3 мая 2026, 13:34

Доллар и евро растут: почему украинцы массово сдают валюту

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин проанализировал итоги валютного рынка за апрель 2026 г. и объяснил аномальное поведение населения на фоне девальвации гривны. По его словам, впервые за длительное время украинцы не подключились к ралли роста курса, а наоборот — воспользовались высокими ценовыми уровнями для наращивания продажи валюты.

Фото: НБУ

Главные причины массовой продажи валюты

Смена трендов на наличном рынке обусловлена несколькими ключевыми факторами:

  • Исчерпание гривневых ресурсов: население использовало свободную гривну еще в марте, поэтому спрос на валюту в апреле существенно упал.
  • Налоговый период: необходимость уплаты квартальных налогов ФЛП (до 20 апреля) и подачи деклараций физическими лицами до 1 мая и оплатой до 1 августа заставили многих конвертировать валютные сбережения в гривну.
  • Активность продавцов: среднесуточное предложение наличной валюты за месяц выросло на 10% до $71,1 млн, в то время как среднесуточный спрос рухнул на 27%.

Динамика курсов и состояние рынка

В результате низкого спроса среднесуточный дефицит на наличном рынке упал на 81% — до $8,4 млн, что является минимумом за последние 32 месяца. Суммарный чистый дефицит валюты в апреле составил $368 млн, что стало самым низким показателем за 9 месяцев.

Относительно конкретных показателей:

  • Доллар: на межбанке американская валюта выросла на 0,7% до 44,08 грн, фактически выровнявшись с наличным рынком. На наличном рынке доллар даже несколько снизился за месяц — на 0,2% до 43,93 грн.
  • Евро: официальный курс межбанка поднялся на 2,5% до 51,58 грн. При этом 22 апреля был зафиксирован исторический максимум — 51,91 грн. Наличный евро за апрель вырос на 1,6% до отметки 51,78 грн.

Снижение дефицита и ослабление гривни ослабило давление на резервы. Интервенции НБУ на межбанке за апрель снизились до $3,58 млрд.

Причины падения гривны

Шевчишин отмечает, что главным драйвером дорогого евро стал рост пары евро/доллар на мировом рынке на 1,6% из-за «капкана» войны в Иране, в который попали США. В то же время, умеренность Европы, победа проевропейского лидера на выборах в Венгрии, традиционные сезонные тренды и готовность усиления кредитно-монетарной политики сыграла на руку евро.

Однако официальная гривна показала более существенное ослабление, чем стандартные тенденции мировых рынков. Падение было глубже и гривна снизилась как к доллару, так и к евро. Это связано с сохранением давления от отсутствия достаточной внешней помощи при значительном внешнеторговом дефиците и стремительном падении остатков средств на казначейских счетах из-за бюджетных расходов. При этом можно также упомянуть риски, которые несет украинскому экспорту война на Ближнем Востоке.

«Девальвация гривни в этом случае логична. Однако, интересно то, что эта девальвация не подтверждается трендами спроса и предложения валютного рынка. Более того, население не подключилось к покупке когда курс активно рос, а межбанк имел только ситуативные проблемы с предложением валюты. А соответственно это движение скорее отражает управляемые действия НБУ.

Роман Мирончук
