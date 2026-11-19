В Польше ужесточились проверки легальности пребывания и трудоустройства иностранцев. Только во время одной общенациональной операции пограничники провели более 1,4 тыс. проверок и задержали более 80 человек. Среди проверяемых — граждане Украины. Нарушение миграционных и трудовых правил может привести к штрафам, потере права на пребывание и принудительному возвращению из страны. Об этом сообщает международная компания по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные Польской Пограничной службы (Straż Graniczna).

В Польше ужесточились проверки легальности пребывания и трудоустройства иностранцев.

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Масштабные проверки: сколько иностранцев задержали

По данным польской Пограничной службы, 12−13 октября 2026 года около 600 пограничников провели общенациональную операцию по выявлению нарушений миграционного законодательства.

Через два дня правоохранители:

провели более 1400 проверок легальности пребывания;

задержали более 80 иностранцев;

начали более 60 административных производств по обязательству иностранцев вернуться.

Среди проверенных было около 530 граждан Украины. Более чем в 50 случаях основанием для задержания стало незаконное пребывание, еще почти в десяти — угроза государственной безопасности.

Проверки продолжились в ноябре. В частности, 17−18 ноября в Силезском воеводстве в рамках операции Pobyt правоохранители проверили 191 иностранца и задержали 33 человека, среди которых были и украинцы.

В проверках участвовали сотрудники Пограничной службы, полиции и Национальной казенной администрации Польши.

Украинцев выявляют на работе с неправильно оформленными документами

Контролируют не только иностранцев, но и польские компании и агентства по трудоустройству.

В частности, 16 ноября Пограничная служба сообщила о результатах проверки производственного предприятия в Кентшинском уезде.

Выяснилось, что агентство труда по Лодзи направило на предприятие 33 иностранца, из которых 28 были гражданами Украины.

Работники выполняли работу на условиях, отличавшихся от указанных в разрешениях, или занимали должности, не соответствующие оформленным документам.

По данным Gremi Personal, с начала года до конца октября пограничники проверили около 2,9 тыс. иностранцев, более 700 из которых работали нелегально.

Больше всего нарушений зафиксировали в следующих областях:

агентства трудоустройства — 25%;

строительство — 22%;

производственные предприятия — 18%;

ресторанный бизнес — 13%.

Работодателям за незаконное трудоустройство иностранцев грозят штрафы до 50 тыс. злотых.

Количество задержаний выросло почти на 70%

По данным Министерства внутренних дел Польши, за первое полугодие 2026 года за незаконное пребывание в стране задержали около 11 тыс. человек.

Это почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В то же время, количество новых разрешений на работу, выданных иностранцам, существенно сократилось — примерно со 144 тыс. до 69 тыс. человек.

В польском МВД объясняют такую динамику изменениями законодательства, цифровизацией процедур и ужесточением требований к оформлению документов.

Какие документы необходимо проверить украинцам

В Gremi Personal отмечают, что приглашение от работодателя или разрешения на работу не всегда гарантирует законное трудоустройство.

Важно, чтобы фактические условия работы соответствовали оформленным документам.

В частности, украинцам рекомендуют проверить:

Основание для пребывания в Польше: действующий статус временной защиты, виза, вид на жительство или другое законное основание.

Право на трудоустройство: позволяет ли действующий статус работать и выполнены ли необходимые формальности.

Данные работодателя: соответствует ли компания, где человек фактически работает, документам о трудоустройстве.

Должность и условия работы: совпадают ли они с документами, если это для конкретной процедуры обязательно.

Подлинность документов: особенно если оформлением занималось агентство-посредник.

«Человек может приехать в Польшу с документами, которые на первый взгляд выглядят надлежащим образом оформленными, но обнаружить во время проверки, что работодатель или агентство труда не выполнили своих обязательств», — предупреждают в Gremi Personal.

Что изменилось для украинцев из PESEL UKR

Отдельное внимание украинцам советуют обратить на статус PESEL UKR, подтверждающий использование временной защиты в Польше.

До 31 августа 2026 года украинцы, которым PESEL UKR предоставили только на основании заявления без предъявления действующего загранпаспорта, должны были подтвердить свое лицо в управлении гмины.

С 1 сентября для тех, кто не выполнил это требование, статус UKR был изменен на NUE.

Это означает утрату временной защиты и связанных с ним прав. В то же время, изменение статуса само по себе не означает автоматической депортации: законность дальнейшего пребывания зависит от наличия других правовых оснований.

Кроме того, потеря статуса UKR может повлиять на доступ к социальным выплатам и возможность оформления карты избитой CUKR.

Чем угрожают фиктивные приглашения

Еще одним риском является использование документов от компаний, фактически не ведущих деятельности или не планирующих трудоустраивать иностранцев.

Такие документы могут использоваться для получения визы, вида на жительство или карты избитой.

В Gremi Personal предупреждают, что в случае обнаружения нарушений иностранец может потерять законные основания для пребывания, получить решение о возвращении и запрете на повторный въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны.

В то же время, последствия зависят от конкретных обстоятельств дела, типа разрешения и характера нарушения.

В компании рекомендуют украинцам не полагаться исключительно на документы от посредников, а самостоятельно проверять законность пребывания и трудоустройства и сотрудничать с проверенными работодателями.