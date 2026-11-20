Золото и серебро резко подешевели на фоне усиления ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС). Распродажа драгоценных металлов совпала с падением американского фондового рынка и укреплением доллара. По оценкам, приведенным BeInCrypto, за примерно шесть часов рыночная стоимость двух металлов сократилась около $1 трлн.

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В пятницу, 20 ноября, спотовая цена золота опускалась до $3525 за тройскую унцию, а серебра — до $41,19. Золото приближалось к психологической отметке $3500, тогда как серебро оказалось на уровнях, которых рынок не видел больше года.

Почему золото и серебро падали вместе с фондовым рынком

Главным фактором давления стала переоценка ожиданий монетарной политики ФРС: рынок все больше закладывает в цены возможность нового повышения ставок в декабре.

18 ноября ФРС обнародовала протокол заседания 27−28 октября. В нем говорилось обеспокоенность членов комитета устойчивостью инфляции и необходимостью дальнейшего усиления монетарной политики. Значительная часть участников заседания считала, что дальнейшее повышение ставок может потребоваться.

Это изменило ожидания инвесторов. По данным Reuters, на 20 ноября рынок оценивал вероятность повышения ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов в 96,8%.

Высшая ставка делает активы, приносящие процентный доход, более привлекательными по сравнению с золотом. В отличие от облигаций или депозитных инструментов золото не генерирует регулярного дохода. Поэтому при ожидаемом усилении монетарной политики инвесторы могут сокращать позиции в драгоценных металлах.

Дополнительное давление создает доллар. Его укрепление делает золото и серебро дороже покупателей, использующих другие валюты, и может снижать спрос на металл.

По данным Reuters, доллар приблизился к самому высокому уровню за 19 месяцев, а рынок одновременно учитывал возможность нового повышения ставок и риски, связанные с устойчивой инфляцией.

Почему инвесторы продавали даже защитные активы

Падение золота и серебра происходило на фоне широкой распродажи акций. 19 ноября американский фондовый рынок завершил торги резким снижением: индекс Dow Jones потерял 1101,11 пункта, или 2,19%, S&P 500 — 2,02%, Nasdaq Composite — 2,25%.

Несмотря на успешный дебют Anthropic на Nasdaq, инвесторы продолжили сокращать позиции в акциях технологического сектора. Рынок беспокоили вопросы окупаемости инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта, высокие оценки компаний и перспективы экономики.

В такой ситуации падение золота не обязательно означает, что инвесторы перестали рассматривать его как защитный актив. При масштабной распродаже они могут продавать даже активы, традиционно используемые для защиты капитала, чтобы получить ликвидность, покрыть убытки по другим позициям или выполнить требования по обеспечению сделок.

Именно поэтому золото и серебро на этот раз не компенсировали падение фондового рынка, а двигались в том же направлении.

Как золото возобновлялось после повышения ставок ФРС в 2015 году

Нынешнюю ситуацию на рынке драгоценных металлов сравнивают с концом 2015 года, когда Федеральная резервная система впервые за почти десятилетие повысила процентную ставку.

Тогда инвесторы также ожидали ужесточения монетарной политики США. 16 декабря 2015 года ФРС повысила ставку, а золото оставалось вблизи многолетних минимумов. В четвертом квартале 2015 года цена металла опускалась примерно до $1049 за унцию.

Однако в 2016 году ситуация поменялась. Рост волатильности на фондовых рынках, усиление опасений глобального экономического развития и пересмотр ожиданий дальнейшего повышения ставок ФРС способствовали восстановлению золота.

В первом квартале 2016 золото существенно подорожало, а квартальная средняя цена выросла до $1182,6 за унцию против $1106,5 в четвертом квартале 2015-го.

Важным фактором стало то, что рынок перестал ожидать столь быстрого и масштабного усиления монетарной политики США, как раньше. Это снизило давление на драгоценный металл.

Впрочем, исторический пример не означает, что золото обязательно повторит этот сценарий. В 2016 году на его цену влияли состояние фондовых рынков, валютные колебания, спрос на защитные активы и другие макроэкономические факторы.

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Может ли золото снова подорожать до $5600.

Дальнейшая динамика золота будет в значительной степени зависеть от того, насколько жесткой будет монетарная политика ФРС, а также от поведения центральных банков и инвесторов.

Goldman Sachs прогнозирует, что золото может вернуться к уровню $5600 за унцию до конца 2028 года. В то же время этот сценарий предполагает, что Федеральная резервная система перейдет к снижению ставок, а западные инвесторы снова будут активнее вкладывать средства в драгоценные металлы.

Аналитики банка ожидают, что ФРС может повысить ставки в декабре 2026 и еще раз в марте 2027-го. По их сценарию цикл снижения ставок может начаться в конце 2027 года и продолжиться в 2028 году.

Goldman Sachs также ожидает, что спрос центральных банков на золото будет оставаться важным фактором поддержания цены. В прогнозе аналитики закладывают средние закупки на уровне 60 тонн в месяц в 2026—2028 годах, что значительно выше среднего показателя к 2022 году.

Таким образом, нынешнее падение золота и серебра связано не только с технической распродажей, но и с изменением ожиданий процентных ставок, укреплением доллара и необходимостью инвесторов получать ликвидность. В то же время пример 2016 года показывает, что изменение ожиданий монетарной политики и усиление экономических рисков могут быстро изменить направление движения рынка.

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