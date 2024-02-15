Обменники в 2023 году уплатили более 383 миллионов гривен налогов

«384,7 млн гривен — именно столько поступлений в бюджеты разных уровней обеспечили в 2023 году пункты обмена валют», — говорится в сообщении.

За январь 2024 года пункты обмена валют уплатили налоги на сумму 64,2 млн грн.

По состоянию на 1 февраля 2024 г. в Реестре пунктов обмена валют зарегистрирован 3 851 обменник. Это на 84 пункта больше, чем было зарегистрировано за аналогичную дату 2023 года.

По информации Гетманцева, все зарегистрированные обменники принадлежат 55 юридическим лицам.