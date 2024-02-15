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15 февраля 2024, 12:01 Читати українською

Обменники в 2023 году уплатили более 383 миллионов гривен налогов

В 2023 году в бюджеты разных уровней поступило 383,7 млн грн платежей от пунктов обмена валют. Об этом сообщил глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев в телеграм-канале.

В 2023 году в бюджеты разных уровней поступило 383,7 млн грн платежей от пунктов обмена валют.

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«384,7 млн гривен — именно столько поступлений в бюджеты разных уровней обеспечили в 2023 году пункты обмена валют», — говорится в сообщении.

За январь 2024 года пункты обмена валют уплатили налоги на сумму 64,2 млн грн.

По состоянию на 1 февраля 2024 г. в Реестре пунктов обмена валют зарегистрирован 3 851 обменник. Это на 84 пункта больше, чем было зарегистрировано за аналогичную дату 2023 года.

По информации Гетманцева, все зарегистрированные обменники принадлежат 55 юридическим лицам.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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