2 мая 2026, 11:18 Читати українською

Coinbase заявила о достижении договоренности по ключевой части криптозаконопроекта в США

Coinbase Global Inc. сообщила, что стороны пришли к соглашению о важном положении законопроекта о регулировании крипторинка — в частности, о вознаграждениях за хранение стейблкоинов. Это может разблокировать продвижение масштабного криптовалютного законодательства в Сенате США, сообщает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Спор вокруг вознаграждений за стейблкоины

Одним из главных препятствий был вопрос: могут ли криптобиржи начислять пользователям вознаграждения за хранение стейблкоинов. Именно эта дискуссия раньше затормозила законопроект.

Банковский сектор выступал за запрет таких выплат, аргументируя это риском оттока депозитов из традиционных финансовых учреждений.

Компромисс между банками и криптоиндустрией

По словам директора по политике Coinbase Фарьяра Ширзада, в итоге банки добились ужесточения ограничений на вознаграждения. В то же время, ключевую для индустрии возможность сохранили.

«В конце концов, банки получили больше ограничений по вознаграждениям, но мы защитили главное — возможность для американцев получать вознаграждения, основанные на реальном использовании криптоплатформ и сетей», — отметил он в Х.

Что дальше с законопроектом

Достигнутая договоренность может открыть путь к голосованию в Банковском комитете Сената. Законопроект должен определить, как именно полномочия по регулированию цифровых активов будут распределены между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Документ, известный как Clarity Act, ранее уже потерпел неудачу: попытку вынести его на голосование в январе сорвали после того, как глава Coinbase Брайан Армстронг публично заявил, что компания его не поддержит.

Роль Белого дома

После этого Белый дом принял участие в переговорах, пытаясь найти компромисс между банками и криптокомпаниями. Хотя пока не ясно, все спорные вопросы урегулированы, в Coinbase отмечают, что в переговорах достигнут значительный прогресс. Армстронг, со своей стороны, уже призвал продвинуть законопроект дальше в законодательном процессе.

Напомним

«Минфин» писал, что президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой банковского лобби, обвинив финансовые институты в попытках затормозить развитие криптоиндустрии. В своем сообщении в Truth Social он призвал Сенат безотлагательно проголосовать за законопроект о структуре крипторинка (CLARITY Act), который должен стать вторым ключевым этапом превращения США в «криптостолицу мира».

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
