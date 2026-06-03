С начала года в общий фонд госбюджета поступило 1,36 трлн. гривен

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за май 2026 в общий фонд государственного бюджета поступило 318,7 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Минфина.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

68,6 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

53,1 млрд грн — налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

36,7 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;

23 млрд грн — акцизного налога;

20,6 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 42,6 млрд грн, возмещено — 22 млрд грн);

6,5 млрд грн — дивидендов и части чистой прибыли;

5 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;

2,7 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.

Кроме того, в мае 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 73,1 млрд грн от Национального банка Украины, который в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» ежегодно, после подтверждения его годовой финансовой отчетности внешним аудитом и утверждения Советом НБУ, перечисляет в государственный бюджет часть своей прибыли.

Еще одним важным источником доходов госбюджета в мае стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) — 21,7 млрд. гривен.

В целом, по итогам мая 2026 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 417,1 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Данные за январь-май 2026 года:

По оперативным данным Казначейства, за январь-май 2026 в общий фонд государственного бюджета поступило 1,36 трлн гривен.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления:

258 млрд грн — НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

180,7 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

167,5 млрд грн — НДФЛ и военный сбор;

132,7 млрд грн — НДС с производимых в Украине товаров (собрано 231,1 млрд грн, возмещено — 98,4 млрд грн);

123,6 млрд грн — акцизный налог;

25,1 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина;

19,9 млрд грн — рентная плата за пользование недрами;

10,1 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли.

Важными источниками доходов общего фонда государственного бюджета в январе-мае этого года стали средства международной грантовой помощи в размере 249,9 млрд грн, а также перечисление в апреле и мае текущего года части прибыли НБУ в сумме 146,1 млрд гривен.

В целом, по итогам января-мая 2026 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 1,8 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы госбюджета за этот период составили 2,25 трлн грн, в том числе общего фонда — 1,8 млрд гривен.

Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-мае 2026 составили 301,7 млрд грн, из которых 63,6 млрд грн поступило в мае.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-май 2026 составили 260,6 млрд грн, или 36,1% от запланированных на этот период.

Из внешних источников поступило 68,2 млрд грн (или около $1,6 млрд), в том числе:

65,56 млрд грн (1,1 млрд СДР) поступления средств МВФ;

2,03 млрд грн (46,7 млн долл. США) поступления средств займа МБРР в рамках дополнительного финансирования в Программу «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (SURGE);

0,4 млрд грн (8,13 млн долл. США) поступление средств займа МАР (МБРР) в рамках проекта «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN);

0,26 млрд грн (5,95 млн долл. США) поступления средств ссуды МАР (МБРР) в рамках дополнительного финансирования к Программе «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления (SURGE)».

Платежи по погашению государственного долга за январь-май 2026 составили 229 млрд грн (99% плана), платежи по обслуживанию — 143,8 млрд грн (92,7% плана).