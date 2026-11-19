Правительство продолжает искать механизмы пополнения Вооруженных сил Украины, вовлекая в этот процесс бизнес. Одна из возможных моделей предполагает 100% бронирование военнообязанных работников предприятия в обмен на регулярное направление части персонала на военную службу. О механизме сообщила Судебно-юридическая газета со ссылкой на народного депутата Александра Федиенко,

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Речь идет о мобилизационном обязательстве, согласно которому работодатели должны ежемесячно направлять в ВСУ до 1% своих военнообязанных работников на определенный срок, сохраняя за ними рабочее место, зарплату и стаж. Поручение разработать соответствующую модель правительство дало Минэкономики, Минобороны и Генеральному штабу.

Таким образом государство пытается найти компромисс между потребностями мобилизации и возможностью предприятий сохранять кадровый потенциал. Компании, которые смогут выполнять определенные мобилизационные обязательства, потенциально получат возможность бронировать всех военнообязанных работников, а не ограниченную часть персонала.

Как может работать механизм

По предварительной концепции предприятие сможет оставить забронированными 100% своих военнообязанных работников, если ежемесячно будет обеспечивать направление в ВСУ до 1% персонала для прохождения военной службы на определенный срок.

За работниками, отправляющимися служить, должны храниться:

рабочее место;

заработная плата;

трудовой стаж

Это означает, что работодатель не только будет обеспечивать регулярное пополнение военного ресурса, но и будет брать на себя финансовые и кадровые обязательства по направленным на службу людям.

Модель потенциально позволит предприятиям сохранять ключевых специалистов, необходимых для производства, логистики, энергетики, телекоммуникаций и других направлений, обеспечивая в то же время армию дополнительным ресурсом.

Однако пока речь идет только о разработке механизма, а не о введенном правиле. Предприятия не могут автоматически получить 100% бронирование на этом основании.

Кто будет отбирать работников и за чей счет будет сохраняться зарплата

Предложенная схема пока оставляет немало неопределенностей, на которые обратил внимание Александр Федиенко.

В частности, непонятно, кто будет отвечать за отбор и направление работников на военную службу: работодатель, ТЦК и СП или государственные органы. Также требует уточнения, будет ли такой процесс добровольным и как его согласуют с действующим законодательством о мобилизации.

Не определена и продолжительность военной службы в пределах предложенного механизма. От этого будет зависеть, насколько существенно будет кадровая нагрузка на предприятия и как они смогут планировать производственные процессы.

Отдельный вопрос — расчет квоты в 1%. Пока неизвестно, от какой именно численности персонала она будет определяться: от всех военнообязанных работников предприятия или от количества забронированных.

Также остается открытым вопрос финансирования. Если предприятие должно сохранять зарплату работнику, проходящему военную службу, необходимо определить, будет ли компенсировать государство эти расходы и по какому механизму.

Не менее важно установить последствия невыполнения мобилизационного обязательства. В частности, потеряет ли предприятие право на 100% бронирование, если не сможет ежемесячно направлять определенное количество работников в ВСУ.

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Почему это важно для бизнеса

Для предприятий новая модель может стать альтернативой действующим ограничениям бронирования, если они получат возможность хранить всех критически важных работников.

В то же время, регулярное направление персонала на военную службу может быть особенно сложным для компаний, работающих с узкоспециализированными специалистами. В таких случаях даже небольшая кадровая потеря может влиять на производство, исполнение контрактов, обслуживание инфраструктуры и финансовые результаты.

Поэтому эффективность механизма зависит не только от возможности бронировать 100% работников, но и от того, насколько четко государство определит порядок направления людей на службу, сроки, финансовые гарантии и ответственность сторон.

Пока правительственные органы работают над концепцией, бизнесу остается ждать конкретных правил. Именно их детализация будет определять, станет ли модель действенным инструментом одновременно для мобилизации и сохранения критических кадровых ресурсов экономики.

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