С сегодняшнего дня ВПЛ с ВОТ могут заказать средства на приобретение жилья по программе «єВідновлення»

С сегодняшнего дня, с 1 мая, стартует возможность заказа средств для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с временно оккупированных территорий (ВОТ) по программе «Восстановление». Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кто может воспользоваться услугой?
Услуга доступна для определенной категории украинцев, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть свои дома, а именно:
- Украинцы и украинки с статусом участника боевых действий.
- Лица с инвалидностью в результате войны.
Важно: Эта возможность действует исключительно для тех получателей помощи, чьи заявки уже прошли утверждение соответствующими комиссиями.
Параметры помощи и условия использования
На текущем этапе жилищные ваучеры смогут получить 3300 семей. Сумма ваучера составляет 2 млн грн.
Ваучер позволяет:
- приобрести квартиру или жилой дом
- инвестировать в строительство жилья
- внести первый взнос по ипотеке
- погасить часть кредита на жилье
Возможно также совместное приобретение жилья несколькими получателями ваучеров — в этом случае рекомендуется бронировать средства одновременно.
Как забронировать и использовать средства
1. Подача заявления
Следует подать обращение о бронировании средств через приложение «Дия» (или позже через портал «Дия"/ЦНАП или нотариуса).
2. Проверка наличия средств
Оператор программы — Укрпочта — проверяет наличие финансирования.
3. Подтверждение бронирования
Если деньги есть, в течение 5 дней поступает сообщение об успешном бронировании.
Если финансирование временно отсутствует, заявка попадает в электронную очередь.
4. Оформление сделки
После бронирования средств предоставляется 60 дней, чтобы заключить договор покупки жилья у нотариуса. Нотариус проверяет объект недвижимости, который человек планирует приобрести, регистрирует сделку и вносит сведения в РПЗМ. В настоящее время средства резервируются.
Если планируете уплатить первый взнос или погасить ипотеку — сначала обратитесь в банк, а затем в нотариус. Банк должен согласовать кредит и возможность использования ваучера как источника оплаты, поскольку средства будут поступать не от заемщика, а от государства через Укрпочту.
5. Перечисление средств
Укрпочта получает запрос на перечисление средств по сделке на счет продавца объекта недвижимости или банка-кредитора в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи или ипотечного договора.
Если в течение 60 дней соглашение не заключено:
- бронирование отменяется
- средства возвращаются в программу
- обращение о финансировании можно подать повторно
Что такое жилой ваучер
Жилищный ваучер — это документ, подтверждающий гарантию государства профинансировать получение жилья в пределах определенной суммы.
Ваучер формируется автоматически после утверждения решения комиссии о предоставлении помощи и вносится в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.
Важно:
- срок действия ваучера — 5 лет
- жилье, приобретенное по ваучеру, нельзя отчуждать в течение 5 лет
После утверждения положительного решения комиссии ожидайте формирования ваучера в приложении «Дия». В приложении также подается обращение на бронирование средств. Впоследствии такая возможность появится заявителям, которые подадут заявления самостоятельно через портал «Дия», а также через ЦНАП или нотариуса.
Очередность финансирования определяется по дате и времени предоставления обращения на бронирование.
