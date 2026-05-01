Отток валюты достиг рекордного уровня: дефицит платежного баланса Украины обновил максимум с 2010 года

По итогам первого квартала 2026 года дефицит платежного баланса Украины достиг 6,1 миллиарда долларов , обновив исторический максимум с 2010 года. Об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин 1 мая.

Что оказывает давление на курс и вымывает капитал

Стремительный отток средств вызван, прежде всего, отсутствием достаточного объема международного финансирования и глубоким торговым дефицитом. Ситуация дополнительно ухудшилась из-за мартовского роста цен на энергоресурсы и удобрения на мировых рынках. Все эти факторы в совокупности вымывают иностранную валюту из отечественной экономики. Фактически, агрегированный показатель движения валюты в страну и из нее является ключевым драйвером, определяющим дальнейшее направление курса гривны.

Ожидания рынка

Несмотря на текущее финансовое давление, экспертное сообщество сохраняет оптимизм в отношении будущей стабилизации. По прогнозам, кредиты от Европейского союза (ЕС), которые должны поступить в мае и начале июня, способны коренным образом изменить макроэкономическую ситуацию и поддержать национальную экономику.

Статистика НБУ: резервы и торговые разрывы

По данным Национального банка Украины (НБУ), только за январь и февраль текущего года торговый дефицит страны составил 10,8 миллиарда долларов, что на 3,4 миллиарда больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чтобы сгладить эти разрывы и удовлетворить рыночный спрос, регулятор активно использовал накопленные ресурсы. В марте 2026 года центральный банк продал на межбанке более 4,7 миллиарда долларов, в результате чего общий объем международных резервов Украины сократился с 54,8 до 52 миллиардов долларов. В то же время поступления от международных структур, в частности 1,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ) и 1,3 миллиарда от правительства Японии, позволяют удержать баланс от критического падения.