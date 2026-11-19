Украина планирует привлечь 350 млрд. грн. на развитие и модернизацию систем питьевого водоснабжения до 2035 года. Половину этой суммы должны обеспечить государственный и местные бюджеты, еще 175 млрд. грн. планируют привлечь из других источников финансирования. Как сообщает Interfax-Украина, соответствующую Государственную целевую социальную программу утвердил Кабинет Министров распоряжением № 1204-р.

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Программа предусматривает масштабное обновление водной инфраструктуры, расширение доступа к централизованному водоснабжению и приближение качества питьевой воды в Украине стандартам ЕС.

По плану финансирования, 87,5 млрд грн, или 25% от общего объема, должны поступить из государственного бюджета. Еще 87,5 млрд. грн. предусмотрено за счет местных бюджетов. Наибольшую долю — 175 млрд грн или половину всех прогнозируемых расходов — планируют обеспечить из других источников.

Где в Украине самые большие проблемы с водоснабжением

В настоящее время централизованным водоснабжением обеспечено 97,2% городов Украины, 89% поселков и всего 26,2% сельских населенных пунктов. Таким образом, доступ к централизованной воде в селах остается более ограниченным, чем в городских общинах.

В то же время, проблема заключается не только в отсутствии водопровода, но и в состоянии уже имеющейся инфраструктуры. По данным программы, 36% водопроводных сетей физически изношены, 70% насосных станций и почти все сооружения для очистки питьевой воды нуждаются в реконструкции или модернизации.

Правительственная программа должна перейти от локального ремонта аварийных объектов к системному обновлению водопроводной инфраструктуры.

Что планируют сделать к 2035 году

Программа предусматривает строительство, ремонт или модернизацию 60 тыс. км сетей питьевого водоснабжения. Также правительство планирует довести доступ городского населения к централизованному водоснабжению до 100%, а в сельской местности увеличить этот показатель с 26,2 до 70%.

Среди других целей:

реконструкция 5 тыс. насосных станций;

модернизация 300 сооружений очистки воды;

внедрение современных технологий водоподготовки и обеззараживания;

развитие лабораторного контроля качества питьевой воды;

повышение надежности систем водоснабжения и возможностей предприятий отрасли.

Отдельное направление — приближение украинской системы питьевого водоснабжения к европейским стандартам. Программа предусматривает имплементацию требований Директивы Е С 2020/2184 по качеству воды, предназначенной для потребления человеком.

Это означает не только модернизацию трубопроводов и очистных сооружений, но и усиление контроля качества воды, ее безопасностью и соответствием европейским нормативам.

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В Министерстве восстановления отмечают, что утверждение программы создает основу для долгосрочного обновления отрасли. В то же время, ее реализация будет зависеть от практического финансирования мероприятий, подготовки проектов и привлечения средств из предусмотренных источников.

Таким образом, 350 млрд грн — это прогнозируемый объем финансирования программы до 2035 года, а не уже выделенные средства. Конкретные инфраструктурные проекты должны осуществляться постепенно в украинских общинах.

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