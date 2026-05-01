Налоговая напомнила, как докупить стаж для пенсии: куда и с какими документами обращаться

Если для выхода на заслуженный отдых не хватает нескольких лет страхового стажа, то проблему можно решить с помощью добровольной уплаты единого взноса (ЕСВ). Налоговая служба объяснила механизм и условия заключения договоров.

Фактически вы сами платите единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за те периоды, когда не работали официально, и таким образом добавляете их в свой страховой стаж.

Как это сделать: два варианта

Единовременная оплата за прошлые периоды

Можно сразу оплатить стаж за месяцы, когда вы не работали. В 2026 году минимальная уплата единого взноса составляет 3804,68 грн. за каждый месяц. Сумма должна быть внесена полностью — в течение 10 дней после заключения договора.

Добровольное участие (ежемесячная оплата)

Можно заключить договор не менее года и платить взносы ежемесячно. В 2026 году минимальная уплата единого взноса составляет 1902,34 грн. в месяц.

Куда обращаться и какие документы нужны

Чтобы заключить договор, следует обратиться в налоговую службу по месту жительства с соответствующим заявлением о заключении договора (в электронном или бумажном виде).

К заявлению необходимо приложить:

копию документа удостоверяющего личность;

копию трудовой книжки (при наличии);

справку страховой стаж (форма ОК-5).

Дополнительно:

Если вы являетесь членом личного крестьянского хозяйства и не относитесь к лицам, подлежащим общеобязательному государственному социальному страхованию, — дополнительно требуется документ, подтверждающий членство в личном крестьянском хозяйстве.

Домашнему работнику — копию трудового договора

Важно знать

В момент заключения договора вы не должны подлежать общеобязательному государственному социальному страхованию.

Докупить стаж можно только в периоды, когда вы не работали официально и не осуществляли предпринимательскую деятельность.

Если вы были застрахованы, но взносы не платили (например, из-за льгот), такой стаж докупить нельзя.

Заключить контракт могут граждане от 16 лет.

Невыполнение условий договора может привести к его расторжению в одностороннем порядке, что, в свою очередь, лишает права заключения такого договора в будущем

Что такое страховой стаж

Страховой стаж — это база социальной защиты. От него зависит право на пенсию, больничные, пособие по безработице и другие социальные выплаты.

Где проверить свой стаж

Проверить страховой стаж можно через портал Пенсионного фонда Украины в личном кабинете (с помощью электронной подписи). Там доступна информация о: