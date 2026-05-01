Если для выхода на заслуженный отдых не хватает нескольких лет страхового стажа, то проблему можно решить с помощью добровольной уплаты единого взноса (ЕСВ). Налоговая служба объяснила механизм и условия заключения договоров.
Налоговая напомнила, как докупить стаж для пенсии: куда и с какими документами обращаться
Фактически вы сами платите единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за те периоды, когда не работали официально, и таким образом добавляете их в свой страховой стаж.
Как это сделать: два варианта
Единовременная оплата за прошлые периоды
Можно сразу оплатить стаж за месяцы, когда вы не работали. В 2026 году минимальная уплата единого взноса составляет 3804,68 грн. за каждый месяц. Сумма должна быть внесена полностью — в течение 10 дней после заключения договора.
Добровольное участие (ежемесячная оплата)
Можно заключить договор не менее года и платить взносы ежемесячно. В 2026 году минимальная уплата единого взноса составляет 1902,34 грн. в месяц.
Куда обращаться и какие документы нужны
Чтобы заключить договор, следует обратиться в налоговую службу по месту жительства с соответствующим заявлением о заключении договора (в электронном или бумажном виде).
К заявлению необходимо приложить:
- копию документа удостоверяющего личность;
- копию трудовой книжки (при наличии);
- справку страховой стаж (форма ОК-5).
Дополнительно:
Если вы являетесь членом личного крестьянского хозяйства и не относитесь к лицам, подлежащим общеобязательному государственному социальному страхованию, — дополнительно требуется документ, подтверждающий членство в личном крестьянском хозяйстве.
Домашнему работнику — копию трудового договора
Важно знать
- В момент заключения договора вы не должны подлежать общеобязательному государственному социальному страхованию.
- Докупить стаж можно только в периоды, когда вы не работали официально и не осуществляли предпринимательскую деятельность.
- Если вы были застрахованы, но взносы не платили (например, из-за льгот), такой стаж докупить нельзя.
- Заключить контракт могут граждане от 16 лет.
Невыполнение условий договора может привести к его расторжению в одностороннем порядке, что, в свою очередь, лишает права заключения такого договора в будущем
Что такое страховой стаж
Страховой стаж — это база социальной защиты. От него зависит право на пенсию, больничные, пособие по безработице и другие социальные выплаты.
Где проверить свой стаж
Проверить страховой стаж можно через портал Пенсионного фонда Украины в личном кабинете (с помощью электронной подписи). Там доступна информация о:
- страховой стаж;
- зарплату, с которой уплачены взносы;
- данные по электронной трудовой книжке;
- платит ли работодатель взносы в срок.
