Начался самый опасный для гривны месяц года: что будет с курсом евро и доллара 1-5 декабря

В первую рабочую неделю декабря на валютном рынке гривну ждут новые испытания на прочность, что впрочем сейчас является постоянной ситуацией.

Из сугубо экономических факторов, которые серьезно влияют на поведение и настроения участников украинского валютного рынка, стоит выделить следующие:

1 декабря на украинском межбанке сработает эффект первого рабочего дня нового отчетного периода. Компании подведут первые финансовые итоги завершенного периода и окончательно определятся с задачами на последний месяц этого года. Обычно это снижает статистику межбанковских сделок, зарегистрированных по системе Блумберг, из-за меньшего количества поданных заявок от клиентов.

По моим прогнозам, 1 декабря объем операций на торгах не превысит $175 млн — 210 млн. Но, уже начиная со следующего дня, рынок войдет в свой обычный ритм с объемами ежедневных операций на торгах в пределах $185 млн — 260 млн.

При этом рост курса могут спровоцировать импортеры товаров народного потребления. За время распродаж, в том числе на «черную пятницу», эти компании получат значительные объемы гривны от реализации своих товаров и постараются максимально быстро обменять выручку на валюту на межбанке, чтобы рассчитаться со своими иностранными партнерами. Периодический взлет котировок доллара до уровней около 42,50 гривен и евро до уровней в 49 гривен и выше на торгах конца ноября «напугал» владельцев крупных торговых сетей и интернет-магазинов. Поэтому они не захотят брать на себя дополнительные курсовые риски.

Так что почти вся гривневая выручка от сезона распродаж, кроме объемов, необходимых для ведения хозяйственной деятельности, быстро перекочует на межбанк в виде дополнительного спроса на валюту, что опасно для гривны.

Активизируются и импортеры энергоносителей, так как дальнейшее похолодание потребует увеличения объемов закупки энергоносителей электричества за границей. Плюс стабильным покупателем валюты будут и энергетики, которым сейчас постоянно надо тратить значительные ресурсы на восстановление уничтожаемой агрессором объектов критической инфраструктуры. В итоге спрос на валюту на этой неделе резко увеличится.

Частично он перекроется продажами валютной выручки экспортеров, которым тоже надо иметь гривневые ресурсы для финансирования текущей деятельности (в первую очередь зарплаты персоналу за ноябрь, арендные и другие хозяйственные платежи). Но основную часть непокрытого спроса на межбанке придется закрывать своими интервенциями Нацбанку.

Поэтому тактика выхода на рынок регулятора с продажами валюты, объемы его интервенций и ценники, по которым НБУ будет закрывать потребности покупателей доллара, окажут решающее значение для формирования курсового тренда по доллару всю эту неделю.

Важными сигналами валютному рынку будут новости об утверждении новой программы для Украины Советом исполнительных директоров МВФ и шаги по ее практической реализации. Фонд уже назвал новые структурные «маяки» и «домашние задания», которые должны быть приняты украинским правительством для получения новых траншей кредита. А это и усиление налоговой нагрузки на бизнес и граждан, и борьба с коррупцией, и «усиление гибкости валютного курса».

Кроме того, особенно важны для всех участников валютного рынка экономические показатели прогнозной инфляции, курсового коридора, размера ЗВР, роста ВВП и общей оценки необходимых объемов финансирования украинского бюджета за счет иностранной помощи, в сравнении с уже реально «законтрактованными» и подтвержденными западными партнерами объемами финансирования бюджетного дефицита Украины по 2026 году.

Учитывая нерешенные вопросы между Украиной и держателями ВВП-варрантов, пока «подвисший» вопрос о получении Украиной «репарационного кредита» от Евросоюза, явно последующее в ближайшее время ужесточение требований западных партнеров по борьбе с коррупцией, а также растущие военные расходы бюджета, нашему правительству сейчас очень важно будет дать сигнал всем иностранным партнерам Украины, что наша страна остается для них добросовестным партнером и выполняет все свои обязательства.

