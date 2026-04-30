30 апреля 2026, 15:56

Пауэлл останется в ФРС на фоне давления со стороны администрации Трампа

Джером Пауэлл в среду, 29 апреля, подтвердил, что не покинет Федеральную резервную систему по истечении срока своего председательства в следующем месяце. Он планирует оставаться в должности управляющего ФРС в течение неопределенного времени, надеясь, что политические атаки на институт в конце концов утихнут. Об этом сообщает Reuters.

Почему Павелл остается

«После того, как 15 мая истечет мой срок в должности председателя, я продолжу работать как управляющий в течение периода, который будет определен позже», — заявил Пауэлл на пресс-конференции.

Пауэлл подчеркнул, что не планирует превращаться в «публичного диссидента» или активно участвовать в политическом противостоянии. Он хотел бы, чтобы политическая среда, приведшая к беспрецедентным юридическим атакам на ФРС, «успокоилась», а сама Федеральная резервная система могла сосредоточиться на своей основной миссии.

Фактически Пауэлл повторил позицию, уже озвученную после заседания ФРС 17−18 марта, когда регулятор находился под давлением ряда судебных и политических процессов со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

«Я обеспокоен тем, что эти атаки ослабляют институт и ставят под угрозу то, что действительно важно для общества — возможность проводить монетарную политику без политического влияния», — сказал он журналистам.

Частичное понижение юридического напряжения

После мартовского заседания часть юридической неопределенности вокруг ФРС действительно уменьшилась.

Одним из ключевых событий стало решение прокурора округа Колумбия Жанин Пирро, фактически прекратившего уголовное расследование Минюста США по перерасходам на строительство штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне. Пауэлл ранее называл это дело политически мотивированным и связывал его с отказом ФРС выполнить требования Дональда Трампа относительно резкого снижения ставок.

В то же время Пирро передала материалы во внутренний аудит ФРС, что оставило дело формально незакрытым.

Этот шаг также разблокировал процесс в банковском комитете Сената по кандидату на пост главы ФРС Кевин Варш, чью кандидатуру могут вынести на финальное голосование.

Пауэлл отметил, что Минюст США предоставил «уверение», что расследование фактически завершено, но добавил, что Пирро также оставила возможность его возобновления.
«Я осторожно оптимистичен и внимательно слежу за дальнейшим процессом», — сказал он.

«Теневой голова» ФРС?

Полномочия Пауэлла как члена Совета управляющих ФРС продолжаются до января 2028 года. Это означает, что он может оставаться влиятельной фигурой в регуляторе даже после завершения председательства — потенциально формируя позицию вместе с другими членами совета в ответ на политическое давление.

Кевин Варш, поддерживаемый Трампом, известен критикой ФРС. В последнее время он смягчил свою жесткую позицию по поводу монетарной политики, поддерживая снижение ставок, чего требовал президент. Это вызвало дискуссии по поводу того, насколько он будет способен защищать независимость центробанка.

Экономист Джозеф Бруселас из консалтинговой компании RSM US LP заявил, что пребывание Пауэлла в совете «усиливает шансы на сохранение независимости центробанка в эпоху экономического и политического популизма».

Экономист Capital Economics Томас Райан отметил, что присутствие Пауэлла может повлиять и на баланс в Федеральном комитете по открытому рынку (FOMC). По его словам, это может усилить более «жесткую» позицию внутри регулятора и усложнить задачу новому главе ФРС Кевину Варшу относительно быстрого снижения ставок.

Реакция администрации

Министр финансов США Скотт Бессент в комментарии Fox Business подверг критике решение Пауэлла, заявив, что это «нарушение всех норм ФРС» и «оскорбления» для других кандидатов от Республиканской партии.

Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
