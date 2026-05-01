1 мая 2026, 18:01 Читати українською

С сегодняшнего дня ВПЛ с ВОТ могут заказать средства на приобретение жилья по программе «єВідновлення»

С сегодняшнего дня, с 1 мая, стартует возможность заказа средств для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с временно оккупированных территорий (ВОТ) по программе «Восстановление». Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Фото: НБУ

Кто может воспользоваться услугой?

Услуга доступна для определенной категории украинцев, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть свои дома, а именно:

  • Украинцы и украинки с статусом участника боевых действий.
  • Лица с инвалидностью в результате войны.

Важно: Эта возможность действует исключительно для тех получателей помощи, чьи заявки уже прошли утверждение соответствующими комиссиями.

Параметры помощи и условия использования

На текущем этапе жилищные ваучеры смогут получить 3300 семей. Сумма ваучера составляет 2 млн грн.

Ваучер позволяет:

  • приобрести квартиру или жилой дом
  • инвестировать в строительство жилья
  • внести первый взнос по ипотеке
  • погасить часть кредита на жилье

Возможно также совместное приобретение жилья несколькими получателями ваучеров — в этом случае рекомендуется бронировать средства одновременно.

Читайте также: Правительство увеличивает финансирование єВідновлення: еще 20 тысяч семей получат компенсации

Как забронировать и использовать средства

1. Подача заявления

Следует подать обращение о бронировании средств через приложение «Дия» (или позже через портал «Дия"/ЦНАП или нотариуса).

2. Проверка наличия средств

Оператор программы — Укрпочта — проверяет наличие финансирования.

3. Подтверждение бронирования

Если деньги есть, в течение 5 дней поступает сообщение об успешном бронировании.
Если финансирование временно отсутствует, заявка попадает в электронную очередь.

4. Оформление сделки

После бронирования средств предоставляется 60 дней, чтобы заключить договор покупки жилья у нотариуса. Нотариус проверяет объект недвижимости, который человек планирует приобрести, регистрирует сделку и вносит сведения в РПЗМ. В настоящее время средства резервируются.

Если планируете уплатить первый взнос или погасить ипотеку — сначала обратитесь в банк, а затем в нотариус. Банк должен согласовать кредит и возможность использования ваучера как источника оплаты, поскольку средства будут поступать не от заемщика, а от государства через Укрпочту.

5. Перечисление средств

Укрпочта получает запрос на перечисление средств по сделке на счет продавца объекта недвижимости или банка-кредитора в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи или ипотечного договора.

Читайте также: Как правильно подать заявление на компенсацию ущерба, причиненного рф, и когда ждать выплат

Если в течение 60 дней соглашение не заключено:

  • бронирование отменяется
  • средства возвращаются в программу
  • обращение о финансировании можно подать повторно

Что такое жилой ваучер

Жилищный ваучер — это документ, подтверждающий гарантию государства профинансировать получение жилья в пределах определенной суммы.

Ваучер формируется автоматически после утверждения решения комиссии о предоставлении помощи и вносится в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Важно:

  • срок действия ваучера — 5 лет
  • жилье, приобретенное по ваучеру, нельзя отчуждать в течение 5 лет

После утверждения положительного решения комиссии ожидайте формирования ваучера в приложении «Дия». В приложении также подается обращение на бронирование средств. Впоследствии такая возможность появится заявителям, которые подадут заявления самостоятельно через портал «Дия», а также через ЦНАП или нотариуса.

Очередность финансирования определяется по дате и времени предоставления обращения на бронирование.

Роман Мирончук
Новости по теме
Все новости
