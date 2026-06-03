Пенсионерам пересчитают выплаты в июне: кто получит надбавки и доплаты

В июне часть украинских пенсионеров увидит увеличение выплат. Перерасчет будет касаться работающих пенсионеров, а также граждан, достигших определенного законом возраста, пишет издание Эксперт.

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Что известно о повышении

Общее повышение пенсий с 1 июня в Украине не предусмотрено. В то же время, отдельные категории пенсионеров получат дополнительные начисления.

Речь идет, прежде всего, о гражданах, которые после выхода на пенсию продолжают официально работать. Если по состоянию на апрель они приобрели не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа, Пенсионный фонд проведет для них перерасчет выплат.

Вместе с обновленной пенсией такие граждане получат доплаты сразу за два предыдущих месяца — апрель и май. Задержка объясняется тем, что работодатели представляют отчетность по уплате единого социального взноса с опозданием, а необходимые данные поступают в Пенсионный фонд только во второй половине мая.

Также в июне продолжат начислять возрастные надбавки пенсионерам, достигшим соответствующего возраста.

Размеры доплат составляют:

от 70 до 74 лет — 300 гривен;

от 75 до 79 лет — 456 гривен;

от 80 лет — 570 гривен.

Прибавку начинают выплачивать не с начала месяца, а со дня рождения пенсионера. Если человек достигает соответствующего возраста, например, 20 числа, то за первый месяц получит лишь часть доплаты за оставшиеся до конца месяца дни.

В Пенсионном фонде также напоминают, что возрастные надбавки не суммируются. После перехода в следующую возрастную категорию пенсионеру доплачивают только разницу между предыдущим и новым размером надбавки.

Такой же механизм применяется и по достижении 80-летнего возраста.