На валютный рынок Украины выходят новые продавцы и покупатели: что будет с курсом

Первая полная рабочая неделя мая на мировом валютном рынке пройдет под знаком коррекции: свои позиции продолжат корректировать инвесторы, которые сделали ставки на более «смелые» решения Федрезерва. Изменится поведение и некоторых крупных клиентов на отечественном валютном рынке. О том, почему это произойдет и как повлияет на курс, расскажу более подробно.

Международный рынок

В конце апреля свое слово по процентным ставкам сказали Федрезерв США и ЕЦБ. С учетом продолжающейся войны на Ближнем Востоке, сохранения высоких цен на нефть и подорожания в разы мировой логистики из-за блокирования Ормузского залива, оба регулятора предпочли оставить свои ставки на предыдущем уровне. ФРС США — на уровне 3,5−3,75% годовых, ЕЦБ — от 2% до 2,4% годовых. То есть «статус кво» в разнице стоимости денег на американском и европейском рынках сохранен.

Для ЕС это был пока достаточно спрогнозированный шаг, даже несмотря на ускорение инфляции в Евросоюзе на фоне подорожания энергоносителей. А вот для США такое решение американского регулятора сложилось на фоне значительного числа факторов, которые не всегда афишировались.

С одной стороны, действующий глава ФРС Джером Пауэлл перед окончанием своей каденции проявил принципиальность и, несмотря на давление, не стал идти на поводу у желаний американского президента Дональда Трампа снизить стоимость обслуживания госдолга. Регулятор посчитал, что для снижения ставок по-прежнему нет экономических предпосылок.

Более того, Джером Пауэлл дал ясно понять, что после ухода с поста руководителя ФРС США останется в совете управляющих до конца своих полномочий, т. е. до 2028 года. И это успокоило инвесторов, которые опасались «ручного управления» ФРС США Дональдом Трампом через нового главу регулятора (им станет Кевин Уорш).

С другой стороны, инфляция в США набирает обороты за счет резкого подорожания нефти, в чем избиратели все чаще открыто обвиняют президента США. Уже в начале апреля 2026 года годовая инфляция в США ускорилась до 3,3% и достигла максимума с мая 2024 года. Ожидания потребителей по инфляции возросли до 4,8%. Поэтому решение ФРС о сохранении ставок можно считать консервативным, так как радикальным шагом было бы увеличить ставки на 0,25% — до уровней 3,75−4% годовых. Но чиновники Федрезерва решили пока все же не рисковать и не «взрывать» фондовый рынок, в первую очередь — рынок трежерис.

При этом часть спекулянтов и некоторых агрессивных инвесторов делали ставку на то, что ФРС будет «более смелым», чего не произошло. Поэтому на этой неделе продолжится коррекция позиций многих крупных игроков мирового рынка на последних решениях ФРС США и ЕЦБ. Это будет влиять на поведение пары евро/доллар. По моим прогнозам, коридор по евро/доллар в период с 4 по 8 мая будет в пределах от 1,161 до 1,187 доллара за евро.

Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и отсутствие свободного судоходства в Ормузском проливе продолжит давить на нефтяные цены и мировой рынок золота. По моим прогнозам, стоимость нефти BRENT с 4 по 8 мая будет находиться в пределах $96−129 за баррель, а цена золота — в коридоре от $4 460 до $4 890 за унцию.

Как и практически весь апрель, геополитические и экономические новости из США и Европы останутся основными драйверами для всех сегментов мирового сырьевого, фондового и валютного рынков.

Украинский валютный рынок

Разморозка 90-миллиардного кредита для Украины от ЕС, сохранение текущей учетной ставки НБУ, дальнейшее послабление валютных ограничений и новая возможность для некоторых оборонных предприятий торговать на мировом рынке согласованным с Минобороны вооружением внесет в мае некоторые изменения в поведение части крупных клиентов.

С одной стороны, потенциально, кроме аграриев, айтишников, металлургов и самого Нацбанка, на межбанке скоро могут появиться, в качестве продавцов валютной выручки, и украинские компании-экспортеры продукции двойного назначения. Прирост валютных поступлений всегда был позитивным фактором для нашего валютного рынка.

С другой стороны, некоторые последние валютные послабления Нацбанка могут увеличить спрос на валюту как со стороны отдельных групп физических лиц, так и некоторых оборонных предприятий.

Пока рынок адаптируется к новым условиям, и на первом этапе Нацбанку работы только добавится. Особенно в части сглаживания влияния на курс ситуативного спроса и предложения на валютном межбанке в разные дни торгов. Это не критично, украинские банки, НБУ и сами клиенты уже закалены любыми ковидными, а затем и военными вызовами. Но подобная адаптация потребует времени.

Из новых дополнительных украинских факторов, которые будут оказывать влияние на валютный рынок, я бы еще выделил:

Проведение клиентами своих хозяйственных операций, характерных для первой декады каждого месяца (расчеты с персоналом за прошлый месяц, закупки сырья и материалов, оплаты аренды и т. д. ). Это потребует от компаний наличия дополнительных объемов гривны, а значит, экспортеры будут активно продавать валютную выручку, а у импортеров будет меньше свободной гривны на покупку валюты. Таким образом, давление на курс на межбанке за счет этого фактора несколько снизится.

Открытие новых месячных лимитов на покупку валюты для населения на карты в сумме до 50 тысяч гривен и до 200 тысяч гривен в эквиваленте на пополнение валютных депозитов от 3-х месяцев. Это увеличит ситуативный спрос на валюту со стороны банков на межбанке, так как им для выполнения подобных операций с клиентами-физлицами понадобится задействовать свою валютную позицию, которую они потом будут откупать на межбанке.

Но, судя по тому, как после окончания периода скачков курса доллара и евро граждане перестали активно скупать валюту, сейчас значительного перекоса между спросом и предложением СКВ со стороны населения не будет.

Интервенции НБУ и объемы торгов. Несмотря на некоторые вышеуказанные позитивные новости, превышение спроса на валюту над ее предложением на межбанке сохранится. По моим прогнозам, с 4 по 8 мая Нацбанку для поддержки гривны на межбанке придется потратить не менее $670 млн — 930 млн.

Регулятор продолжит практически ежедневно присутствовать на торгах, но попытается вмешиваться в ситуацию с интервенциями по продаже доллара реже, только если тренд по курсу доллара ситуативно будет выходить за траекторию, которую Нацбанк будет считать приемлемой. То есть политика «гибкого курсообразования» продолжит на этой неделе определять тренд на валютным рынке Украины. По моему прогнозу, на этой неделе объемы сделок на межбанке, зарегистрированных по системе Блумберг, будут в пределах от $210 млн до $300 млн.

Прогноз курса доллара и евро на 4−8 мая

Межбанк

За счет присутствия на межбанке Нацбанка и его периодических интервенций ситуация на торгах останется под полным контролем регулятора.

При прогнозном коридоре по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,161 до 1,187 доллара за евро и коридоре безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 43,50 до 44,20гривен, по моему прогнозу, рабочий коридор по безналичному евро будет в пределах от 51,10 до 52 гривен.

Наличный рынок

Обменники финкомпаний и большинство банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах от 15 до 25 копеек, и по евровалюте — в пределах от 20 до 50 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 43,20 до 44,45 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 43,30 до 44,40 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 51,00 до 52,25 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 51,10 до 52,10 гривен.

Несмотря на очень непростую ситуацию в мире и в Украине на этой неделе, особой угрозы для девальвации гривны явно нет. Более того, в силу ряда ситуативных причин гривна в эти дни будет чувствовать себя достаточно уверенно как на межбанке, так и на наличном рынке.