценностей, человек обязан предъявить на таможне справку из банка о снятии вывозимой суммы с банковского счета. Так подтверждается легальность вывозимых средств.

Мигранты рассказывали, что в начале войны, когда на границе были огромные очереди на выезд, таможенники шли на уступки украинцам и принимали у них старые банковские справки (старше 90 дней) о снятии наличных с банковских вкладов. Но уже в начале 2023 года, когда столпотворений на пунктах пропуска не было, очевидцы отметили ужесточение — работники четко следили, чтобы банковской справке было не более 90 дней с момента выдачи. Комментируя этот момент, в Гостаможслужбе отметили «Минфину», что трехмесячный срок — это требование постановления Национального банка № 5 от 2 января 2019 года.

Также выезжающие украинцы сообщали, что таможенники проверяли каждую банковскую справку на достоверность. А именно: звонили в банк, чтобы удостоверится, что справка была выдана конкретным работником на указанное в документе физлицо. Так проверяли — поддельная справка или настоящая.

Кстати, источники «Минфина» в Гостаможслужбе сообщали, что их персонал на границе нередко сталкивался с фальшивками. Банковские документы подделывали.

Официально же, по запросу, и.о. главы ГТС Сергей Звягинцев сообщил о 407 случаях незаконного вывоза валюты на общую сумму 170,7 млн грн за более чем два года. При этом пик правонарушений пришелся на этот год, когда люди сообщали о более строгих проверках таможенников.

Официальная динамика Гостаможслужбы по зафиксированным случаям незаконного вывоза валюты следующая:

• 2021 год — 97 случаев на 25,59 млн грн;

• 2022 год — 77 случаев на 139,09 млн грн;

• с 1 января по 17 апреля 2023 года — 233 случая на 6,06 млн грн.

Понятно, что это официально зафиксированные нарушения. Сколько еще контрабандистов не было выявлено и какие суммы они все же незаконно вывезли — неизвестно.

Как украинцу открыть счет в Европе

Почему многие украинцы не пытались увиливать и оформляли под валюту письменные таможенные декларации, тоже понятно. Они нужны для открытия крупных банковских вкладов. В Европе большим считается вложение от €10 тыс.

«Минфин» узнал в разных странах, что украинцам нужно для открытия счета, и при каких условиях его могут принудительно закрыть.

Польша

Как сообщили «Минфину» в пресс-службе PKO Bank Polski, гражданину Украины для открытия счета в польском банке нужно предоставить один из таких документов: загранпаспорт, паспорт гражданина Украины в форме ID-карты (выданный после 2016 года), ID-карту страны Евросоюза или временное удостоверение личности иностранца.

Для открытия временного счета хватит одного документа из этого списка: PESEL (национальный идентификационный номер, используемый в Польше с 1979 года), внутренний украинский паспорт, карта поляка, документ, удостоверяющий личность, выданный польским представительством, справка из консульства, подтверждающая личность.

«При наличии этих документов счет будет иметь определенные ограничения по функционалу. В течение шести месяцев с момента открытия счета клиент должен предоставить документ, подтверждающий его личность. Ограничения включают: ежемесячный лимит расходов по счету в эквиваленте 1 000 евро, годовой лимит поступлений на счет в эквивалент 12 000 евро», — объяснили в пресс-службе PKO Bank Polski.

Временный счет открывают только на 12 месяцев, после истечения этого срока он будет закрыт, а средства выданы через кассу. Вносить на него деньги в Польше и снимать можно без комиссий.

«Если говорить о получении переводов из Польши в Украине, то мы по этой части тесно сотрудничаем с Кредобанком. Выбрав опцию в приложении IKO или в онлайн-банкинге iPKO „перевод на счет“, украинцы могут отправить средства родным без комиссии и быстро с PKO Bank Polski на счет в Кредобанке. Зачисление производится до 20 минут в операционное время. Для отправки денег достаточно использовать номер счета получателя (IBAN), полученный в мобильном приложении Кредобанка», — уточнили в PKO Bank Polski.

Чехия

В Чешской Республике при открытии счета потребуется основной и дополнительный документ.

«Непосредственно в Air Bank для открытия счета для граждан из стран, не входящих в Евросоюз, в качестве основного документа, удостоверяющего личность, требуется вид на жительство, а в качестве дополнительного документа, удостоверяющего личность, — либо паспорт, либо водительское удостоверение, либо подтверждение о временном проживании. Кроме двух документов человеку также нужен чешский номер телефона», — сообщил «Минфину» заместитель пресс-секретаря Air Bank Роман Махачек (Чехия).

15 лет назад в Чехии приняли национальный антиотмывочный закон: 253/2008 Sb. «Об отдельных мерах по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма». Он обязывает предъявлять декларацию при крупных вложениях, чтобы подтвердить легальность происхождения средств.

«При внесении не гражданином ЕС на депозит наличными от 10 000 евро или более (если клиент перевел деньги из страны, не входящей в Евросоюз) человек должен предоставить форму декларации о ввозе наличных средств, подтвержденную таможенной службой (с печатью и подписью), в соответствии с положениями ст. 41 закона 253/2008 Sb, в которой декларируется происхождение денег: наличные из-за пределов Евросоюза в ЕС или документ, касающийся происхождения денежных средств, — например, трудовой договор, договор купли-продажи недвижимости, справка о пенсионном обеспечении и т. д. В крайнем случае, документ может быть заменен аффидевитом — например, заявлением о дарении», — объяснил «Минфину» менеджер по внешним коммуникациям Česká spořitelna (Чехия) Лукас Кропик.

Если у вас нет нужных документов, не стоит и пытаться размещать крупные суммы на счетах. В Чехии действует своя финансовая разведка, и в нее обязательно сообщат о том, что ваши бумаги не в порядке, а средства заблокируют на счете.

«Если, например, клиент отказывается пройти юридическую идентификацию или доказать происхождение средств от своих транзакций, банк может расценить их как подозрительные. В таком случае банк по закону обязан сообщить о них в Финансово-аналитический офис, а также обеспечить эти средства», — подтвердил Роман Махачек.

Непредоставление нужных документов чешские банки воспринимают, как отказ человека сотрудничать. В этом случае они имеют право в одностороннем порядке закрыть счет. Тогда возврат денег происходит почти так же, как и в Украине.

«Денежные средства могут быть переведены безналичным путем или сняты наличными в кассе», — уточнил Лукас Кропик.

Многие чешские банки не взимают комиссии за пополнение/снятие средств со своих счетов. А некоторые даже предоставляют льготы для наших карт: например, Česká spořitelna не взимает комиссию за снятие наличных с карт украинских банков.

Германия

В ФРГ для открытия счета можно предъявить загранпаспорт или удостоверение гражданина Украины (украинскую ID-карту). Также нужно иметь место жительство в Германии.

«Украинцы, законно находящиеся на территории ЕС как перемещенные лица, имеют право на открытие базового счета. Базовый счет представляет собой расчетный счет без кредитного лимита, который можно использовать, например, для получения и перечисления средств. Такой базовый счет можно открыть в любом кредитном учреждении», — объяснил «Минфину» директор департамента розничной торговли и защиты прав потребителей Федеральной ассоциации немецких банков (Берлин) Дирк Штейн.

По его словам, немецкие банки обычно не взимают плату со своих клиентов за внесение наличных на их собственные счета и снятие наличных в немецких банкоматах/кассовых аппаратах. Многие банки объединили свои банкоматные сети, в которых можно получить бесплатные услуги.

При крупных вкладах и операциях (от €10 тыс.) в Германии также могут спрашивать о происхождении средств, так что иметь таможенную декларацию под рукой — не лишнее.

«Это решение бизнес-политики каждого отдельного банка ограничивать операции по счету, если необходимые дополнительные документы не предоставлены. Однако, нам не известны случаи блокирования и отказа в обслуживании учетных записей украинцев», — заверил Дирк Штейн.

Венгрия

Меньше документов для открытия счета украинцам потребуется в этой стране. В OTP Bank сообщили, что будет достаточно загранпаспорта или венгерского удостоверения личности. Это финучреждение сейчас рекомендует карты VISA Online либо MasterCard Online для счетов в местных форинтах, и MasterCard — для евро.

Дебетовую карту к базовому классическому счету сейчас освободили от ежегодной комиссии на первые 12 месяцев. А вот за выдачу карты MasterCard Online возьмут 2,7 форинтов (0,3 грн), плата за пользование со второго года составит 6 094 форинтов — около 665 грн (первый год бесплатно).

При снятии наличных в банкоматах венгерского OTP Bank с карты к базовому счету взыщут комиссию в 135 форинтов (14,75 грн) + 1,49% суммы, в банкоматах других банков — 1 344 форинтов (147 грн) + 0,6%.

Венгерские банки также могут задавать вопросы о происхождении средств при совершении крупных транзакций. Потому украинцам также советуют иметь таможенные декларации, когда будут пополнять счета наличными.