с 1 декабря уже традиционно откроются новые нацбанковкие лимиты на покупку валюты населением себе на карты (в пределах до 50 тысяч гривен в эквиваленте) и на валютные депозиты на срок от 3-х месяцев (в эквиваленте до 200 тысяч гривен). Учитывая нестабильность ситуации, многие граждане, у которых доходы выше среднего, на этой неделе будут активно покупать валюту в пределах лимитов. Это, в свою очередь, вынудит обслуживающие их банки для выравнивания своей собственной валютной позиции более активно выходить на межбанк с покупкой валюты на торгах. Что, в свою очередь, тоже увеличит спрос на валюту на этой неделе.

По моим прогнозам, в период с 1 по 5 декабря это увеличит спрос на валюту примерно на $75 млн — 140 млн на межбанке для закрытия именно таких операций населения. Напомню, по данным Нацбанка, в октябре 2025 года объем чистой покупки валюты населением резко возрос и достиг $736,48 млн, что является самым большим показателем с марта 2025 года. И показатели только что завершившегося ноября будут явно не меньше. А декабрь — традиционно один из самых активных месяцев в части валютообменных операций населения, и 2025 год не станет исключением.

Психологически для всех участников нашего рынка будут принципиальными и новости по поводу перспектив проведения переговоров по завершению войны в Украине. Любая конкретика в этом вопросе будет не только существенно влиять на поведение всего валютного рынка в нашей стране, но и оказывать влияние на настроения инвесторов по всему миру. Тем более, что президент Владимир Зеленский уже анонсировал большое число важных переговоров по этому вопросу в ближайшее время.

При этом, хочу напомнить, что у Нацбанка есть резервы в пределах $49,5 млрд на 1 ноября этого года. После получения Украиной в ноябре еще 6 млрд евро финансирования от ЕС, они, скорее всего, превысят порог в $50 — 51,5 млн на 1 декабря. Поэтому, при ежедневных объемах торгов по системе Блумберг в пределах до $230 млн — 270 млн, НБУ сможет держать ситуацию на валютном рынке под полным контролем.

То есть даже с перспективой уже достаточно скорого выхода на рынок гривны в связи с расчетами бюджета со своими контрагентами по окончанию года, размер реальной девальвации гривны сейчас будет только в тех пределах, которым не станет «противиться» Нацбанк.

Прогноз курса доллара и евро на 1−5 декабря

Межбанк

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке будет в пределах от 1,151 до 1,166 доллара за евро.

Тогда при прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в пределах от 41,95 до 42,55 гривен, курс евро на межбанке в этот период может находиться в коридоре от минимум 48,28 гривен до максимум 49,61 гривен. Но, с учетом политики Нацбанка по сглаживанию курсовых колебаний доллара к гривне (гибкого курсообразования), что опосредованно влияет и на курс евро относительно гривны на межбанке, коридор по безналичному евро на торгах, по моему прогнозу, будет в более узком диапазоне — от 48,60 до 49,40 гривен.

При этом для поддержания стабильности на рынке Нацбанку придется практически ежедневно присутствовать на межбанке с продажей недостающих объемов доллара на торгах.

Наличный рынок

Обменники продолжат работать в формате «с оборота» со спредом по доллару в пределах до 20−25 копеек, а по евро — в пределах до 20−30 копеек. Оптовые обменники (при операциях от 1 000 долларов или евро) продолжат удерживать свой спред в более узких пределах — 15−18 копеек как по доллару, так и по евро. При этом владельцы обменников продолжат практику оперативной смены своих ценников по американской валюте и евро, в зависимости от курсовых трендов на украинском межбанке и поведения на мировых площадках пары евро/доллар.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,90 до 42,80 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,95 до 42,75 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 48,50 до 49,70 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 48,60 до 49,65 гривен.

Евровалюта останется главным спекулятивным инструментом на наличном рынке практически всю эту неделю.