Apple готовит функцию распределения счета по фотографии чека

Apple планирует запустить новый сервис для iPhone, который позволит пользователям разделять счета за совместные обеды или другие мероприятия. Этот шаг расширит линейку ее повседневных финансовых инструментов и составит конкуренцию сторонним приложениям, сообщает Bloomberg.

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Как будет работать новая функция

По словам инсайдеров, знакомых с планами компании, новая функция позволит сфотографировать чек, закрепить отдельные позиции за разными людьми и автоматически сгенерировать запросы на оплату.

Apple рассчитывает анонсировать это решение уже на следующей неделе на своей ежегодной конференции Worldwide Developers Conference (WWDC) и включить его в iOS 27 — следующую версию операционной системы для iPhone.

Новая фича будет доступна через приложение Wallet или непосредственно в Messages. Пользователи также смогут подтверждать платежи по Apple Watch. Сервис интегрирован с системой переводов пользователей Apple Cash. Ранее Apple уже добавила функцию, позволяющую переводить деньги, просто приложив один iPhone к другому (NameDrop/Tap to Cash).

Новый инструмент сможет самостоятельно рассчитывать долю каждого человека в чеке, учитывая стоимость блюд, налоги и чаевые. Ожидается, что он будет конкурировать со специализированными приложениями для распределения расходов, такими как Splitwise, Tab и Settle Up, а также усилит позиции Apple в борьбе с гигантами типа Venmo и Cash App.

Кроме того, эта функция может помочь Apple привлечь младшую аудиторию, которая все чаще управляет своими финансами через мобильные приложения, а не через традиционные банки.

Дополнение для Wallet

Отдельно Apple готовит еще одно дополнение для Wallet: инструмент, который позволит пользователям самостоятельно создавать цифровые пропуски на мероприятия, абонементы в спортзалы. В Wallet уже хранятся платежные карты для Apple Pay, а также цифровые ключи от автомобилей и домов.

Сервис распределения счетов станет частью крупного осеннего обновления программного обеспечения Apple. В целом оно будет сосредоточено на технологиях искусственного интеллекта, обновленном голосовом ассистенте Siri и улучшении производительности. К тому же в обновление iOS 27 войдут инструменты для редактирования фотографий на базе ИИ, новый режим камеры для Siri и небольшие изменения в дизайне интерфейса.

Эта функция является очередным шагом Apple в развитии своих финансовых продуктов. С момента запуска Apple Pay в 2014 году компания уже представила кредитную карту Apple Card, депозитный счет в партнерстве с Goldman Sachs Group Inc., а также инструменты, позволяющие бизнесу принимать бесконтактные платежи (Tap to Pay) непосредственно через iPhone.

Однако не все эти инициативы были успешными. К примеру, выпуск кредитки Apple Card принес банку Goldman Sachs лишь серьезные убытки, и сейчас он пытается избавиться от этого бизнеса, передав его JPMorgan Chase. Кроме того, Apple закрыла свой сервис рассрочки «покупай сейчас, плати позже» (BNPL) всего через год после громкого запуска.