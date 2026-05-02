НБУ сократил продажу валюты на межбанке более чем на $33 миллиона

Национальный банк в течение недели, с 27 апреля по 1 мая, не покупал на межбанковском рынке валюту и продал $778,62 млн. Это на $33,76 млн меньше, чем на прошлой неделе — $812,38 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Динамика интервенций

Отметим, что с начала 2026 года Нацбанк ни разу не выходил на рынок с покупкой валюты и продал более 15 миллиардов долларов. Такое стабильное отсутствие регулятора среди покупателей свидетельствует о наличии структурного дефицита иностранной валюты. На сегодняшний день этот разрыв между спросом и предложением полностью компенсируется путем использования международных резервов.

С начала года НБУ на межбанке:

не покупал валюту;

продал $15 036,59 млн.

Напомним

«Минфин» писал, что международные резервы Украины по предварительным данным в марте сократились на 5% и составляют $51,99 млрд.