Польша обогнала нефтяные страны и стала мировым лидером по росту числа резидентов с активами более $30 млн

Польша за последние пять лет продемонстрировала самый быстрый в мире рост количества Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) — лиц с чистыми активами более $30 млн. Об этом сообщил аналитик Юрий Гайдай, ссылаясь на отчет Knight Frank о глобальном богатстве за 2026 год.

Рекордный рост

Число состоятельных резидентов в Польше возросло до 3017 человек против 1442 пять лет назад. Это означает прирост на 109% выше, чем в нефтяных странах Ближнего Востока.

По прогнозам такая динамика сохранится и в ближайшие годы. Уже сейчас в Польше насчитывается 13 миллиардеров, а в течение пяти лет их количество может возрасти до 29-ти.

Глобальные тенденции богатства

Отчет Knight Frank также фиксирует более широкие тренды:

концентрация капитала в мире растет;

экономическое неравенство усиливается;

ультрабогатые становятся менее привязанными к конкретным странам.

Это отражается в изменении образа жизни состоятельных людей — вместо одного постоянного места жительства они все чаще владеют несколькими объектами недвижимости в разных странах и активно инвестируют в мобильные активы, такие как яхты и частные самолеты.

Перераспределение инвестиций

Среди заметных тенденций — переток капитала из США в Великобританию. По словам аналитика, объемы инвестиций в британскую коммерческую недвижимость в этом году превысили вложения в американскую, несмотря на значительно больший размер рынка США.

Это происходит даже на фоне оттока состоятельных резидентов из Британии из-за высоких налогов, что создает парадокс: капитал остается, но собственники изменяют налоговую резидентность.

В то же время, цены на элитную жилую недвижимость в Европе растут быстрее, чем в среднем по миру.

Влияние климата и новые возможности

Аналитик также обращает внимание на долгосрочные изменения: